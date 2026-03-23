Zlato padá nejvíc za desítky let. Trhy mění očekávání kvůli válce
Ceny zlata i stříbra na začátku týdne výrazně klesají. Zlato se brzy ráno propadlo o více než osm procent a stříbro téměř o devět procent, později se pokles částečně zmírnil. Na trh dál dopadají důsledky konfliktu na Blízkém východě a s nimi spojené obavy z růstu inflace.
Investoři nyní počítají s tím, že by vyšší inflace mohla vést ke zvyšování úrokových sazeb. Ještě nedávno přitom převládal opačný scénář a trh očekával jejich snižování.
Cena zlata k okamžitému dodání klesla pod hranici 4100 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu), zatímco stříbro se dostalo těsně nad 61 dolarů za unci. Krátce po deváté hodině se zlato obchodovalo zhruba za 4250 dolarů, což znamenalo pokles o 5,1 procenta. Stříbro ztrácelo 4,5 procenta a pohybovalo se kolem 64,85 dolaru za unci.
Pokles o více než deset procent
Zlato se tak dostalo na nejnižší úroveň od začátku letošního roku, kde bylo naposledy loni v prosinci. Za celý minulý týden jeho cena klesla o více než deset procent, což představuje nejvýraznější propad za zhruba 43 let, tedy od února 1983. Naopak na konci ledna letošního roku dosáhlo historického maxima 5594,82 dolaru za unci.
Podle hlavního analytika společnosti KCM Trade Tima Waterera se očekávání investorů změnila s tím, jak konflikt s Íránem pokračuje a ceny ropy se drží kolem 100 dolarů za barel. „Očekávání se posunula od snižování sazeb k jejich možnému zvyšování, což zhoršuje atraktivitu zlata z hlediska výnosu,“ uvedl. Vyšší úrokové sazby totiž znevýhodňují drahé kovy vůči investicím, které nesou výnos, například dluhopisům.
Napětí na trzích zvyšují i aktuální geopolitické události. Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum, aby obnovil provoz v Hormuzském průlivu, jinak Spojené státy přistoupí k dalším krokům. Teherán v reakci pohrozil útoky na energetickou a vodní infrastrukturu v regionu.
Hormuzský průliv, který leží mezi Perským a Ománským zálivem, patří mezi nejdůležitější dopravní tepny pro ropu a plyn. Za běžných okolností jím prochází zhruba pětina světových dodávek těchto surovin. Současné útoky na tankery však dopravu výrazně omezily, což tlačí ceny ropy vzhůru a zvyšuje inflační očekávání v řadě zemí.