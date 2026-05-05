Nájemné v Česku opět zdražilo. Největší skok hlásí Liberec a Ostrava
Nájmy v Česku na začátku roku znovu zdražily. Podle Deloitte rostly téměř ve všech krajských městech, nejvíc v Liberci, zatímco Praha dál drží nejvyšší cenovou hladinu. Data Bezrealitky ale ukazují opačný trend a naznačují, že růst nájmů už začíná narážet na možnosti domácností.
Nájemné v prvním čtvrtletí vzrostlo oproti konci loňského roku o 2,1 procenta. Metr čtvereční se tak v České republice v průměru pronajímal za 339 korun. Mezičtvrtletně nájemné rostlo ve všech krajských městech kromě Karlových Varů, Pardubic a Olomouce. Nejvíce zdražilo v Liberci, a to o 8,5 procenta na 294 korun za metr čtvereční, vyplývá z dat Deloitte Rent Indexu.
„Začátek roku tradičně přináší vyšší aktivitu na trhu s nájemním bydlením. Aktuální data našeho indexu ukazují, že oproti konci minulého roku nabírají letos nájmy opět růstové tempo, které však není plošné ani překotné. Výrazně se projevují lokální faktory a specifika jednotlivých regionů,“ uvedl ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví v Deloitte Petr Hána.
Kromě Liberce byl větší mezičtvrtletní růst nájmů zaznamenán v Ostravě, kde ceny v prvních třech měsících v roce vzrostly o 4,2 procenta na 249 korun za metr čtvereční. Více než tříprocentní nárůst nájmů nastal v Plzni, Jihlavě a Českých Budějovicích. O více než dvě procenta pak nájmy zdražily ve Středočeském kraji, v Hradci Králové a v Ústí nad Labem. Naopak v Karlových Varech nájmy mezičtvrtletně zlevnily o dvě procenta a v Pardubicích o procento.
Praha zůstává ve vedení
Průměrné částky za nájmy v České republice výrazně zvedaly ceny v Brně a hlavně v Praze. Ve všech ostatních krajských městech byly nájmy nižší, než byl průměr v celé zemi. V Brně nájmy vzrostly o procento na 396 korun za metr čtvereční. V Praze zdražily oproti konci loňského roku o 1,5 procenta na 466 korun za metr čtvereční. „Praha dlouhodobě vykazuje vyšší cenovou hladinu než zbytek republiky, ale současně i relativní stabilitu. V atraktivních lokalitách se ceny přirozeně drží vysoko,“ dodal Hána.
Nejvyšší nájemné bylo tradičně v centrálních částech hlavního města. V Praze 1 se metr čtvereční pronajímal za 505 korun a v Praze 2 za 491 korun. Mezičtvrtletně vzrostly nájmy nejvýše v Praze 5, a to o 2,9 procenta na 459 korun za metr čtvereční. Naopak minimální růst o 0,2 procenta zaznamenaly Praha 3 a Praha 7. Nájemné se tam pohybovalo zhruba mezi 480 a 490 korunami za část plochy.
Podle dat Deloitte tvoří téměř 64 procent celého nájemního trhu byty v cihlových domech. V těch nájemné mezičtvrtletně vzrostlo o 2,4 procenta na průměrných 340 korun za metr čtvereční. Byty v panelových domech tvořily přibližně 22 procent nabídky a jejich nájemné se v průměru zvýšilo o procento na 289 korun za metr čtvereční. Byty v developerských projektech, které představovaly zhruba 14 procent všech nabídek, zdražily 0,7 procenta na 408 korun za metr čtvereční.
Mezičtvrtletní růst cen nájemného ale například nepotvrzují data realitní platformy Bezrealitky.cz. Podle té nájmy v prvním čtvrtletí naopak klesly o dvě procenta a průměrně se tak metr čtvereční pronajímal za 365 korun. Ceny nájmů tak podle Bezrealitky přestávají růst a začínají spíše stagnovat. Růst cen totiž začal narážet na limity domácností.
