Zrající sýr jako zástava. Brazzale získala úvěr deset milionů eur
Nejstarší italská mlékárenská společnost Brazzale získala deset milionů eur. Jako zajištění posloužily sýry, které teprve zrají v jejích skladech. Nový model financování může otevřít cestu k penězům i dalším výrobcům potravin a vína.
Brazzale získala deset milionů eur, přičemž úvěr zajistila sýry zrajícími ve svých skladech. Rodinná firma založená v roce 1784 využila změnu italského zákona, která umožňuje producentům potravin a vína získat peníze ještě předtím, než jejich zboží dozraje a zamíří na trh, upozornila agentura Bloomberg.
Financování poskytly italská státní finanční instituce Cassa Depositi e Prestiti a banka Cherry Bank. Zajištěním transakce jsou výrobky v procesu zrání.
Sýry míří do bankovních trezorů
Italští sýraři používají své zásoby k získávání úvěrů už desítky let. Mlékárny například ukládají bochníky parmazánu do trezorů banky Credito Emiliano. Díky tomu mohou hradit platby farmářům a další provozní náklady v době, kdy sýr ještě není připraven k prodeji.
Transakce Brazzale je ale v jednom ohledu nová. Financující strany tentokrát nezískaly jen záruku nad zásobami, ale také kontrolu nad samotným zbožím.
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Účelově založená společnost Magazzino Italia bude od mlékárny nakupovat zrající sýry, které přitom fyzicky zůstanou v jejích skladech. Financování má podobu revolvingového úvěrového rámce, takže firmě poskytne průběžný zdroj provozního kapitálu během zrání a následného prodeje produkce.
Obchod umožnila změna italského zákona o sekuritizaci. Firmy mohou nově získat financování také proti neevidovanému majetku, mezi který patří potravinářské výrobky, suroviny nebo průmyslové zboží. Dříve se podobné transakce týkaly především nemovitostí a finančních pohledávek.
Podle Pietra Belloneho z milánské advokátní kanceláře A&O Shearman mohou společnosti díky novým pravidlům uvolnit peníze vázané v zásobách, aniž by musely čekat na jejich prodej.
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Nový způsob financování může být zajímavý především pro podniky, jejichž výrobky vznikají měsíce nebo roky. Vedle sýrů se může týkat například sušeného masa, vína či dalších produktů, které během skladování postupně dozrávají.
Financování zásob ale není bez rizika. Hodnota sýra může podobně jako u vína v čase růst, může se však vydat i opačným směrem.
Brazzale sídlí nedaleko Vicenzy v regionu Benátsko a výrobní závody má také v Brazílii, Spojených státech, Číně a České republice. V tuzemsku v roce 2001 převzala před úpadkem řemeslnou sýrárnu Orrero, kterou o šest let dříve založila Marie Martinů.
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