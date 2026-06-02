Akcie Marvellu vystřelily. Šéf Nvidie z něj udělal kandidáta na bilionový klub
Akcie americké čipové společnosti Marvell Technology prudce posílily poté, co ji šéf Nvidie Jensen Huang označil za možného dalšího člena bilionového klubu. Firma těží z boomu umělé inteligence, protože její čipy pomáhají propojovat obří datová centra, na nichž AI stojí.
Akcie společnosti Marvell Technology v úterý prudce rostly poté, co ji šéf Nvidie Jensen Huang na veletrhu Computex v Tchaj-peji označil za „další bilionovou společnost“. Podle agentury Reuters akcie během obchodování přidávaly více než 25 procent a dostaly se na rekordní hodnoty. Tržní hodnota Marvellu se po růstu pohybovala kolem 234 miliard dolarů, tedy stále výrazně pod hranicí jednoho bilionu dolarů.
Huang vystoupil po boku generálního ředitele Marvellu Matthewa Murphyho (oba na úvodním snímku). Podle CNBC vyzdvihl zejména význam síťových a propojovacích čipů Marvellu pro budování infrastruktury umělé inteligence. Moderní AI datová centra totiž nestojí jen na samotném výpočetním výkonu, ale také na tom, jak rychle spolu dokážou komunikovat tisíce čipů zapojených do jednoho systému.
„Když výpočetní problém rozdělíte na mnoho částí a rozprostřete ho napříč celým datovým centrem, nezbytná je konektivita,“ uvedl Huang. „To je důvod, proč se Mattovi tak daří. To je důvod, proč je Marvell tak zásadní,“ dodal podle CNBC.
Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.
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Zprávy z firem
Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.
Nestačí jen výkonné čipy
Marvell není přímým konkurentem Nvidie v oblasti grafických procesorů. Jeho role je jiná. Navrhuje vysoce výkonné čipy a technologie pro datovou infrastrukturu, cloud, podnikové sítě, 5G, automobilový průmysl a datová centra.
Právě konektivita se v době umělé inteligence stává jedním z klíčových témat. Obří AI modely potřebují, aby spolu jednotlivé čipy, servery a datová centra dokázaly komunikovat co nejrychleji a s co nejnižší spotřebou energie. Jinak se celý systém stává pomalejším, dražším a energeticky náročnějším.
„Rozložili jsme výpočty tak, aby běžely napříč obrovskými clustery a abychom mohli spojit celkový výpočetní výkon, celkovou paměť i celkovou šířku pásma, kterou máme. A to, co to umožňuje, je konektivita,“ řekl Huang.
Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.
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Trhy
Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.
Nvidia už do Marvellu investovala
Růst akcií nepřišel jen kvůli jedné větě z pódia. Nvidia už podle Reuters letos investovala do Marvellu dvě miliardy dolarů. Firmy chtějí posílit spolupráci v oblasti čipů a síťového vybavení pro AI infrastrukturu. Důležitou roli má hrát také fotonika, tedy technologie využívající k přenosu dat světlo. Ta může být efektivnější než tradiční přenos dat pomocí elektřiny, což je pro rychle rostoucí AI datová centra zásadní. Marvell v posledních měsících zdůrazňuje právě optickou konektivitu jako jednu z oblastí, která má podpořit další růst firmy.
Výsledky podporují příběh AI
Marvell nedávno zveřejnil výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2027. Tržby dosáhly rekordních 2,418 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 28 procent. Firma zároveň uvedla, že pro druhé čtvrtletí očekává tržby kolem 2,7 miliardy dolarů.
Právě datová centra jsou dnes jedním z hlavních motorů polovodičového trhu. Investoři hledají firmy, které se neúčastní jen výroby samotných výpočetních čipů, ale podílejí se i na infrastruktuře kolem nich – od síťových prvků přes optické propojení až po specializované čipy pro velké zákazníky.
Bilion dolarů je pořád daleko
Huangův výrok má na trhu mimořádnou váhu. Nvidia se díky boomu umělé inteligence stala symbolem nové technologické éry a slova jejího šéfa investoři bedlivě sledují. Když tedy Huang označí některou firmu za klíčovou pro další fázi AI infrastruktury, trh reaguje okamžitě.
Marvell je ale od bilionové hranice stále daleko. I po prudkém růstu se jeho tržní hodnota pohybovala zhruba kolem čtvrt bilionu dolarů. Aby se skutečně dostal mezi firmy s hodnotou přes bilion dolarů, musel by svou valuaci ještě několikanásobně zvýšit.
Marvell Technology
Aktuální tržní data a vývoj akcie MRVL na burze Nasdaq.
Přesto je úterní reakce trhu výmluvná. Investoři stále více sázejí na to, že další vlna růstu v umělé inteligenci nebude jen o Nvidii, ale i o firmách, které pomáhají stavět celé technologické zázemí AI revoluce.
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