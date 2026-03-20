newstream.cz Enjoy Sběratelství láká i investory. Jarní veletrh v Praze nabídne zlato, raritní mince i unikátní bankovky

Sběratelství láká i investory. Jarní veletrh v Praze nabídne zlato, raritní mince i unikátní bankovky

Sběratelský veletrh se blíží
Stanislav Šulc / Newstream
Investiční kovy, vzácné sběratelské předměty i bezplatné oceňování sbírek. Jarní veletrh Sběratel v Praze přivítá desítky obchodníků z celé Evropy a ukáže, že sběratelství není jen koníček, ale i alternativní investiční příležitost.

Pražský hotel Olympik hostí ve dnech 20. a 21. března jarní edici veletrhu Sběratel, který patří k největším setkáním sběratelů ve střední Evropě. Do metropole dorazí více než 80 prodejců nabízejících mince, bankovky, poštovní známky, pohlednice i starožitnosti. Vedle tradičních sběratelských položek bude významnou součástí nabídky také investiční zlato a stříbro.

Podle organizátorů akce představuje veletrh zajímavou příležitost pro ty, kteří hledají alternativní formy zhodnocení kapitálu. „Pokud někdo uvažuje o investicích, které obstály i v nejistých obdobích, je veletrh ideálním místem k nákupu,“ uvádí ředitel akce Jindřich Jirásek. Výhodou je přímý kontakt s obchodníky bez prostředníků, což zvyšuje transparentnost i důvěru při nákupu.

Sběratelství však není jen o investicích. Pro řadu návštěvníků zůstává především koníčkem, který přináší radost i odreagování. Každý sběratelský předmět má vlastní příběh a může postupem času získat na hodnotě, což z této záliby činí kombinaci osobního zážitku a potenciálního finančního zisku.

Letošní ročník nabídne i atraktivní doprovodný program. Poprvé bude k dispozici suvenýrová 0eurová bankovka s motivem legendárního motocyklu Jawa 50/20 Pionýr. Návštěvníci si mohou prohlédnout také tematickou výstavu věnovanou nadzvukovému letounu Concorde, který se objevil na poštovních známkách řady zemí.

Součástí veletrhu bude i mobilní pošta České pošty se speciálním příležitostným razítkem vydaným k této události. Zájemci mohou využít také bezplatnou poradenskou službu – odborníci na místě ocení přinesené mince, známky, bankovky, autogramy či starožitnosti.

David Ondráčka: Protest jako ventil: co z Letné (ne)doteče do politiky?

Demonstrace Milion chvilek na Staroměstském náměstí
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

V sobotu proběhne na Letné demonstrace Milionu chvilek. Protest je v demokracii legitimní a potřebný. Veřejnost má právo, a někdy i povinnost, dát politikům najevo svou nespokojenost a ukázat nesouhlas s kroky vládnoucí většiny. Klíčové ale je ptát se, zda a co vlastně mohou tyto protesty změnit, nebo alespoň které problémy mohou nasvítit jako důležité. Slovy Václava Moravce z jeho Otázek: o čem se po sobotních protestech bude mluvit?

Politické světy jsou u nás – a ostatně prakticky v každé demokratické zemi – silně rozdělené. Příkopy jsou hluboce vykopané a jednotlivé tábory pravidelně hecují a popichují lidi k vzájemné nenávisti. Evidentně se zase odehraje další tvrdé kolo emocí na sociálních sítích mezi oběma tábory, bez jakéhokoli pokusu o vzájemné pochopení. Ale to je jen povrchní část.

Na Letné určitě padnou velká, mnohdy až patetická slova a apely, pro mnoho lidí to bude příjemné jarní setkání, ona chvilka pro demokracii. Jenže demokracie je praktický a realistický mechanismus; za debatou o hodnotách a ideálech musí přijít praktická řešení. Podstatné je, co zůstane, až se lidé zase rozejdou domů.

Protest je ventil, může být ale také motor

Může protest v ulicích přispět k nějakému pozitivnímu posunu v politice a společnosti a nastartovat ho? Tyto otázky by podle mě měly rezonovat, pokud má tato mobilizace a velké protesty evokující listopad 1989 něčím pohnout. Reálná moc se neprojevuje ve slovech, ale v tom, kdo sedí na klíčových pozicích. Zatím spíš chybí most mezi ulicí a institucemi; právě tenhle přerušený obvod je jádrem problému.

Otevřou se opoziční strany?

Zásadní téma je, jak vlít život do vyprázdněných nádob politických stran, dodat jim expertizu – právní, ekonomickou, zahraničněpolitickou – a otevřít je lidem. Jinými slovy: jak resuscitovat polomrtvé české stranictví, a to všechny strany, vládní i opoziční. Je však zřejmé, že Milion chvilek obhospodařuje tu část společnosti, která podporuje a volí současnou opozici.

A proto by výzva měla mířit právě na tyto strany. Nedělejte další zbytečná gesta a videa z Letné, ale řekněte, jak konkrétně otevřete své strany novým lidem, pozvěte odborníky a výrazně rozšiřte členskou základnu. Která strana to pochopí, může se stát relevantní a růst. Kdo ne, ten postupně vyšumí a umře.

Měla by zaznít oligarchie

Podle mě by měla silně zaznít kritika vlivu oligarchie na ekonomiku, politiku i společnost. Ten podle mě dosáhl obludných rozměrů a vytváří jakési paralelní a hrubě neprůhledné mocenské struktury, v nichž se rozhoduje jinde a mezi jinými lidmi než těmi volenými.

Hloupé škrty

Mělo by zaznít, že tupé a hloupé škrty a rozkládání institucí vládou ničemu nepomohou a dlouhodobě jen škodí. Pokud rozbijete některou instituci a odejdou zkušení lidé, musíte mít alternativu. Když ji nemáte, opravovat a znovu stavět trvá roky a nakonec je to násobně dražší než první zdánlivé ušetření. Evidentně zatím kroky Babišovy vlády nejsou taženy snahou o úspory, ale jednoduše pomstou a určitým opojením mocí, že prostě mohou a mají tu moc to udělat. Pokud podminují nebo rozpočtově vyhladoví některé instituce, je to nebezpečné. Za ideologickými spory často běží velmi praktická hra moci: rozpočty, zakázky, dotace, kontrola institucí, dosazování lidí.

Personální zemětřesení: když loajalita vítězí nad kompetencí

Myslel jsem, že ANO bude ideologicky zaslepené nápady svých juniorních partnerů pragmaticky brzdit, ale zatím se to neděje. Mnohé personální kroky ve státních firmách a na ministerstvech působí jako čistky a dosazování vlastních loajálních lidí. Na to sice má každá vláda právo, ale mělo by to mít určitý vkus a hlavně míru.

Sociální síť s velkými oky: kdo propadne, ten zmizí

A pak by také mělo zaznít, že se v dnešním Česku části lidí bohužel silně bortí jejich jistoty. Sociální síť není trampolína, která je vyhodí zpět nahoru, ale má spoustu velkých ok, kterými propadnou dolů. Dost lidí v Česku se bohužel nemá dobře, zapomíná se na ně a propadají sítem mnohdy úplně zbytečně – příkladem jsou lidé v dluhových pastech nebo situace samoživitelek.

Když žena nechce děti, není to v Rusku její volba, ale problém k nápravě. Nové doporučení posílat bezdětné ženy k psychologům ukazuje, kam až může zajít stát, který zaměňuje demografii za ideologii. A osobní svobodu považuje za chybu v systému. Tohle už není populační politika. Tohle je ideologie v bílém plášti.

Ruský stát se rozhodl, že klesající porodnost nevyřeší lepšími podmínkami pro život, ale „opravou“ žen. Pokud nechceš děti, nejsi člověk s vlastním rozhodnutím, jsi problém k řešení.

Doporučení posílat bezdětné ženy k psychologům je nebezpečné ne proto, že by psychologická péče byla špatná, ale proto, že se z ní stává nástroj moci. Medicína má léčit, ne přesvědčovat, jak má člověk žít.

Populistické recepty nefungují. Osekání imigrace na minimum by ekonomiku poškodilo

Populistické recepty nefungují. Osekání imigrace na minimum by ekonomiku poškodilo

Krajní pravice a populisté napříč Evropou brojí proti migraci. Pravdou však je, že migrace je pro evropské ekonomiky velmi důležitá. Pokud by ji státy omezily na minimum, výrazně zpomalí růst a zatíží už tak zatížené rozpočty, což by dost možná vyústilo ve zvyšování daní. „Lidová“ politika by tak dopadla hlavně na „obyčejné“ lidi, kterými se populisté ohání.

O to cyničtější to je v zemi, která zároveň posílá tisíce mužů do války a přispívá k jejich smrti. Jedny životy mizí na frontě, druhé mají ženy „dodat“. Člověk se mění v položku statistiky.

Jenže lidé nemají děti tam, kde nemají jistotu, svobodu a důvěru v budoucnost. Ne proto, že by měli špatný postoj. Snažit se změnit realitu tím, že změníte myšlení lidí, je starý trik, který a vždycky selže.

Rozhodnutí mít, nebo nemít děti patří k nejintimnějším v životě. Ve chvíli, kdy do něj začne stát vstupovat, byť jen doporučením, už nejde o podporu rodiny, ale o kontrolu jednotlivce. A to je problém, který žádná porodnost nevyřeší.

