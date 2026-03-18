Raškův Natland spojuje síly s advokátem Eisenreichem. Míří na byznys v problémech
Firmy v problémech, dluhy a insolvence. Právě na tyto situace míří nový projekt Natlandu a advokáta Jana Eisenreicha.
Investiční skupina Natland vstupuje hlouběji do byznysu s problémovými firmami a dluhy. Spojuje se s advokátem Janem Eisenreichem a zakládá novou platformu Solvance Recovery Partners. Ta se má zaměřit na složité případy – od správy pohledávek přes restrukturalizace až po insolvence. Ambicí je zasahovat tam, kde už běžné poradenství nestačí a kde hrozí ztráta hodnoty firem či aktiv. Uvedla to skupina Natland v tiskové zprávě.
Nová platforma reaguje na rostoucí počet složitých dluhových situací ve firmách. Podle zakladatelů se navíc často řeší příliš pozdě.
„Sledujeme trend, kdy firmy a jejich věřitelé začínají situaci řešit až na poslední chvíli. To často vede k neřízené insolvenci a zbytečným ztrátám,“ říká advokát Jan Eisenreich.
Právě včasný zásah má být hlavní přidanou hodnotou projektu. Solvance chce kombinovat právní služby, financování i manažerské řízení krizových situací.
Bývalá ubytovna v Hostivaři změní podobu. Natland ji přestaví na desítky malometrážních bytů pro studenty a mladé talenty.
Raškův Natland připravuje projekt malých bytů v Hostivaři
Reality
Bývalá ubytovna v Hostivaři změní podobu. Natland ji přestaví na desítky malometrážních bytů pro studenty a mladé talenty.
Kombinace práva, peněz a řízení
Platforma má stát na propojení právní expertizy a kapitálu. Vedle právního řešení insolvence chce zajistit i financování a aktivní řízení restrukturalizací.
„Honza Eisenreich je pro nás partnerem, který kombinuje hlubokou znalost trhu s respektem v odborné komunitě. Dokáže vyhledávat příležitosti a přetavovat je v udržitelné právně-finanční struktury. Jeho reputace nám dává důvěru ve společný projekt,“ uvedl zakladatel Natlandu Tomáš Raška.
Skupina Natland má více než dvacetiletou zkušenost s investicemi do středně velkých podniků, realit či finančních služeb. V minulosti se věnovala i správě pohledávek nebo financování sporů.
Dluhopisové krize jako varování
Impulzem pro vznik projektu jsou i problémy z posledních let, zejména pády firem financovaných dluhopisy. „Viděli jsme řadu insolvencí velkých skupin, zejména v segmentu dluhopisářů. Máme za to, že to může být jen část celkového problému,“ říká Eisenreich. Podle něj tak roste prostor pro specializované hráče, kteří dokážou řídit složité situace mezi věřiteli, dlužníky a investory.
Investiční skupina Natland se postupně stává jedním z důležitých hráčů na pražském trhu s bydlením. Už staví anebo připravuje stovky nových bytů v několika nových projektech, a přestože se developmentu začala věnovat o pár let později než někteří větší pražští stavitelé, dávno získala ostruhy.
Hned vedle Prahy pořídíte bydlení o třetinu levněji, říká Karel Týc z Natlandu
Reality
Investiční skupina Natland se postupně stává jedním z důležitých hráčů na pražském trhu s bydlením. Už staví anebo připravuje stovky nových bytů v několika nových projektech, a přestože se developmentu začala věnovat o pár let později než někteří větší pražští stavitelé, dávno získala ostruhy.
Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.
Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové
Leaders
Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.
