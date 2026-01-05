Starší byty, chaty i chalupy zdražily. Růst se loni nevyhnul ani nájmům
Ceny starších bytů v Česku loni výrazně vzrostly. Meziročně zdražily v průměru o 17 procent a za metr čtvereční kupující zaplatili zhruba 82 tisíc korun. Růst se nevyhnul ani nájemnímu bydlení – nájmy bytů stouply o osm procent a podnájmy samostatných pokojů dokonce o desetinu. Vyplývá to z analýzy realitního portálu Sreality, která vychází z dat za období od ledna do listopadu loňského roku.
Podobný vývoj zaznamenaly také rodinné domy. Starší domy se prodávaly v průměru za 53 129 korun za metr čtvereční, což znamená meziroční nárůst o deset procent. Zdražily i chaty a chalupy, jejichž ceny se pohybovaly na srovnatelné úrovni jako u rodinných domů. Stavební pozemky naopak výrazně nezdražily – jejich cena se zvýšila jen o tři procenta na průměrných 4281 korun za metr čtvereční.
Praha: dražší byty, nejvyšší nájmy
V Praze byl růst cen starších bytů o něco mírnější než celostátní průměr. Ceny zde vzrostly o 14 procent, přesto ale zůstávají suverénně nejvyšší – metr čtvereční vyšel v průměru na téměř 143 tisíc korun. Nájmy v hlavním městě zdražily o sedm procent. Zatímco celorepublikový průměr činil 272 korun za metr čtvereční, v Praze se nájemné vyšplhalo na zhruba 400 korun.
„Růst cen bytů očekáváme i v příštím roce, zejména na jeho začátku, než vstoupí v platnost nová pravidla pro investiční hypotéky,“ uvedla Hana Kontriš, manažerka oborových služeb portálu Seznam.cz, který Sreality provozuje. Od 1. dubna 2026 se totiž podle doporučení České národní banky zpřísní limity pro úvěry na nákup investičních nemovitostí.
V letošním roce dopadne na firmy legislativní novinka: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Hlášení budou muset podávat všichni, co mají zaměstnance, ale i brigádníky, dohodáře, varují daňoví experti Deloitte ČR Lucie Dryáková a Michal Czigle. Stát získá hodně podrobných údajů o firmách, uvidí například, kdo užívá švarcsystém, říkají experti v pořadu Newstream Business Talk.
Hlášení státu budou muset posílat i bytová družstva, říkají experti z Deloitte
Newstream TV
V letošním roce dopadne na firmy legislativní novinka: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Hlášení budou muset podávat všichni, co mají zaměstnance, ale i brigádníky, dohodáře, varují daňoví experti Deloitte ČR Lucie Dryáková a Michal Czigle. Stát získá hodně podrobných údajů o firmách, uvidí například, kdo užívá švarcsystém, říkají experti v pořadu Newstream Business Talk.
Rostou i nájmy domů a ceny rekreačních objektů
Spolu s prodejními cenami rodinných domů rostly i jejich pronájmy. Meziročně se zvýšily o sedm procent, majitelé si v průměru účtovali 226 korun za metr čtvereční měsíčně.
Ceny chat a chalup se vyvíjely podle jejich velikosti. Menší rekreační nemovitosti do 80 metrů čtverečních zdražily o osm procent, větší objekty do 300 metrů čtverečních o devět procent. V průměru se prodávaly za 54 510 korun za metr čtvereční.
Podle Kontriš by se ceny domů i rekreačních nemovitostí mohly letos spíše stabilizovat. Loňské zhruba desetiprocentní zdražení ale ukazuje, že zájem Čechů o tyto typy nemovitostí přetrvává, a to navzdory vysokým cenám, které se vytvořily už během pandemie covidu-19.
Pozemky brzdí drahé stavby
Mírnější růst cen stavebních pozemků podle analýzy souvisí především s dražšími stavebními pracemi a přísnějšími evropskými požadavky na energetickou náročnost nových domů. Výrazněji než jinde zdražily pozemky v Praze, kde jejich ceny meziročně vzrostly v průměru o sedm procent.
Ani letos se podle Kontriš nedá očekávat výrazný růst cen pozemků. Řada investorů totiž kvůli současným podmínkám dává přednost nákupu starších domů, které následně rekonstruují.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.