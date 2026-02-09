Nový magazín právě vychází!

Moderní lofty a nová fasáda. Dům Radost bude zářit, říká manažer Kašpar

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Jedním z největších projektů nájemního bydlení, na kterém se nyní v Česku pracuje, je přestavba pražského domu Radost. V původně kancelářské budově ze třicátých let má vyrůst na 600 nových, nájemních bytů. Majitelé budovy, rodina Valových, pověřila vedením projektu Tomáše Kašpara, který je zároveň viceprezident Asociace nájemního bydlení.

Jedna z ikon spodního Žižkova se mění. Dům Radost projde rozsáhlou rekonstrukcí a nabídne stovky nájemních bytů.

„Nyní usilovně pracujeme na prováděcí dokumentaci. Máme před sebou asi tak půl roku, je to těžký dům,“ říká Kašpar. Každá rekonstrukce bývá složitější než stavba na zelené louce. Navíc, velkolepé bývalé sídlo odborářů na pražském Žižkově je kulturní památkou. Památkáři již schválili záměr předělat kanceláře na byty. Jak říká Kašpar, jde o stanovisko, které v sobě má stovky podmínek, za kterých lze záměr realizovat.

„Jsme ve fázi, kdy detailně provádíme průzkum každého metru čtverečního.“ Problém při rekonstrukcích takto starých domů bývá, že se podcení příprava, a potom se při realizaci objeví spousta okolností, které nebyly popsány. A roste cena. „Tomu se snažíme zabránit, v domě teď pořád někdo něco zkoumá, sonduje, navrtává.“ Do fáze realizace by se v Radosti mělo přejít asi za rok.

Nejen bydlení, ale i kultura

Smyslem záměru není, aby se z Radosti stalo pouze 600 garsonek. „Chceme tam další využití. Pracujeme s kulturně společenským centrem,“ popisuje šéf projektu. Ambicí je, aby se dům stal kulturním centrem spodního Žižkova. „Myslíme na program na střeše, v kině a dalších sálech.“

V budově nebudou klasické garáže, bude tam parkovací zakladač pro zhruba dvě stě aut. Byty budou mít půdorys 18 až 21 metrů čtverečních. Část bytu bude v loftovém uspořádání. „Využijeme výšky jednotlivých podlaží, vložili jsme tam vestavbu, takový loftík. Nahoře bude místo na spaní a navrhujeme tam pracovní stůl. Tam je osm, devět metrů čtverečních,“ popisuje Kašpar uspořádání. Dole bude koupelna, kuchyň a obývák. „Právě nad kuchyní a koupelnou bude loft. Obývák bude pěkně přiznaný do výšky.“

Jan Klaška

Nový plášť pro ikonický dům

Velkou změnou projde plášt budovy, známá svými světlými, nicméně již poněkud zašlými kachličkami. Půjdou dolů a nahradí je nové, v původní podobě, ale především čisté. „Budou skoro bílé. Dům nádherně prokoukne,“ těší se Kašpar.

Kdy se začne v nové Radosti bydlet? „Problémem těchto objektů je, že se neplní termín dokončení,“ říká manažer v nadsázce. Rok budou kreslit, tři roky stavět. Potom začnou práce na vybavení. „Vybavit 600 až 650 bytů interiérem na míru není nic jednoduchého.“ Je podle něj možné, že ve spodních patrech se bude bydlet dřív a vrchní se ještě budou dodělávat. Bude to odhadem za čtyři a půl až pět let ode dneška.

Tomáš Kašpar byl hostem podcastu Realitní Club.

Kavárna, která vznikla za šest týdnů. A mění způsob, jak se v Uherském Brodě pije káva

Kavárna Sakura v Uherském Brodě
Desire Group, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rychlá realizace, jasná vize a silná osobnost za projektem. Kavárna Sakura v Uherském Brodě ukazuje, že i menší město může být ideálním místem pro odvážný koncept.

V klidné ulici nedaleko hlavního náměstí v Uherském Brodě vznikl prostor, který byste spíš čekali v Tokiu, Kodani nebo Berlíně. Moderní kavárna navržená podle tradiční čínské filozofie feng-šuej, s organickou architekturou a tlumenou barevností. A co je na tom možná nejpřekvapivější? Celý projekt, od prvních skic po otevření dveří hostům, vznikl během necelých dvou měsíců.

Za návrhem interiéru stojí architekti ze studia Desire Group, kteří spolupracovali s majitelkou kavárny Anetou Vlčnovskou. Ta není „jen“ investorkou, ale také certifikovanou odbornicí na feng-šuej.

18 fotografií v galerii

„Na studii jsme měli zhruba tři týdny, samotná realizace pak trvala přesně šest týdnů. Bylo to intenzivní, ale díky předchozí spolupráci jsme se dokázali rychle shodnout na konceptu,“ říká architektka Monika Zvonková z Desire Group.

Výsledkem je prostor, kde forma nikdy není samoúčelná. Každý detail má svůj důvod: estetický, funkční i energetický.

Oblá stěna jako páteř celého prostoru

Dominantou interiéru se stala organicky tvarovaná oblá stěna, která se vine napříč kavárnou. Odděluje provozní zázemí od části pro hosty, ale zároveň prostor vizuálně sjednocuje. „Inspirací byla energie Qi – životní síla, která má podle tradice volně proudit. Oblé tvary ji podporují, nebrání jí,“ vysvětluje architektka. Stěna symbolizuje plynutí, klid a propojení a funguje jako jakási architektonická meditace uprostřed dne.

Dispozice kavárny vychází z pravidel bagua, tedy osmidílné mapy prostoru, kde má každá zóna svůj význam. V interiéru jsou cíleně rozmístěny všechny základní elementy: voda, dřevo, oheň, země a kov.

U vstupu hosty vítá vodní prvek v podobě vodní stěny. Jinde dominuje zeleň, dřevo a zemité materiály. Barevnost je záměrně klidná. „Mnoho lidí neumí přesně pojmenovat, proč jim je tu tak dobře. A právě to je na feng-šuej fascinující,“ říká architektka.

Kavárna jako splněný sen a návrat domů

Pro Anetu Vlčnovskou je kavárna víc než podnikatelský projekt. Je to splněný sen, který v ní zrál od sedmnácti let. Po zkušenostech ze zahraničí, podnikání v úplně jiném oboru i studiu feng-šuej se rozhodla otevřít vlastní kavárnu právě tam, odkud pochází.

„Moje motivace byla jednoduchá. Chtěla jsem, aby se tu lidé cítili dobře, pohodlně a rádi se vraceli. Aby si odnesli pocit regenerace,“ říká majitelka.

Náklady na rekonstrukci dosáhly 3,5 milionu korun. Kavárna má sto metrů čtverečních, dětský koutek, knihovnu zaměřenou na osobní rozvoj, pracovní místa s internetem i venkovní zahrádku s posezením v jemném štěrku.

Byl to risk? Možná. Ale soudě podle toho, že se hosté vracejí, funguje. „Interiér je jen jedna část skládanky. Tu největší práci odvádí tým, energie lidí a vztah k hostům,“ uzavírá architektka.

