Sběratelství láká i investory. Jarní veletrh v Praze nabídne zlato, raritní mince i unikátní bankovky
Investiční kovy, vzácné sběratelské předměty i bezplatné oceňování sbírek. Jarní veletrh Sběratel v Praze přivítá desítky obchodníků z celé Evropy a ukáže, že sběratelství není jen koníček, ale i alternativní investiční příležitost.
Podle organizátorů akce představuje veletrh zajímavou příležitost pro ty, kteří hledají alternativní formy zhodnocení kapitálu. „Pokud někdo uvažuje o investicích, které obstály i v nejistých obdobích, je veletrh ideálním místem k nákupu,“ uvádí ředitel akce Jindřich Jirásek. Výhodou je přímý kontakt s obchodníky bez prostředníků, což zvyšuje transparentnost i důvěru při nákupu.
Sběratelství však není jen o investicích. Pro řadu návštěvníků zůstává především koníčkem, který přináší radost i odreagování. Každý sběratelský předmět má vlastní příběh a může postupem času získat na hodnotě, což z této záliby činí kombinaci osobního zážitku a potenciálního finančního zisku.
Letošní ročník nabídne i atraktivní doprovodný program. Poprvé bude k dispozici suvenýrová 0eurová bankovka s motivem legendárního motocyklu Jawa 50/20 Pionýr. Návštěvníci si mohou prohlédnout také tematickou výstavu věnovanou nadzvukovému letounu Concorde, který se objevil na poštovních známkách řady zemí.
Součástí veletrhu bude i mobilní pošta České pošty se speciálním příležitostným razítkem vydaným k této události. Zájemci mohou využít také bezplatnou poradenskou službu – odborníci na místě ocení přinesené mince, známky, bankovky, autogramy či starožitnosti.
