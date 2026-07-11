Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Z ulice nenápadná, do lesa se široce otevře. Neobvyklá vila oživila luxusní Jevany

Z ulice nenápadná, do lesa se široce otevře. Neobvyklá vila oživila luxusní Jevany

Dům v Jevanech od Davida Krause a Miroslava Styka sází na červenou fasádu, parkování na střeše a dramatický sestup mezi kmeny stromů až k výhledu na jezero.
Česká cena za architekturu/Matěj Hakár, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Z ulice téměř mizí, směrem k lesu se ale rozevírá jako výrazná dvoupodlažní vila. Dům v Jevanech od Davida Krause a Miroslava Styka sází na červenou fasádu, parkování na střeše a dramatický sestup mezi kmeny stromů až k výhledu na jezero.

Smrkový les, prudký svah a mezi kmeny probleskující hladina jezera. Architekti při návrhu nové vily v Jevanech nevnímali členitý pozemek jako komplikaci, ale jako hlavní motiv celého domu. Stavbu zasadili do svahu tak, že z příjezdové cesty na horní hraně parcely působí jako nízký jednopodlažní objekt.

Teprve při pohledu ze zahrady se ukáže její skutečná velikost. Dům se směrem k lesu otevírá ve dvou podlažích a velkými prosklenými plochami vtahuje okolní stromy přímo do interiéru.

11 fotografií v galerii

Vilu navrhli architekti David Kraus a Miroslav Styk ze studia Architektura. Na projektu spolupracovala projektantka Kateřina Ryvolová, interiér navrhl Jan Waltr. Realizace soukromého rodinného domu probíhala v letech 2020 až 2025. Jeho zastavěná plocha činí 217 metrů čtverečních.

Nejdřív zaparkovat, potom sestoupit do lesa

Neobvyklé je už samotné řešení příjezdu. Auta nezajíždějí do klasické garáže v přízemí, ale zůstávají na zpevněné střeše domu. Parkovací plochu překrývá výrazná ocelová konstrukce, pod jejíž další částí se nachází vstup. 

Obyvatelé tak do domu nevstupují běžným způsobem z úrovně zahrady. Od automobilů sestupují centrálním schodištěm hlouběji do stavby. První pohled přitom směřuje přes velké okno ke kmenům vzrostlých stromů, které se při chůzi dolů opticky zvětšují.

Vila Na Babě

OBRAZEM: Takto dnes vypadá luxusní bydlení na Babě. Vila z roku 1939 prošla proměnou

Enjoy

Vila z roku 1939 na pražské Babě prošla citlivou proměnou. Architekti zachovali původní ocelová okna i funkcionalistický charakter domu, zároveň jej otevřeli zahradě a přizpůsobili současnému rodinnému bydlení.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Právě průhled a postupný sestup do krajiny se staly jednou z hlavních myšlenek návrhu. Dům nesměruje obyvatele od okolní přírody, ale naopak přímo do ní. Centrální schodišťový prostor tvoří pomyslný trup domu. Na něj navazují západní a východní křídlo, která oddělují denní a noční část bydlení. V jednom se nachází kuchyně, jídelna a obývací prostor, druhé je vyhrazené ložnicím, koupelnám a šatnám.

Červený živočich mezi zelenými kmeny

Sytě červená fasáda může v lesním prostředí působit jako provokace. Autoři se ale nesnažili, aby dům barevně zmizel. Využili naopak kontrastu zelené a červené, tedy komplementárních barev stojících na barevném kruhu proti sobě. Stavba se přesto v krajině nesnaží dominovat.

Vilka v Liebigově městečku

Zbourali garáž z devadesátek a vilce vrátili noblesu. Po citlivé rekonstrukci bojuje o cenu architektů

Reality

Malá vilka z roku 1914 v libereckém Liebigově městečku mohla zůstat jen další „šedou“ stavbou s necitlivou přístavbou z devadesátek. Architektky ze studia atakarchitekti jí ale vrátily původní symetrii, odstranily rušivou garáž a doplnily ji novou nízkou přístavbou. Výsledek se dostal mezi 25 nominovaných staveb České ceny za architekturu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Z ulice zůstává nízká a relativně nenápadná, zatímco svou otevřenou a výraznou podobu ukazuje především vlastní zahradě, lesu a jezeru. Architekti dům přirovnávají k živočichovi, který se stal součástí lesa. Jeho tělo kopíruje sklon terénu, centrální schodiště tvoří trup a dvě obytná křídla se rozevírají do okolní krajiny.

Vila byla zařazena také do přehlídky realizací České ceny za architekturu 2026.

Vilová tradice začala před více než stoletím

Výrazný rodinný dům nevznikl v architektonicky prázdné lokalitě. Jevany se začaly měnit ve vyhledávané letovisko pražských obyvatel už na přelomu 19. a 20. století. Výstavbu vlastních letních sídel zde podle obecní historie pomohla odstartovat spisovatelka Gabriela Preissová. Na začátku minulého století si nechala postavit vilu od architekta Josefa Fanty, autora historické budovy pražského hlavního nádraží, který v Jevanech sám vlastnil bývalý hostinec.

Vilová výstavba pokračovala zejména za první republiky. Do Jevan lákaly obyvatele z Prahy velké lesní parcely, soustava rybníků, soukromí i relativně snadná dostupnost metropole.

Filip Šejvl

Majitel realitky: Praha má málo kvalitních nemovitostí a nádech provinčního města

Reality

Specializují se na prémiové nemovitosti jak v Česku, tak i zahraničí. V Praze jich ale podle Filipa Šejvla, zakladatele a spolumajitele realitky Philip & Frank, velký nedostatek. A ten bude podle něj stále narůstat.

pej

Přečíst článek

Obec leží přibližně 34 kilometrů jihovýchodně od centra Prahy nedaleko Říčan a na okraji národní přírodní rezervace Voděradské bučiny. Právě kombinace lesů, vody a dostupnosti hlavního města dodnes udržuje její pověst vyhledávané rezidenční adresy.

Prémiové domy míří ke 30 milionům

Popsaná červená vila vznikla pro soukromého klienta a její pořizovací ani současná tržní hodnota není veřejná. Aktuální nabídka domů v Jevanech ale ukazuje, v jakých cenových hladinách se zdejší trh pohybuje.

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Běžnější rodinné domy se nabízejí přibližně od 11 do 15 milionů korun. Například dům o ploše 127 metrů čtverečních na pozemku přes 1500 metrů má cenovku 11,4 milionu korun. Větší dům o ploše 248 metrů čtverečních je nabízen za necelých 15 milionů.

U novostaveb a prémiových vil se ceny dostávají ke 30 milionům korun. Nová vila s užitnou plochou 265 metrů čtverečních a pozemkem o rozloze 1811 metrů se nabízí za 29,95 milionu korun. Rodinný dům o ploše 274 metrů čtverečních na pozemku přes 1500 metrů má cenovku 31 milionů.

 

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Renovace domku v Kohoutovicích uvnitř jedné ze zatáček staré trasy Masarykova okruhu.

Dům sevřený zatáčkou starého Masarykova okruhu. V Brně vznikla nominovaná rekonstrukce

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Rodinný dům v Polance nad Odrou si pro sebe postavili architekti. Cena? Tři miliony korun.

Jednoduchý a účelný, chválí odborníci dům u Ostravy. Architekti si ho navrhli pro sebe. Na kolik je vyšel?

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

AI boháči ženou ceny bydlení v San Francisku do rekordů. Za byt lze nabídnout i akcie OpenAI

San Francisco
Profimedia.cz
nst
nst

Rozmach umělé inteligence mění realitní trh v okolí San Franciska. Příliv vysoce placených zaměstnanců technologických firem a miliardové výnosy z jejich akciových podílů zvyšují poptávku po luxusním bydlení. Mediánová cena prodaného domu ve městě už vystoupala na rekordních 1,76 milionu dolarů.

Rychlý rozvoj umělé inteligence přináší do San Franciska nové pracovní příležitosti a obrovské bohatství. Současně však dál zhoršuje dostupnost bydlení. Vysoce placení zaměstnanci společností jako OpenAI či Anthropic nyní patří mezi nejvýznamnější kupce drahých nemovitostí v oblasti Sanfranciského zálivu, napsal server BBC.

Symbolickým příkladem nové situace na trhu je luxusně zrekonstruovaný třípokojový byt ve čtvrti Duboce Triangle, který se nabízel téměř za tři miliony dolarů, tedy zhruba 63 milionů korun. Pozornost vzbudila nejen jeho cena, ale také neobvyklá možnost úhrady. Prodávající byl ochoten zvážit, že místo peněz přijme akcie firem OpenAI nebo Anthropic.

Americký prezident Donald Trump

Trumpova vláda označila firmu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec

Zprávy z firem

Americké ministerstvo obrany naplnilo svou hrozbu a oficiálně označilo technologickou společnost Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec. Rozhodnutí má okamžitou platnost a zakazuje vládním dodavatelům používat technologie firmy Anthropic při plnění zakázek pro americkou armádu, napsala agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

O nemovitost se zajímal mimo jiné zaměstnanec OpenAI, který se do San Franciska přestěhoval před dvěma lety kvůli nabídce práce na inženýrské pozici. V současnosti žije v nájmu a podle BBC plánoval požádat vedení firmy o možnost převodu části svých akcií.

San Francisco je znovu nejdražším městem USA

San Francisco se v březnu znovu stalo nejdražším americkým městem pro zájemce o koupi nemovitosti. Vystřídalo San Jose, které leží přibližně 80 kilometrů jižně v srdci Silicon Valley.

Mediánová cena domů v San Francisku se v březnu meziročně zvýšila o 19 procent. V dubnu ceny podle společnosti Redfin vzrostly o 14,5 procenta a v květnu o 14,1 procenta.

Mediánová prodejní cena nemovitosti ve městě dosáhla v květnu rekordních 1,76 milionu dolarů, tedy více než 37 milionů korun. Pro srovnání: v celých Spojených státech se medián pohyboval pod hranicí 400 tisíc dolarů, což odpovídá zhruba 8,5 milionu korun.

Jsou prostě astronomické. Lidé mají spoustu hotovosti a jsou připraveni nakupovat,“ uvedla hlavní ekonomka realitní společnosti Redfin Daryl Fairweatherová.

Z akcií technologických firem vznikají noví milionáři

Výraznou roli na realitním trhu hrají zaměstnanecké podíly v rychle rostoucích technologických společnostech. Jejich hodnota v posledních letech prudce vzrostla a vytvořila novou skupinu velmi majetných pracovníků.

Více než 600 současných i bývalých zaměstnanců například loni v říjnu prodalo akcie v celkové hodnotě 6,6 miliardy dolarů. Na jednoho účastníka transakce tak podle listu The Wall Street Journal připadalo v průměru přibližně 11 milionů dolarů.

Zakladatel OpenAI Sam Altman

Stát jako akcionář ChatGPT? OpenAI jedná s Trumpem o pěti procentech

Leaders

Umělá inteligence se stává politickou otázkou první kategorie. OpenAI podle Financial Times jedná s Trumpovou administrativou o tom, že by americká vláda získala pětiprocentní podíl ve společnosti, která stojí za jazykovými modely ChatGPT. Šéf firmy Sam Altman podle deníku navrhuje, aby podobný podíl poskytli i další velcí hráči v umělé inteligenci.

nst

Přečíst článek

Pracovníci technologických firem proto těží nejen z vysokých platů, ale také z vlastnických podílů ve svých zaměstnavatelích. Podle realitních odborníků se nyní řadí mezi důležité kupce prémiových nemovitostí v San Francisku a jeho okolí.

Omezená nabídka dál zhoršuje dostupnost bydlení

Nová vlna bohatých kupců přichází na trh, který se dlouhodobě potýká s nedostatkem bytů a domů. Zvýšená poptávka se zatím nejvýrazněji projevuje v luxusním segmentu, postupně však vytváří tlak i na zbytek trhu.

Růst cen tak dál komplikuje situaci obyvatelům s nižšími a středními příjmy, pro které se vlastní bydlení v oblasti stává stále méně dosažitelné.

San Francisco tím ukazuje i širší společenské dopady rozvoje umělé inteligence. Technologický sektor vytváří nová pracovní místa a značný majetek, jeho přínosy se však soustřeďují především mezi omezenou skupinu vysoce kvalifikovaných pracovníků. Náklady v podobě rostoucích cen bydlení naopak dopadají na mnohem širší část obyvatel.

Související

Byty se povolují i deset let. Novela má systém rozhýbat, rozhodne ale až praxe, říká šéfka Central Group

Byty se povolují i deset let. Novela má systém rozhýbat, rozhodne ale až praxe, říká šéfka Central Group
Profimedia
nst
nst

Povolení běžného bytového domu v Praze dnes často trvá deset i více let, což omezuje nabídku a dál tlačí ceny bydlení vzhůru. Novela stavebního zákona je podle Michaely Váňové z Central Group důležitým krokem, skutečný výsledek ale ukáže až její provedení.

Délka a procesní složitost povolovacích řízení dnes představují jednu z hlavních překážek bytové výstavby. V Praze trvá příprava a povolení běžného bytového domu často deset i více let. Takový stav je dlouhodobě neudržitelný a má přímý dopad na nedostatečnou nabídku nového bydlení i jeho rostoucí ceny.

„Schválení novely stavebního zákona ve třetím čtení považujeme za důležitý krok směrem k vytvoření funkčnějšího a předvídatelnějšího systému povolování staveb,“ říká Michaela Váňová, výkonná ředitelka Central Group.

„Za významné považujeme zejména vznik jednotné státní stavební správy v čele s Úřadem rozvoje území. Centralizace by měla přispět ke sjednocení rozhodovací praxe stavebních úřadů a k lepší předvídatelnosti povolovacích procesů díky jednotnému metodickému vedení. Důležité je také zařazení velkých bytových projektů mezi vyhrazené stavby a výslovné uznání bytové výstavby jako veřejného zájmu. Bydlení není pouze záležitostí developerů nebo jednotlivých kupujících e to zásadní podmínka pro fungování měst, ekonomiky i celé společnosti,“ dodává. 

Samotné přijetí novely tak podle Váňové představuje pouze první krok. Rozhodující bude její konkrétní aplikace, nastavení přechodu na novou soustavu stavební správy a její dostatečné personální i odborné zajištění. Bez výrazného zvýšení tempa bytové výstavby nelze očekávat dlouhodobé zlepšení dostupnosti bydlení.

Bytová výstavba

Praha ztratila prvenství. Bytový boom teď táhne jižní Morava

Reality

Nejnovější čísla ČSÚ ukazují nečekaný posun: bytovou výstavbu už netáhne Praha, ale jižní Morava. Za prvních pět měsíců se v Česku začalo stavět téměř 19 tisíc bytů, přesto ani současný boom nestačí na to, aby zkrotil ceny bydlení.

pej

Přečíst článek

Stavba rodinného domu

Levnější hypotéka se může prodražit. Kolik stojí odchod k jiné bance

Money

Levnější nabídka od konkurence nemusí automaticky znamenat úsporu. Za změnu banky můžete zaplatit tisíce za katastr, odhad i pojištění, při odchodu během fixace dokonce desítky tisíc korun. Spočítali jsme, kdy se refinancování vyplatí a kdy je lepší zůstat.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem

Levné Česko mizí. Byty v regionech zdražují rychleji než v Praze

Reality

Praha zůstává nejdražší, největší realitní boom se ale odehrává jinde. Byty v Ústeckém kraji za sedm let ztrojnásobily cenu. Cenový náskok metropole se zmenšuje a dostupné bydlení mizí okres po okresu.

pej

Přečíst článek

Související

Kutná Hora

Tvrdý zásah do památkové ochrany? Akademici i Kutná Hora varují před rizikem vyškrtnutí z UNESCO

Reality

pej

Přečíst článek
Bytová výstavba

Méně razítek, víc bytů? Klíčová novela má zrychlit výstavbu, má ale slabá místa

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek