Jak rekonstruovat staré městské domy? Zašedlý činžák V Nuslích přiblížili těm výstavním na Vinohradech

Býval to takový obyčejný pavlačový dům, jakých v pražských Nuslích najdeme spousty. Dvojice architektek z ateliéru Plus One Architects ho ale přetvořila k obrazu svému a podle jasných pravidel: ctít původní a minulost oživit současností.

Architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová vypíchly společné prostory a zásadně zasáhly do dispozic všech 15 bytů. Všechny bytové jednotky jsou jedinečné a neopakují se ani napříč patry.

„Byty v prvním a druhém patře získaly pro dnešní dobu vhodnější dispozice, velkorysejší koupelny a některé i balkony. Vyztužení jejich stropů železobetonovými deskami posílilo statiku pater a zároveň do pokojů přibyl atraktivní vizuální prvek odhalených betonových stropů. Mezi prvním a druhým patrem se nachází také jediný mezonet s vlastním vchodem ze strany ulice,“ popisuje dispoziční řešení bytů architektka Kateřina Průchová.

Přičemž nejzásadněji se „sahalo“ do podkroví. Někdejší půdní prostor architektky rozdělily na čtyři byty různých velikostí. Velkou výzvou bylo vyvarovat se podhledům, a naopak umístit maximum střešních oken i v místnostech, jako jsou koupelny. „Přirozené osvětlení jsme u podkroví považovali za klíčovou hodnotu, ale podařilo se nám ho dostat i do místností v jiných patrech domu,“ popisují svůj přístup.

Pavlače, dříve sloužící jako společné otevřené chodby se vstupy do bytů, nyní přebírají úlohu soukromých balkonů. A dvorek, přístupný všem obyvatelům domu, dotváří udržované předzahrádky patřící k přízemním bytům.

K těm nejlepším proměnám jsou také zapotřebí investoři. Právě spolupráci s nimi v případě této konkrétní zakázky si architektky vyloženě pochvalují. „Úspěchem celého procesu byla volnost a důvěra, kterou jsme od investora Castle Rock Investments získali. Klient podporoval jinakost našeho návrhu a nebál se odvážných řešení v materiálech i barvách,“ uzavírá Petra Ciencialová.

