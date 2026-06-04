Stovky milionů na nové byty. Natland se dohodl s PPF bankou
Investiční skupina Natland získala od PPF banky financování v řádu stovek milionů korun. Peníze použije k rozvoji klíčových pražských pozemků, na nichž má vzniknout více než 500 bytů.
V Praze se nové byty nerodí na stavbě, ale dlouho před ní. Nejdřív přicházejí pozemky, plány, povolení, projektanti, právníci a banky. Právě na tuhle drahou a zdlouhavou část teď investiční skupina Natland podnikatele Tomáše Rašky získala nového finančního partnera. Dohodla se s PPF bankou na financování v řádu stovek milionů korun, uvedla společnost v tiskové zprávě. Peníze použije na přípravu několika pražských pozemků určených pro rezidenční výstavbu. Celkem jde o zhruba 40 tisíc metrů čtverečních, tedy plochu větší než pět fotbalových hřišť.
Pokud se projekty podaří dotáhnout, může na nich vzniknout více než 500 bytů. Natland přesné lokality ani konkrétní výši úvěru neuvádí. Říká ale, že při současných cenách jde o projekty s prodejní hodnotou přes pět miliard korun.
Investiční skupina Natland dál rozšiřuje své realitní portfolio. Nově koupila rezidenční projekt Zličín Gate v Praze, jehož hodnota se pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. V lokalitě u metra plánuje výstavbu několika stovek bytů a doprovodné infrastruktury. Jde už o třetí významnou realitní akvizici skupiny v posledních měsících.
Natland kupuje projekt u metra. Na Zličíně plánuje stovky bytů
Reality
Investiční skupina Natland dál rozšiřuje své realitní portfolio. Nově koupila rezidenční projekt Zličín Gate v Praze, jehož hodnota se pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. V lokalitě u metra plánuje výstavbu několika stovek bytů a doprovodné infrastruktury. Jde už o třetí významnou realitní akvizici skupiny v posledních měsících.
Peníze zatím nejdou na cihly
Dohoda neznamená, že se na pozemcích začne okamžitě stavět. Financování má sloužit hlavně k tomu, aby Natland mohl projekty připravit do fáze, kdy budou připravené k výstavbě. To může v Praze trvat dlouhé roky.
Nový úvěrový rámec má být nastavený flexibilně. Natland tak může peníze čerpat postupně podle toho, jak se budou jednotlivé projekty posouvat. Pro skupinu to znamená hlavně možnost rozložit náklady v čase a neblokovat si příliš kapitálu v jedné fázi přípravy.
„Tato transakce představuje další z důležitých kroků v naší růstové strategii v oblasti real estate. Díky nové spolupráci s PPF bankou získáváme nejen finanční flexibilitu, ale i silného partnera, který sdílí naši vizi udržitelného a moderního městského rozvoje,“ říká Tomáš Balvín, Investment Manager odpovědný za investice do nemovitostních projektů skupiny Natland.
Banka jako partner pro dlouhou hru
Podobné dohody jsou pro developery důležité hlavně proto, že příprava projektů je kapitálově náročná a výnosy přicházejí až mnohem později.
„Navázání spolupráce se skupinou Natland odráží naši expertizu v úvěrování developerských projektů, pro které umíme nabídnout flexibilní a dobře strukturovaná finanční řešení,“ uvedl Petr Adam, ředitel úseku komerčního bankovnictví PPF banky.
Jednoduše řečeno: banka poskytne financování, které se dá čerpat podle potřeb jednotlivých projektů. Developer díky tomu nemusí držet celou přípravu jen z vlastních peněz a může zároveň pracovat na více lokalitách.
Natland má v přípravě přes dva tisíce bytů
Nová dohoda s PPF bankou je jen část širších realitních plánů Natlandu. Skupina uvádí, že má aktuálně v přípravě osm nemovitostních projektů. Další čtyři jsou ve výstavbě nebo v prodeji. V projektech v přípravě má být dohromady více než dva tisíce bytů a investiční rámec Natlandu v developmentu přesahuje čtyři miliardy korun.
V oblasti nemovitostí byl Natland aktivní i v posledních měsících. Mezi jeho poslední realitní transakce patří akvizice projektu Zličín Gate, předtím skupina investovala také do projektu v pražské Hostivaři.
Realitní aktivity Natlandu se přitom neomezují jen na Česko. Skupina je aktivní také na Slovensku, kde investovala do koupě a konsolidace pozemků pro smíšené využití o rozloze více než 326 hektarů na západním Slovensku. Vedle toho se stala stoprocentním vlastníkem kancelářské budovy Bajkalská Office Centre v Bratislavě, která nabízí přibližně 11 tisíc metrů čtverečních užitných ploch včetně dalších ploch pro případné budoucí využití v lokalitě Mlynské nivy.
To ukazuje, že reality nejsou pro skupinu jen doplňkovou aktivitou. Vedle private equity a finančních služeb patří real estate mezi hlavní oblasti, kam Natland směřuje kapitál.
Natland působí hlavně v Česku a na Slovensku. Skupina investuje do středně velkých firem, realit a finančních služeb. Dlouhodobě je známá také tím, že se věnuje firmám ve složitých situacích, tedy restrukturalizacím a takzvanému turnaround managementu. Skupinu založil v roce 2002 Tomáš Raška. Majetek spravuje prostřednictvím investičních fondů.
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