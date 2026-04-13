Velký krok české zbrojovky. Colt CZ vstupuje na burzu v Amsterdamu
Akcie české zbrojařské skupiny Colt CZ budou nově obchodovány také na nizozemské burze Euronext Amsterdam. Na regulovaném trhu by se s nimi mělo začít obchodovat od 15. dubna. Akcie se už obchodují na pražské burze a mezi oběma trhy budou plně zastupitelné.
Podle generálního ředitele Radka Musila jde o významný krok v dalším rozvoji firmy. „Dokončení duálního listingu na burze Euronext Amsterdam představuje významný milník,“ uvedl. Pražská burza, kde je Colt CZ kotována od června 2020, podle něj zůstává pro společnost strategicky klíčová. Duální listing schválila valná hromada minulý týden, v Amsterdamu se akcie budou obchodovat pod označením COLT, přičemž identifikační číslo ISIN zůstává stejné.
Firma už dříve uvedla, že prostředky z navýšení kapitálu chce využít na další investice a akvizice. Na stejné burze se od letošního ledna obchodují také akcie jiné české zbrojovky Czechoslovak Group (CSG), které po vstupu na trh krátkodobě výrazně posílily.
Růst díky akvizicím
Colt CZ v posledních letech výrazně rostl i díky akvizicím. V roce 2021 koupil amerického výrobce zbraní Colt a o rok později přijal současný název. Mezi další klíčové transakce patří například nákup výrobce munice Sellier & Bellot za více než 7,8 miliardy korun nebo převzetí většinového podílu ve společnostech Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power, kde hodnota transakce po odečtení dluhů dosáhla deseti miliard korun.
Skupina sídlí v Česku a zaměstnává zhruba 4500 lidí v několika zemích včetně USA, Kanady či Švédska. Zaměřuje se na výrobu střelných zbraní, střeliva a nitrocelulózy a své produkty prodává pod řadou známých značek, například Colt, Česká zbrojovka nebo Sellier & Bellot. Hlavním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE, který podle médií ovládá podnikatel René Holeček.
Za loňský rok Colt CZ vykázal výnosy 23,4 miliardy korun, meziročně o 4,6 procenta více. Čistý zisk přesáhl dvě miliardy korun a meziročně vzrostl téměř o 96 procent.
Kritiku od ukrajinských politiků i podnikatelů sklidil šéf německé zbrojařské skupiny Rheinmetall Armin Papperger, který dal před několika dny dal najevo pochybnosti ohledně inovativnosti ukrajinských dronů. Píše o tom server Politico. Později Rheinmetall vyzdvihl snahy Ukrajinců o obranu jejich země před ruskou agresí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury AFP výroky označil za divné.
Kritiku od ukrajinských politiků i podnikatelů sklidil šéf německé zbrojařské skupiny Rheinmetall Armin Papperger, který dal před několika dny dal najevo pochybnosti ohledně inovativnosti ukrajinských dronů. Píše o tom server Politico. Později Rheinmetall vyzdvihl snahy Ukrajinců o obranu jejich země před ruskou agresí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury AFP výroky označil za divné.
V areálu slovenské zbrojovky ZTS Špeciál a v její podzemních prostorech se šest hodin nerušeně pohybovala dvojice mužů, která se dostala až houfnicím. Nahrávku z akce pak zveřejnili na internetu. Napsal to slovenský list Pravda, podle kterého nejde o první případ vniknutí civilních osob do uvedené firmy se sídlem na západním Slovensku. Podnik, jehož vlastníkem je stát, incident přiznal.
V areálu slovenské zbrojovky ZTS Špeciál a v její podzemních prostorech se šest hodin nerušeně pohybovala dvojice mužů, která se dostala až houfnicím. Nahrávku z akce pak zveřejnili na internetu. Napsal to slovenský list Pravda, podle kterého nejde o první případ vniknutí civilních osob do uvedené firmy se sídlem na západním Slovensku. Podnik, jehož vlastníkem je stát, incident přiznal.