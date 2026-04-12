Týden tradera: Akcie rostou, ale nejistota kvůli Blízkému východu trvá
Americké akciové indexy se v průběhu uplynulého týdne pohybovaly silně v plusu, podpořené zlepšením sentimentu na globálních trzích. Klíčovým faktorem byl však především vývoj na Blízkém východě – oznámení dočasného příměří mezi USA a Íránem a očekávání znovuotevření Hormuzského průlivu vedly k výraznému poklesu cen ropy a celkovému uklidnění tržního napětí.
To se pozitivně promítlo do růstu akciových trhů napříč regiony, včetně USA. Svoji roli sehrála i stále relativně solidní makrodata z amerického trhu služeb. Přesto zůstává výhled nadále nejistý, jelikož příměří je pouze dočasné a geopolitická rizika přetrvávají. Hlavní americký index S&P 500 se tak přiblížil metě 6900 bodů.
Index ISM služeb v USA v dubnu 2026 poklesl na 54,0 bodu z předchozích 56,1 a zároveň zaostal za očekáváním trhu (54,8). I přes tento pokles však index zůstává bezpečně nad hranicí 50 bodů, což nadále signalizuje pokračující expanzi sektoru služeb.
Obavy z konfliktu na Blízkém východě
Detaily naznačují, že aktivita i poptávka zůstávají relativně solidní, nicméně tempo růstu zpomaluje. Za tímto vývojem stála především rostoucí nejistota spojená s geopolitickou situací, konkrétně s konfliktem na Blízkém východě.
Napětí v regionu, včetně rizik spojených s Hormuzským průlivem a energetickými dodávkami, se promítalo do vyšší opatrnosti firem i spotřebitelů. Firmy tak čelily nejen zvýšené volatilitě vstupních nákladů, ale i nejistotě ohledně budoucí poptávky, což se odráželo ve zpomalujícím tempu růstu služeb.
Ekonom Vít Hradil: Írán ukázal sílu, Hormuz navždy zatíží dovozy rizikovou přirážkou
Irán ukázal, že je ochoten zablokovat Hormuzský průliv. Takže cena všeho, co bude tím průlivem proudit, bude už navždy zatížena rizikovou přirážkou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.
Současně však příměří a případný posun směrem k trvalejšímu míru mohou po prvním kvartále přinést relativní uklidnění a zlepšení celkového ekonomického sentimentu. Akciové indexy, které od začátku konfliktu v některých případech korigovaly až o deset procent, tak mají za předpokladu trvalého klidu v regionu prostor k růstu.
Historicky se navíc po odeznění konfliktů na Blízkém východě často dostavovala poměrně silná růstová rally na finančních trzích. V dohledné době tak může být trh taky na nových maximech. Vše nyní záleží, zda skutečně bude Hormuzský průliv otevřen a za jakých podmínek.
Dění kolem Muskových firem
Investoři a analytici intenzivně diskutují možnost sloučení Tesly a SpaceX, což by mohlo vytvořit jednu z největších a nejvlivnějších technologických společností v historii. Někteří vidí potenciální synergie zejména v oblasti umělé inteligence a sjednocení Muskova technologického ekosystému, což by mohlo urychlit inovace.
Společnost SpaceX zvažuje v rámci plánovaného vstupu na burzu (IPO) cílovou valuaci přesahující dva biliony dolarů. Podle zdrojů agentury Bloomberg obeznámených se situací firma tuto hodnotu představuje potenciálním investorům před sérií schůzek, které mají proběhnout v následujících týdnech.
Zprávy z firem
Jiní jsou skeptičtí a upozorňují na vysoká rizika, včetně možného ohrožení dosavadního úspěchu obou firem a pravděpodobných regulatorních překážek (zejména antitrust). Diskutuje se například varianta „stock-for-stock“ fúze, která by ocenila obě firmy podobně. Zatím však nejde o potvrzený plán, ale spíše o spekulace v kontextu Muskova rostoucího zaměření na AI a možného budoucího IPO SpaceX.
Osobně si myslím, že valuace IPO SpaceX je velmi přehnaná. Nedivil bych se, kdyby přišlo po čase určité vystřízlivění investorů po IPO. Podobně, jako tomu bylo kdysi u Mety. Tehdy sleva proti IPO dosáhnula až 30 procent. IPO zatím ohodnocuje firmu na těžko uvěřitelných 1,75 bilionu dolarů.