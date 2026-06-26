Změnili obor a uspěli. Nadšení v realitách nestačí, rozhoduje zázemí a disciplína, říkají
Změna kariéry nemusí znamenat skok do neznáma. Jan Svitavský a Radka Vajo přišli do realit z jiných oborů a našli v nich prostor pro vlastní podnikání. V rozhovoru vysvětlují, proč reality přitahují podnikavé lidi, jak pomáhá franšízové zázemí a proč je práce makléře hlavně o důvěře, vztazích a disciplíně.
Do realit nepřišli přímo, přesto v nich našli prostor pro vlastní podnikání. Jan Svitavský během pár let vybudoval tým o 25 lidech, Radka Vajo v oboru našla nezávislost i možnost růstu. V rozhovoru popisují, proč reality lákají lidi z jiných profesí a proč v nich samotné nadšení nestačí.
Do realit jste se dostali každý úplně jinou cestou. Co vás k nim přivedlo?
Jan Svitavský: Moje cesta k realitám nebyla úplně přímá. V době covidu jsme s kamarádem podnikali v testování, měli jsme v Ústeckém kraji několik odběrových míst a spolupracovali s laboratoří. Když tahle etapa skončila, měl jsem se vrátit ke svému autosalonu, ale cítil jsem, že už mě to nebaví a nikam mě to neposouvá. V té době jsem se hodně potkával s Tomášem Hudečkem a Tomášem Martinovským z 4finu. Nejdřív se nabízela možnost zkusit finance, ale mě dlouhodobě víc lákaly reality. V roce 2023 jsem si práci makléře na pár měsíců vyzkoušel v rámci zavedené kanceláře 4fin Reality a potvrdilo se mi, že je to cesta, kterou chci jít. Když jsem se pak v říjnu rozhodl osamostatnit, dávala mi vlastní franšíza CENTURY 21 jasný smysl: silná realitní značka, systém a zároveň propojení s 4FIN HOLDINGEM a lidmi z prostředí 4fin, které jsem znal a kterým jsem důvěřoval.
Radka Vajo: Já podnikám prakticky od dvaceti let. Začínala jsem úplně mimo reality – vozila jsem bazarové lyže ze Švýcarska do Teplic, tím jsem si vydělala na kadeřnictví a později otevřela i dámské fitness. Když se oba podniky zaběhly, dostala jsem nabídku zkusit práci realitní makléřky. V realitách jsem poprvé cítila, že se můžu ukázat opravdu sama za sebe. Je to obor, kde se rychle ukáže, co v člověku je. Musíte pracovat s lidmi, budovat důvěru, být aktivní a nést odpovědnost za výsledek. Mě to začalo neskutečně bavit a vlastní franšíza mi potom umožnila mířit ještě výš.
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Jane, franšízu jste si původně kupoval s představou malé kanceláře. Jak se z toho stal tým o 25 lidech?
Jan: Když jsem franšízu kupoval, bral jsem ji hlavně jako příležitost pro sebe. Představoval jsem si, že budu mít asistentku a možná časem jednoho nebo dva makléře. Neměl jsem ambici vybudovat během pár let jednu z větších kanceláří v republice. Dnes máme kolem 25 lidí, působíme ve více regionech a pořád rosteme. Přitom jsme nikdy nejeli klasický nábor ve stylu „hledáme makléře“. Lidé se k nám často dostávají sami, přes vztahy, doporučení nebo přes někoho, kdo už v týmu je. Vždycky říkám, že člověk přitahuje to, co sám vyzařuje. Mám kolem sebe lidi, kteří mají podobné nastavení, cíle a chuť se posouvat. Proto ani nebereme každého. Pro mě je lepší růst s lidmi, kteří k nám patří než rychle navyšovat počet makléřů za každou cenu.
Radka: S tím souhlasím. V realitách se často mluví o nemovitostech, ale ve skutečnosti je to hlavně práce s lidmi. Nemovitost je předmět obchodu, ale rozhodnutí dělají lidé. Prodávající, kupující, makléři, kolegové, právníci, finanční poradci. Pokud neumíte budovat vztahy a důvěru, bude to pro vás velmi těžké. Mně je blízké motto, že dobrý obchod dělá z lidí přátele. Když práci děláte dobře a férově, nevznikají jen obchody, ale dlouhodobé vztahy.
Radko, ve vašem týmu působí hodně žen. Čím si vysvětlujete, že jsou v realitách tak úspěšné?
Radka: Když jsem byla na předávání cen CENTURY 21 v USA, zaujalo mě, že sedm z deseti nejúspěšnějších makléřů byly ženy. Často to byly mámy nebo samoživitelky. Myslím, že i v Česku se to postupně mění a ženy jsou v realitách čím dál silnější. Často je motivuje seberealizace a nezávislost. Někdy za tím stojí děti, někdy rozvod, někdy potřeba ukázat sobě i okolí, že mohou být úspěšné a finančně samostatné. Do kanceláře mi přicházejí ženy, které jsou v náročné životní situaci, mají malé děti a nemohou si dovolit klasickou práci od devíti do pěti. Pro ně mohou být reality cestou, jak získat větší kontrolu nad svým časem i příjmem.
Flexibilita je v realitách opravdu velká, ale lidé si ji někdy představují špatně. Neznamená to, že pracujete méně. Znamená to, že si práci můžete lépe poskládat podle svého života. Ta práce se dá dělat odkudkoliv, ale pořád musíte být k dispozici klientům, řešit telefony, e-maily, prohlídky, náběry nemovitostí a všechny další věci kolem obchodu. Pokud chcete být úspěšní, musíte mít disciplínu. Jinak se z flexibility velmi snadno stane chaos.
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Oba mluvíte o důležitosti zázemí. Jak moc se liší podnikání v silné síti od toho, když člověk začíná úplně sám?
Radka: Rozdíl je obrovský. V USA je mnohem běžnější, že makléři spolupracují. U nás v Česku to pořád není úplná samozřejmost, ale v CENTURY 21 se to snažíme aktivně podporovat. Spolupráce mezi makléři není jen hezká myšlenka, přináší konkrétní výhody prodávajícím, kupujícím i samotným makléřům. Zázemí sítě je ale širší než spolupráce. Máme propracované vzdělávání, marketingovou podporu, právní servis i napojení na poradce, kteří pomáhají s financováním, hypotékami nebo technickými otázkami kolem nemovitostí. Začínat dnes úplně na vlastní pěst bych si už moc neuměla představit.
Jan: Já to vnímám podobně. Bez podpory CENTURY 21 bych možná vybudoval menší realitní kancelář v Mostě, ale určitě bych nerostl takovým tempem a nedostal se tak rychle do dalších regionů. Velkou roli u nás hraje propojení s finančními poradci z partnerské společnosti 4fin Better together. Když makléř spolupracuje s poradcem, kterého zná a kterému věří, nevzniká jen předávání kontaktů, ale vztah a přirozená synergie. To dokáže výrazně pomoci oběma stranám i klientovi.
Co byste poradili lidem, kteří o kariéře v realitách teprve uvažují?
Jan: Určitě bych jim řekl, ať to zkusí, ale ať si velmi dobře vyberou tým. Reality jsou rozmanitá práce, ale nejsou jednoduché. Konkurence je velká a získat vlastní zakázky nezvládne každý. Když na to člověk zůstane sám, je ta cesta mnohem složitější. Proto bych se díval hlavně na to, do jaké kanceláře nastupuji, kdo mě povede a jestli je tam tým, který mi ukáže správnou cestu.
Radka: Já bych lidem poradila, aby se nebáli změny, ale zároveň aby si uvědomili, že reality jsou podnikání. Dávají svobodu, ale vyžadují odpovědnost. Když člověk dělá něco, co ho baví, dostaví se výsledky i finanční zajištění. Když ho to nebaví a jde do toho jen proto, že si myslí, že to bude snadné, dlouhodobě to fungovat nebude. Pro ženy, maminky nebo lidi, kteří chtějí začít znovu, mohou být reality skvělá cesta. Ale musí tam být chuť učit se, pracovat na sobě a převzít odpovědnost za vlastní úspěch.
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Marketing, obchod, reality, finance a klikaté kariérní cesty žen v těchto oblastech. Nejen tento výživný mix byl náplní dalšího dílu podcastu #FinŽeny, kam zavítaly tři zástupkyně skupiny 4fin, marketingová ředitelka 4fin holding Nikola Havránková, zemská ředitelka 4fin Better together Lucie Pěchová a také Nikol Koštělová, regionální realitní ředitelka Century 21, což je franšíza divize 4fin Reality.
Jan Svitavský
Majitel franšízy CENTURY 21 The Most Reality se sídlem v Mostě. Do realit vstoupil po profesní změně a původně počítal spíš s menší kanceláří. Během několika let vybudoval tým o zhruba 25 lidech působící ve více regionech.
Radka Vajo
Majitelka franšízy CENTURY 21 Premium v Praze. V realitním byznysu působí od roku 2006. Před vstupem do realit podnikala mimo jiné v kadeřnictví a fitness. Její profesní motto zní: „Dobrý obchod dělá z lidí přátele.“
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