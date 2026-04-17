Nafta v Česku zlevní až v úterý, přestože ropa výrazně padá už teď
Ropa prudce zlevňuje, ale českým řidičům se úleva oddálí. Kvůli nastavení cenových stropů si na levnější naftu počkají až do úterý. Mezitím akciové trhy zažívají nejrychlejší obrat za desítky let.
Otevření Hormuzského průlivu v úterý zlevní naftu řidičům v Česku průměrně o zhruba dvě koruny na litr. Sháňka po amerických akciích nyní narůstá nejrychleji od roku 1982. Na páteční otevření Hormuzského průlivu bouřlivě reagují trhy s ropou a naftou, ale také – pochopitelně – trhy akciové.
Paradox regulace: pátek hraje proti řidičům
Z hlediska české vlády a její regulace cen pohonných hmot ovšem neexistuje horší den (a pro tuzemské čerpadláře lepší) pro otevření Hormuzského průlivu než právě pátek. Dnešní prudký pokles cen ropy a paliv na burze v Rotterdamu se totiž do cen u čerpacích stanic v ČR nepropíše už pozítří, jak by se dělo, kdyby k němu došlo v jiný všední den, ale až v úterý.
Dnes stanovená maximální přípustná cena totiž platí od zítřka až do pondělí.
Nafta padá o více než 14 procent
Cena nafty na burze v Rotterdamu se dnes v korunách propadla o mimořádných více než 14 procent (viz 1. graf níže). Nafta u českých čerpacích stanic tak v úterý klesne o zhruba 2 koruny na litr, a to i s pomocí vládního stropu. Průměrně celorepublikově se nejspíše bude prodávat pod 41 korun za litr, například u Tank ONO pod 40 korun za litr.
Akciová euforie: nejrychlejší obrat od roku 1982
Americké akcie – konkrétně ty v indexu Standard & Poor’s 500 – se z pásma přeprodání přetočily do nynějšího pásma překoupení během pouhých 11 dní. Do pásma překoupení se dostaly už ve čtvrtek, přičemž dnešní otevření Hormuzského průlivu jejich překoupenost ještě umocňuje (viz graf níže).
Rychleji to v období od roku 1950 stihly pouze v srpnu 1982.
Co žene trhy vzhůru
1. Shortaři zavírají pozice
Zaprvé, četní investoři sázeli na další pokles akcií. Prodávali vypůjčené akcie s cílem je později nakoupit zpět levněji a vrátit. Po oznámení příměří mezi USA a Íránem se ale začali obávat, že akcie už dále tolik neklesnou. Zahájili proto zpětný odkup, což žene ceny vzhůru.
2. Algoritmy přilévají olej do ohně
Dále počítačové programy (algoritmy) velkých fondů vyhodnotily, že trh roste, a začaly automaticky nakupovat další akcie, aby nezmeškaly růst.
3. FOMO efekt mezi drobnými investory
Zatřetí, strach ze zmeškání růstu žene do akciových nákupů i drobnější investory. Uvědomují si, že může nyní nastávat (resp. už nastala) nejlepší letošní příležitost k nákupu vyklesaných akcií – podobná té, kterou loni poskytla situace záhy po Trumpově „dni osvobození“, kdy se trhy kvůli novým clům přechodně zřítily.