Týden tradera: Akcie rostou, ale nejistota kvůli Blízkému východu trvá

Kryštof Míšek
Americké akciové indexy se v průběhu uplynulého týdne pohybovaly silně v plusu, podpořené zlepšením sentimentu na globálních trzích. Klíčovým faktorem byl však především vývoj na Blízkém východě – oznámení dočasného příměří mezi USA a Íránem a očekávání znovuotevření Hormuzského průlivu vedly k výraznému poklesu cen ropy a celkovému uklidnění tržního napětí.

To se pozitivně promítlo do růstu akciových trhů napříč regiony, včetně USA. Svoji roli sehrála i stále relativně solidní makrodata z amerického trhu služeb. Přesto zůstává výhled nadále nejistý, jelikož příměří je pouze dočasné a geopolitická rizika přetrvávají. Hlavní americký index S&P 500 se tak přiblížil metě 6900 bodů.

Index ISM služeb v USA v dubnu 2026 poklesl na 54,0 bodu z předchozích 56,1 a zároveň zaostal za očekáváním trhu (54,8). I přes tento pokles však index zůstává bezpečně nad hranicí 50 bodů, což nadále signalizuje pokračující expanzi sektoru služeb.

Obavy z konfliktu na Blízkém východě

Detaily naznačují, že aktivita i poptávka zůstávají relativně solidní, nicméně tempo růstu zpomaluje. Za tímto vývojem stála především rostoucí nejistota spojená s geopolitickou situací, konkrétně s konfliktem na Blízkém východě.

Napětí v regionu, včetně rizik spojených s Hormuzským průlivem a energetickými dodávkami, se promítalo do vyšší opatrnosti firem i spotřebitelů. Firmy tak čelily nejen zvýšené volatilitě vstupních nákladů, ale i nejistotě ohledně budoucí poptávky, což se odráželo ve zpomalujícím tempu růstu služeb.

Hlavní ekonom Investiky Vít Hradil

Ekonom Vít Hradil: Írán ukázal sílu, Hormuz navždy zatíží dovozy rizikovou přirážkou

Irán ukázal, že je ochoten zablokovat Hormuzský průliv. Takže cena všeho, co bude tím průlivem proudit, bude už navždy zatížena rizikovou přirážkou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Ivana Pečinková

Současně však příměří a případný posun směrem k trvalejšímu míru mohou po prvním kvartále přinést relativní uklidnění a zlepšení celkového ekonomického sentimentu. Akciové indexy, které od začátku konfliktu v některých případech korigovaly až o deset procent, tak mají za předpokladu trvalého klidu v regionu prostor k růstu.

Historicky se navíc po odeznění konfliktů na Blízkém východě často dostavovala poměrně silná růstová rally na finančních trzích. V dohledné době tak může být trh taky na nových maximech. Vše nyní záleží, zda skutečně bude Hormuzský průliv otevřen a za jakých podmínek.

Dění kolem Muskových firem

Investoři a analytici intenzivně diskutují možnost sloučení Tesly a SpaceX, což by mohlo vytvořit jednu z největších a nejvlivnějších technologických společností v historii. Někteří vidí potenciální synergie zejména v oblasti umělé inteligence a sjednocení Muskova technologického ekosystému, což by mohlo urychlit inovace.

Musk by chtěl při úpisu SpaceX ocenit na dvě miliardy dolarů

Společnost SpaceX zvažuje v rámci plánovaného vstupu na burzu (IPO) cílovou valuaci přesahující dva biliony dolarů. Podle zdrojů agentury Bloomberg obeznámených se situací firma tuto hodnotu představuje potenciálním investorům před sérií schůzek, které mají proběhnout v následujících týdnech.

Jiní jsou skeptičtí a upozorňují na vysoká rizika, včetně možného ohrožení dosavadního úspěchu obou firem a pravděpodobných regulatorních překážek (zejména antitrust). Diskutuje se například varianta „stock-for-stock“ fúze, která by ocenila obě firmy podobně. Zatím však nejde o potvrzený plán, ale spíše o spekulace v kontextu Muskova rostoucího zaměření na AI a možného budoucího IPO SpaceX.

Osobně si myslím, že valuace IPO SpaceX je velmi přehnaná. Nedivil bych se, kdyby přišlo po čase určité vystřízlivění investorů po IPO. Podobně, jako tomu bylo kdysi u Mety. Tehdy sleva proti IPO dosáhnula až 30 procent. IPO zatím ohodnocuje firmu na těžko uvěřitelných 1,75 bilionu dolarů.

Blokáda Hormuzského průlivu žene ceny paliv vzhůru

Týden tradera: Ropa je nad 110 dolary, trhy jsou pod tlakem. Geopolitika znovu přepisuje pravidla hry

Kryštof Míšek

Ropný šok vyděsil investory. Evropské akcie spadly na dvouměsíční minimum

Kdo neprodal, nejspíš prohloupil. Cenu zlata ovlivňují Turci, kteří se ho zbavují ve velkém

Centrální banky začaly vyprodávat zlato
Pixabay
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Turecká centrální banka vyprodávala zlaté rezervy. Musela, aby ochránila liru před dalším propadem. Podle listu Financial Times byl výprodej natolik masivní, že se podepsal na propadu ceny kovu, k němuž došlo za uplynulý měsíc.

Se začátkem války na Blízkém východě se mnozí ptali na jednu otázku: Jak je možné, že cena zlata klesá? Obvykle totiž při podobných geopolitických otřesech cenný kov rostl. Nicméně tentokrát nejenže klesal, ale zlato dokonce padalo nejrychleji od roku 2008.

Jedním z důvodů byl masivní výprodej cenného kovu ze strany turecké centrální banky, uvádí list The Financial Times. Podle deníku totiž za čtyři týdny od začátku války turecká centrální banka postupně prodala nebo vyměnila zlato v hodnotě 20 miliard dolarů, tedy zhruba 52 tun kovu. To spolu s dalšími operacemi se zlatem, na kterých se banka podílela, výrazně promluvilo do jeho ceny. A zlato tak za první čtyři týdny války odepsalo více než 11 procent, což byl nejhorší měsíc za 18 let.

Důvodem byla snaha ochránit liru před dalším propadem, který hrozil kvůli otřesům v geograficky blízké oblasti.

Státy potřebují likviditu

Turci přitom nejsou jediní, kdo zlato začíná výrazněji využívat v aktuálním problematickém klimatu. „Vedle Turecka zvažují výprodej části zlatých rezerv také centrální banky Ruska a Polska. Důvodem je ochrana měny, případně navýšení fiskálních výdajů,“ dodává server FT.com. Rusko takto prodalo již v lednu 15 tun zlata, Polsko zatím pouze zvažuje možnost prodat část zlatých rezerv a výdaje využít na zbrojení.

„Výprodeje ze strany centrálních bank jsou jednoznačně hlavním důvodem, proč cena zlata spadla o tisíc dolarů,“ potvrzuje pro FT.com Nicky Shiels, analytik MKS Pamp. A totéž si myslí také turecký ekonomický komentátor Uğur Gürses, podle něhož 50 tun zlata, které se v takto krátkém čase dostanou na trh, výrazně pohnou s cenou.

Centrální banky přestaly pumpovat miliardy

Připomeňme, že právě centrální banky v letech 2022 až 2024 masivně nakupovaly zlato a postupně pomohly dostat zlato na stále vyšší úrovně. Rekordního objemu dosáhly nákupy v roce 2024, kdy potřetí v řadě překonaly nákupy ze strany centrálních bank 1000 tun zlata. Již vloni se ale poprvé od roku 2020 meziročně snížil objem zlata, který banky nakoupily, stále to ale bylo nad 800 tunami. Letos tak poprvé trh čelí masivnějšímu výprodej ze strany centrálních bank, což může pro část trhu představovat důležitý signál, že další růst již nelze čekat.

Aktuálně se cena zlata pohybuje mírně nad 4700 dolarů za trojskou unci. Přitom ještě na konci ledna se cena přehoupla přes 5500 dolarů. Zejména v průběhu března pak cena výrazně klesala.

Karel Pučelík: Vítězi války jsou ultrabohatí. Jako vždycky

Máme to nejhorší za sebou? S Donaldem Trumpem v Bílém domě to nemůže s jistotou nikdo nemůže tvrdit, ani on sám. Prozatímní vyústění konfliktu s Íránem však působí značně bizarně. Vítěz se hledá těžko, zato poražených jsou zástupy. Patříme mezi ně my všichni.

Karel Pučelík

Vladimír Holovka z XTB

Důraz na globalizaci slábne, investičně mohou být zajímavé komodity, říká Vladimír Holovka z XTB

Investiční trhy jsou na první pohled relativně klidné, pod povrchem ovšem bublají rizika. Pokud se nenaplní velká očekávání kolem umělé inteligence, mohou přijít výprodeje v řádech desítek procent. „U investorů, kteří nemají dlouhé horizonty, bych byl opatrnější. Zvážil bych diverzifikaci do produktů staré ekonomiky, třeba do energetiky“ říká regionální ředitel XTB Vladimír Holovka.

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Zlato je reálně nejdražší v dějinách, překonalo cenový rekord z ledna 1980

Lukáš Kovanda

Kovanda vysvětluje investice: Jak vydělávat na poklesu trhu a proč na to většina investorů nemá

Natálie Mužíková
Natálie Mužíková

Vydělávat na růstu akcií umí pochopit každý. Co ale dělat, když trhy padají? Ekonom Lukáš Kovanda v druhém dílu seriálu Kovanda vysvětluje investice ukazuje, jak funguje spekulace na pokles cen akcií, takzvané shortování. 

I když burza padá, dá se na ní vydělat. „Je to ale příležitost pro zkušenější investory a začátečníci by se mu měli spíše vyhnout,“ říká Lukáš Kovanda v novém díle investičního seriálu newsteam.cz s názvem Kovanda vysvětluje investice. V prvním díle s moderátorkou Izabelou Kalinovou probrali základy investování.

Základní princip investování obecně je jednoduchý: koupit levně a prodat dráž. Finanční trhy však umožňují i opačný přístup, kdy se dá vydělávat i ve chvíli, kdy ceny klesají. 

Shortování neboli spekulace na pokles funguje tak, že si investor u brokera akcie půjčí, okamžitě je prodá a čeká, až jejich cena klesne. „Vydělávám na tom, že jsem prodal za tisíc, ale zpětně nakupuji třeba za osm set. Rozdíl v ceně je můj zisk,“ vysvětluje princip Kovanda. Následně akcie vrátí původnímu majiteli a rozdíl mu zůstává. Na první pohled jde o jednoduchou strategii. Má ale zásadní háček. 

Kovanda vysvětluje investice: Když se teď uskrovníte, můžete zbohatnout

Inflace požírá úspory a světová ekonomika prochází turbulencemi. Jak v této době ochránit své peníze a začít rozumně investovat? Nový desetidílný seriál s Lukášem Kovandou vás provede světem financí – srozumitelně, bezpečně a od úplných základů. 

Natálie Mužíková

Proč je shortování rizikovější: Past neomezené ztráty 

Zatímco u běžného investování je maximální ztráta jasně daná – hodnota akcie nemůže klesnout pod nulu – u shortování je situace opačná. Zisk je omezený maximálně na 100 procent v případě bankrotu firmy, ztráta je ale teoreticky neomezená, protože cena akcie může růst bez limitu. „Právě proto bych shortování začátečníkům vůbec nedoporučoval. Je to disciplína pro zkušené investory,“ upozorňuje Kovanda. Začátečníkům se obecně doporučuje sázet na dlouhodobý růst a držet se jednodušších strategií

Ani slavní investoři nejsou neomylní 

Shortování často přitahuje pozornost díky slavným jménům, jako je Michael Burry, který předpověděl pád hypotečního trhu před finanční krizí. Jeho současné spekulace na pokles technologických firem ale nelze brát jako jednoznačný signál. Podle Kovandy může jít spíš o názor, že jejich ocenění je přehnané a časem se vrátí blíž k fundamentální hodnotě. I nejzkušenější investor se totiž může v odhadu budoucího vývoje mýlit a trh může zůstat „iracionální“ déle, než investor zůstane solventní. 

Vladimír Holovka z XTB: Investory s jasným cílem propady trhů neohrozí. Naopak nabídnou příležitosti

Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl ředitel investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka. V rozhovoru se Stanislavem Šulcem rozebíral investiční strategie v době extrémní nejistoty, která v geopolitice, a také na trzích aktuálně panuje.

nst

Shortaři jako „čističe“ trhu a role opcí 

Přestože je shortování vnímáno kontroverzně, plní na trhu důležitou roli v procesu stanovování ceny. Investoři sázející na pokles upozorňují na neefektivní firmy a přispívají k zániku tzv. „zombie“ společností, čímž podporují přesun kapitálu i pracovní síly do zdravějších částí ekonomiky. „Shortaři dělají rizikovou, ale vlastně záslužnou práci. Urychlují odchod firem, které už v ekonomice nemají místo, a tím zvyšují její celkovou dynamiku,“ vysvětluje ekonom. Pro ty, kteří chtějí spekulovat na pokles bezpečněji, existují takzvané put opce, kde je ztráta omezena pouze zaplacenou částkou. I tak jde ale o deriváty, které Kovanda nepovažuje za vhodný nástroj pro začínající investory. 

Svět shortování je fascinující, ale pro většinu investorů by měl zůstat spíše teoretickou zajímavostí než každodenní praxí. Jak Lukáš Kovanda v podcastu zdůrazňuje, klíčem k úspěchu je nepředbíhat vlastní zkušenosti. „Není to práce pro začátečníka. Ten by měl začít budovat své portfolio postupně a sázet spíše na dlouhodobý růst,“ uzavírá Kovanda. 

Celý druhý díl si můžete pustit přímo v přehrávači v článku. Pokud jste na cestách, seriál najdete i na všech velkých podcastových platformách jako Spotify či Apple Podcasts, nebo jako video na YouTube. 

V příštím díle se seriál zaměří na pasivní příjem a dividendy. Lukáš Kovanda vysvětlí, jak poznat akcii, která vám bude pravidelně posílat peníze, a jestli se z dividend dá v českých podmínkách skutečně vyžít. 

Ekonom Lukáš Kovanda
Kovanda vysvětluje investice: Když se teď uskrovníte, můžete zbohatnout

Natálie Mužíková

Češi na záhony nezanevřeli ani navzdory zdražování posledních let

Zahrady za 40 miliard ročně. Češi na záhony nezanevřeli ani navzdory zdražování posledních let

Lukáš Kovanda

