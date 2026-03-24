Natland kupuje projekt u metra. Na Zličíně plánuje stovky bytů
Investiční skupina Natland dál rozšiřuje své realitní portfolio. Nově koupila rezidenční projekt Zličín Gate v Praze, jehož hodnota se pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. V lokalitě u metra plánuje výstavbu několika stovek bytů a doprovodné infrastruktury. Jde už o třetí významnou realitní akvizici skupiny v posledních měsících.
Investiční skupina Natland posiluje své pozice na realitním trhu. Na začátku roku dokončila akvizici rezidenčního projektu Zličín Gate v Praze. Hodnota transakce se podle informací pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. Prodávajícím byla společnost Invista Real Estate.
Lokalita u metra i dálnice
Projekt se nachází v západní části Prahy v oblasti Zličína, která patří mezi rychle se rozvíjející části metropole. Výhodou je zejména dopravní dostupnost – v pěší vzdálenosti je stanice metra, autobusové nádraží i vlaková zastávka. Lokalita zároveň nabízí napojení na dálnici směrem na Plzeň i Pražský okruh.
Podle Natlandu jde o území s dlouhodobě stabilní poptávkou po bydlení.
Stovky bytů a nové služby
Projekt je aktuálně v pokročilé fázi příprav. Ve finální podobě počítá s výstavbou pěti objektů v několika etapách. Celková hrubá podlažní plocha může dosáhnout až 20 tisíc metrů čtverečních. Součástí projektu budou stovky bytů doplněné o služby a multifunkční prostory. Architektonický návrh připravilo studio Loxia.
„Projekt pro nás představuje jednu z významnějších investic v Praze. Chceme jej rozvíjet ve spolupráci s městskou částí tak, aby vznikla plnohodnotná městská čtvrť,“ uvedl Tomáš Balvín, Investment Manager skupiny Natland.
Zprávy z firem
Firmy v problémech, dluhy a insolvence. Právě na tyto situace míří nový projekt Natlandu a advokáta Jana Eisenreicha.
Projekt má navázat na stávající zástavbu a respektovat charakter území. „Nejde o brownfield, ale o organické pokračování existující zástavby při zachování zeleně,“ doplnil partner skupiny Karel Týc.
První etapa výstavby by podle aktuálních plánů mohla začít v roce 2027, a to v závislosti na získání potřebných povolení.
Projekt Zličín Gate je součástí investiční strategie fondů skupiny Natland. Ta investorům nabízí možnost podílet se na developerských projektech v různých fázích. Dlouhodobým cílem je výnos kolem 15 procent ročně.
Skupina v posledních měsících výrazně investuje i jinde. V pražské Hostivaři plánuje přestavbu nemovitosti na zhruba 50 menších bytů. Na Slovensku pak investovala do rozsáhlých pozemků a kancelářské budovy v Bratislavě.
Trh táhne rezidenční výstavba
Natland se dlouhodobě zaměřuje na tři hlavní oblasti – private equity, real estate a finanční služby. V developmentu působí více než deset let a aktuálně má připravené projekty s více než dvěma tisíci byty. Akvizice Zličín Gate potvrzuje trend posledních let: investoři stále častěji sází na rezidenční výstavbu, kde poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku.
