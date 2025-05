Jak začít s forex tradingem. A co obchodovat do začátku

Proč je obchodování s měnovými páry stále populárnější formou online tradingu? A jak se do něj může dostat i absolutní začátečník? Odpověď najdete uvnitř článku.

Forex trading, tedy obchodování s měnovými páry, je jednou z nejdostupnějších forem online investování. Jedná se o největší finanční trh na světě – denně se na něm uskuteční transakce v objemu několika bilionů dolarů. Díky nonstop provozu, vysoké likviditě a možnosti obchodovat i s malým kapitálem se stal oblíbeným startem pro mnoho nových obchodníků.

Proč si začátečníci vybírají právě forex trading?

Na rozdíl od jiných trhů je forex otevřený 24 hodin denně, pět dní v týdnu. To znamená, že obchodníci mohou reagovat na aktuální dění prakticky kdykoli – ať už v Asii, Evropě nebo USA. Další výhodou je pákový efekt, díky němuž lze ovládat větší objemy, než kolik máte reálně k dispozici na účtu. To přináší potenciál pro vyšší zisky, ale zároveň vyžaduje odpovědný přístup a pečlivé řízení rizika.

Výhody forex tradingu pro začátečníky:

Vysoká likvidita zajišťuje rychlé provedení obchodů

Možnost obchodovat v různých denních hodinách podle vlastních časových možností

Přístup ke stovkám měnových párů z celého světa

Dostatek historických dat a ekonomických analýz k dispozici zdarma

Trump je pro tradery požehnáním. Není hodiny, aby nebylo o čem psát, říká zakladatel FXstreet.cz Trhy Trading není kasino a Lamborghini není známkou úspěchu, myslí si zakladatel FXstreet.cz Ondřej Hartman. To, co se aktuálně děje na trzích, je podle něj pro zkušeného tradera jasný zlatý důl. V rozhovoru pro newstream.cz Hartman také varuje před „investičními guru“ z internetu. Finfluencerů, kteří tradingu rozumí, je podle něj žalostně málo. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Jaké měnové páry jsou vhodné pro první kroky ve forex tradingu?

EUR/USD – nejlikvidnější a nejčastěji obchodovaný pár

Tento pár je často doporučován jako vstupní brána do světa forex tradingu. Spojuje dvě z nejvlivnějších měn světa – euro a americký dolar. Právě díky obrovskému objemu obchodů nabízí velmi úzké spready, stabilní pohyby a kvalitní podklady pro technickou i fundamentální analýzu.

Plusy: vysoká dostupnost dat, nízké transakční náklady, silná reakce na makroekonomické zprávy

vysoká dostupnost dat, nízké transakční náklady, silná reakce na makroekonomické zprávy Minusy: silná konkurence a nutnost dobře zvládnuté strategie

EUR/GBP – vhodný pro trpělivé swingové obchodníky

Tento měnový pár bývá označován za „klidnější alternativu“ k volatilnějším trhům. Díky překrývání evropských obchodních hodin bývá aktivní během dne a jeho cenové pohyby jsou často předvídatelné. To z něj činí zajímavý nástroj pro swingové strategie, tedy obchody s horizontem několika dní.

Plusy: nižší volatilita, stabilní trendové formace, vhodné pro pokročilejší plánování obchodů

nižší volatilita, stabilní trendové formace, vhodné pro pokročilejší plánování obchodů Minusy: méně příležitostí pro intradenní obchodování

Shrnutí: Forex trading jako rozumný začátek obchodní cesty

Forex trading je ideálním prostředím pro ty, kteří se chtějí naučit principy fungování finančních trhů. Díky nízké vstupní bariéře, dostupnosti nástrojů a transparentnímu prostředí může být forex skvělým prvním krokem do světa tradingu. Než však otevřete první obchod, doporučuje se osvojit si základy řízení rizik, porozumět základním analýzám a vytvořit si jasně daný obchodní plán.

Pamatujte – forex trading není hra o náhodě. Klíčem k dlouhodobému úspěchu je disciplína, systematické vzdělávání a schopnost reagovat na měnící se tržní podmínky.

Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Od nuly k miliardám, v tichosti. To je příběh české FTMO Trhy Třicátníci Marek Vašíček (na snímku vlevo) a Otakar Šuffner mají každý podle odhadů majetek až deset miliard korun. Jejich firma FTMO loni utržila pět miliard korun a dosáhla hrubého zisku EBITDA ve výši 2,3 miliardy korun. Přesto tito energičtí podnikatelé neplní titulky magazínů a ti, kteří nejsou fandové do tradingu, o nich spíše neslyšeli. Co se podařilo za deset let vybudovat dvěma spolužákům z vysoké a kam chtějí své služby dál posouvat? Zdeněk Pečený Přečíst článek

Investoři přesouvají kapitál z USA do EU a Japonska Trhy Kolísavost na akciových trzích v posledních týdnech způsobená mimo jiné vysokými cly, která Spojené státy uvalily na dovoz zboží z Číny, se projevuje také přesunem kapitálu mezi jednotlivými trhy. ČTK Přečíst článek

Otakar Šuffner: FTMO jsme od začátku stavěli pro globální trh Leaders České FTMO vzniklo jako odpověď na problém, se kterým bojuje většina retailových traderů – nedostatek kapitálu. Obchodníci mohou ověřit své schopnosti v simulovaném prostředí a získat přístup k financím bez rizika vlastních ztrát. Díky přísnému výběrovému procesu a silnému ekosystému podpory se firma stala globálním lídrem v oboru. S expanzí na zahraniční trhy, akvizicí brokera OANDA a rozšířením do realitního segmentu se FTMO neustále posouvá vpřed. A zakladatelé nemají v plánu zpomalit. „Nikdy jsme si neřekli, že chceme být dalším jednorožcem,“ říká spoluzakladatel a CEO jedné z nejrychleji rostoucích tuzemských firem Otakar Šuffner. Zdeněk Pečený Přečíst článek