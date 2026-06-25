Exšéf Modré pyramidy: Měli bychom více zdanit Airbnb
Krizi bydlení v Česku nevyřeší jen nová výstavba. Rychlý efekt by přineslo vyšší zdanění či výrazné omezení krátkodobých pronájmů, říká Michael Pupala, šéf německé BDK Bank a bývalý CEO Modré pyramidy ze skupiny Komerční Banky.
Jak řešit krizi bydlení v Česku? „Mám pocit, že se u nás diskuse o dostupnosti bydlení velmi zúžila na diskusi o tom, že je potřeba zvýšit nabídku vlastnického bydlení, a to hlavně výstavbou nových bytů. Řeší se zrychlení procesu udělování stavebních povolení, územních rozhodnutí a podobně. To je samozřejmě velmi dobře, ale všechna tato opatření mají podle mého názoru reálný dopad až v řádu let. A hlavně, vlastnické bydlení není jediná cesta, jak kvalitně a důstojně bydlet. Nesmíme zapomínat na nájemní bydlení. Na podporu dostupného nájemního bydlení existují opatření, která by se dala udělat velmi rychle,“ říká Michael Pupala.
„Samozřejmě si ale nechci hrát na chytrou horákyni, již přes rok jsem mimo ČR,“ dodává s úsměvem. Nicméně ještě loni se financování a dostupnosti bydlení věnoval na plný úvazek a během svého ročního angažmá v čele německé banky, byť s jiným zaměřením, posbíral řadu zkušeností z tamního trhu.
„Například se u nás neustále vrací diskuse ohledně hypotéky pro mladé. Tedy hypotéka s vyšším podílem úvěru k hodnotě nemovitosti pro lidi do 36 let. Osobně si myslím, že to není dobrá cesta, protože jde o podporu poptávky, zatímco nabídková strana zůstává v podstatě stát na místě,“ říká Pupala.
Tři čtvrtiny majitelů domů v Česku uvažují o rekonstrukci, ale nemají jasno, jaké výhody jim přinese, kolik by stála a zda se jim tedy vůbec vyplatí. Tento problém jim chce vyřešit Buřinka.
Kolik stojí zateplení domu? Plán rekonstrukce včetně odhadu nákladů lze získat i zdarma
Money
Tři čtvrtiny majitelů domů v Česku uvažují o rekonstrukci, ale nemají jasno, jaké výhody jim přinese, kolik by stála a zda se jim tedy vůbec vyplatí. Tento problém jim chce vyřešit Buřinka.
Převládající narativ, že nedostatek bytů a přemrštěné ceny realit i nájmů se vyřeší pouze novou výstavbou, podle něj k cíli nepovede. Velkým problémem Česka je bariéra, kterou mají lidé směrem k nájemnímu bydlení. „V Německu bydlí v nájmu přes polovinu domácností a myslím, že u nás se strašně málo řeší, co pro nájemní bydlení udělat. Přitom jsem přesvědčený, že máme řadu možností. Není to jen výstavba nových bytů, pomohla by i relativně jednoduchá a hlavně rychlá opatření,“ podtrhuje Pupala.
Zdanit Airbnb
Prvním z takových opatření, které by se mohlo udělat velmi rychle na podporu trhu nájemního bydlení, by mohla být regulace krátkodobých nájmů. Airbnb, potažmo krátkodobé pronájmy, nejsou v Česku vůbec zanedbatelné. Lidé takto pronajímají své byty a domy či jejich části nejen v Praze, ale i v dalších velkých městech.
„Pokud by se příjmy z Airbnb výrazně více zdanily, či výrazně omezily, jako to má Německo či Španělsko, skokově bychom dostali na trh více nájemních bytů a nemuseli bychom tolik spoléhat pouze na výstavbu těch nových,“ namítá Pupala. Krátké pronájmy by se totiž kvůli vyššímu zdanění přestávaly vyplácet.
Druhou možností, jak regulovat Airbnb, je, že by lidé museli k této činnosti získat speciální licenci. Takovou cestou se podle Pupaly vydalo například Španělsko. „Tam si uvědomují, že jim Airbnb významně zdražuje nemovitosti. A získat tam dnes dotyčné povolení? To je téměř mission impossible,“ vyzdvihuje bankovní manažer. „Takže by se pro regulaci u nás nabízely dvě cesty. Vytipovali bychom si velká města, kde bychom tento typ pronájmu buď omezili licencemi, anebo bychom příjmy z tohoto podnikání podstatně zdanili. A výnosy z těchto daní by mohly jít na zvýšení dostupnosti pronájmů pro mladé či pro mladé rodiny, kteří by si je mohli například odečíst od daní,“ vysvětluje Pupala.
Role stavebních spořitelen se mění. Dříve si u nich lidé především spořili na bydlení nebo aby měli k dispozici větší naspořené sumy, které si na konci spoření vybírali. Po loňském memorandu, které uzavřely se státem, ale stavební spořitelny rozšiřují svou roli do poradenství k energetickým rekonstrukcím. Už letos na podzim by mohly domácnostem pomáhat i s kompletním podáváním žádostí o dotace, říká v rozhovoru pro Newstream CLUB předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.
Šéf Buřinky: Budoucnost je v energetických rekonstrukcích
Money
Role stavebních spořitelen se mění. Dříve si u nich lidé především spořili na bydlení nebo aby měli k dispozici větší naspořené sumy, které si na konci spoření vybírali. Po loňském memorandu, které uzavřely se státem, ale stavební spořitelny rozšiřují svou roli do poradenství k energetickým rekonstrukcím. Už letos na podzim by mohly domácnostem pomáhat i s kompletním podáváním žádostí o dotace, říká v rozhovoru pro Newstream CLUB předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.
Daňová zvýhodnění pro mladé
Adresátem části opatření by mohli být právě mladí, pro které se pak nájemní bydlení stává dostupnou a přijatelnou cestou buď k pozdějšímu vlastnímu bydlení, anebo prostě přijatelnou a spolehlivou konstantou. „Dalo by se to udělat velmi elegantně a přitom naučit mladé lidi, že nájemní bydlení je normální cesta, jak bydlet anebo jak se ve finále dostat k vlastnictví bytu,“ podtrhuje bývalý nejvyšší šéf Modré pyramidy.
Hamburská smlouva
Trh pronájmů v Česku ale není kultivovaný. Pronajímateli jsou často lidé, kteří byty „schovávají“ pro své děti či vnoučata, k nim v poslední době přibývají ti, kdo si byt pořídili coby investici, která jim musí vynášet hlava nehlava. Se vztahy pronajímatel – nájemník je tak nakládáno dost volně a v podstatě realitní kancelář má svůj vlastní typ smlouvy. „Trh v Německu je daleko vyspělejší. Například moje osobní zkušenost. V Hamburku, kde bydlím, existuje takzvaná Hamburská nájemní smlouva, což je standardizovaný smluvní dokument. Je obecným, doporučeným standardem pro celou spolkovou zemi, jejíž oficiální název zní Svobodné a hanzovní město Hamburk. Přesně víte, co můžete očekávat, šablona smlouvy naprosto transparentně definuje pravidla, zakotvuje práva i povinnosti na straně nájemníka i pronajímatele. To dává obrovský smysl. Vezměte si, že u nás je to v podstatě neregulovaná věc,“ popisuje Pupala.
Výše nájemného je samozřejmě ale čistě tržní, Hamburská smlouva ale uvádí rámcová pravidla kaucí atd. „Tohle obrovsky usnadňuje proces sjednávání nájmu,“ říká Michael Pupala.
Stát přestal dotovat Sdružení nájemníků ČR, které je jedinou organizací v zemi, která se věnuje ochraně práv nájemců. Ta nyní nemá peníze na svůj provoz a patrně zanikne. „Není žádná alternativa, není nikdo jiný,“ říká Lenka Veselá, předsedkyně sdružení. Vzhledem k rostoucí poptávce po nájemním bydlení se přitom nájemci dostávají do stále slabší pozice vůči majitelům.
Nájemníci nebudou mít žádné zastání, říká Veselá ze sdružení nájemníků
Reality
Stát přestal dotovat Sdružení nájemníků ČR, které je jedinou organizací v zemi, která se věnuje ochraně práv nájemců. Ta nyní nemá peníze na svůj provoz a patrně zanikne. „Není žádná alternativa, není nikdo jiný,“ říká Lenka Veselá, předsedkyně sdružení. Vzhledem k rostoucí poptávce po nájemním bydlení se přitom nájemci dostávají do stále slabší pozice vůči majitelům.
Ze stavební spořitelny k autům
Michaela Pupalu vyslala do čela BDK Bank, plným názvem Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, která sídlí v Hamburku, Komerční banka (KB) respektive její majoritní vlastník Société Générale, jako zkušeného transformačního lídra. BDK Bank je specializovaná banka, zaměřená na retailové i korporátní financování automotive, nicméně tématům stavebního spoření, úvěrů na bydlení, problematice bydlení, potažmo celkově retailovému bankovnictví se však Pupala věnuje i nadále velmi intenzivně. Také jako někdo, kdo v německém přístavním městě bydlí v nájemním bytě.
Rostoucí ceny komponent donutily výrobce prémiové výpočetní techniky zvýšit ceny. V USA budou iPady zdražovat o více než 15 procent, MacBooky i o 20 procent.
Kdo nekoupil, prohloupil. Apple zdraží, a to pořádně
Zprávy z firem
Rostoucí ceny komponent donutily výrobce prémiové výpočetní techniky zvýšit ceny. V USA budou iPady zdražovat o více než 15 procent, MacBooky i o 20 procent.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.