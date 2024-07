Chatka na 15 metrech čtverečních? Proč ne. Ta v zahrádkářské kolonii má výklopnou zeď

Co je malé, to je hezké. Přesně jako chatka v pražské zahrádkářské kolonii poblíž Vltavy. Je z opalovaného dřeva a celá jedna strana se jednoduše otevře do zahrady. Projekt architektů ze studia Byró ocenila i odborná porota soutěže Česká cena za architekturu a poslala ho do nominačního kola.

Chatka, spíš malý zahradní pavilon, stojí na základech té původní v zahrádkářské kolonii nedaleko Vltavy. Obklopují jí vzrostlé zahrady, skleníky, altány a také několik dalších drobných chatek. Všechny jsou si navzájem podobné, jsou zpravidla tmavé a nemají okna.

„Charakter okolí jsme se snažili propsat i do nové stavby, která je z tmavého, opalovaného dřeva s přirozeně nepravidelnou strukturou a ve stavu se zavřenými okenicemi koresponduje s tichými objekty v okolí,“ popisují architekti Jan Holub a Tomáš Hanus ze studia Byró architekti.

Chatka je jedním z projektů nominovaných do užšího kola České ceny za architekturu. Na všechny nominované projekty se můžete podívat do následující galerie.

Na přání klientů měli rovněž stavbu co nejvíce propojit se zahradou, nakonec přišli s myšlenkou výklopné zdi. „Interiér tak plynule přechází ven, respektive zahrada proniká dovnitř objektu,“ dodávají architekti. V otevřené poloze navíc polykarbonátová stěna funguje jako venkovní střecha a rozšiřuje tak krytý prostor, kde lze pobývat při dešti.

Chatka není napojena na žádné inženýrské sítě, disponuje pouze vlastním fotovoltaickým panelem, který pokrývá základní spotřebu elektřiny v objektu a svícení.

