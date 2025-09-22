Fond Aurelia vstoupil na trh miliardovou akvizicí. Koupil kanceláře v Karlíně

Nový retailový realitní fond Aurelia ze skupiny Axelor oznámil první velkou akvizici. V pražském Karlíně koupil od americké investiční skupiny kancelářský komplex River Garden II a III. Cena podle vyjádření společnosti přesáhla dvě miliardy korun.
Komplex na Rohanském nábřeží nabízí více než 27 300 metrů čtverečních pronajímatelných ploch, přičemž od kolaudace v roce 2014 patří k nejstabilněji obsazeným budovám v Praze. Nájemní smlouvy mají v průměru ještě více než čtyři roky do vypršení a mezi hlavní nájemce patří firmy Philips, STRV, ePojisteni.cz, NCR či Gym Beam. Objekty disponují mezinárodními certifikáty udržitelnosti BREEAM i technologické vyspělosti WiredScore Platinum.
„River Garden II a III dokonale zapadá do konzervativní strategie fondu Aurelia. Investorům má dlouhodobě přinášet stabilní výnos díky kombinaci prestižní lokality, prémiové kvality a bonitních nájemců,“ uvedl Fraser Watson, šéf real estate divize skupiny Axelor.
Fond nejen pro bohaté
Fond vznikl v listopadu 2024 a od té doby získal od investorů téměř miliardu korun. Na financování první akvizice se podílel také syndikát UniCredit Bank a České spořitelny. Fond se profiluje jako dostupný i pro drobné investory – minimální vklad činí 500 korun a produkt lze využít i v rámci daňově zvýhodněného dlouhodobého investičního spoření (DIP).
„Cílíme na čisté zhodnocení nejméně šest procent ročně. Už nyní ale očekáváme, že díky kvalitním akvizicím se v prvním roce přiblížíme osmi procentům,“ dodal Pavel Svoreň, předseda představenstva Axelor Group. Podle něj by měl fond spravovat do konce roku aktiva v objemu kolem tří miliard korun a v dalších letech plánuje akvizice v hodnotě tří až 3,5 miliardy korun ročně.
Aurelia zatím soustředí investice na český trh, ale v blízké budoucnosti plánuje expanzi do dalších zemí Evropské unie, zejména do západní Evropy. Vedle kancelářských budov chce nakupovat také obchodní centra a retail parky.
Karlínský obchod ukazuje, že i nově vzniklé fondy mohou v českém realitním trhu hrát významnou roli. Segment prémiových kanceláří v Praze přitahuje investory díky stabilní poptávce a dlouhodobé obsazenosti, i přes náročnější ekonomické podmínky.
Když jsme převzali odpovědnost, trh s bydlením byl v krizi, praví předvolební manifest Spolu. Vládní koalice podle svých slov udělala to, že „zrychlila přípravu staveb, připravila podmínky pro družstevní a dostupné nájemní byty na státních pozemcích.“ Bydlení se stalo jedním z klíčových témat voleb.
Vláda dále tvrdí, že zavedla podporu pro mladé rodiny na cestě k vlastnímu bydlení. „Budeme dál pracovat na zjednodušení stavebního řízení,“ toť slova Spolu.
Fakta mluví jinak. Podle statistiky Deloitte Property Index 2025 musí obyvatelé hlavního města na pořízení průměrného bytu o velikosti 70 metrů čtverečních vydat 15 hrubých ročních mezd. Praha se zařadila na třetí místo mezi 75 sledovanými evropskými městy – hůře jsou na tom už jen Amsterdam a Atény.
Dostupnost bydlení v Česku se za poslední roky výrazně zhoršila. Vláda akcentuje boj za demokracii a udržení se v euroatlantickém prostoru, přibývá ovšem lidí, kteří více řeší právě bydlení. Ať už nájmy, které v Česku rostou o zhruba deset procent ročně, nebo vlastní bydlení. V Česku bydlí 78 procent lidí ve vlastním. Často jde o zprivatizované byty ve městech, na sídlištích. Mladí by po tomto vzoru také chtěli vlastní bydlení.
Dalibor Martínek: Kdy bude v Česku dostupné bydlení? Až nás převezmou Němci
Deja vu. Každou chvíli se koná nějaká konference za účasti klíčových hráčů českého trhu na téma bydlení. Ministři, developeři. Nyní For Arch nebo Summit dostupného bydlení v Obecním domě. Chodí tam stále stejní řečníci, ministr průmyslu Vlček, místního rozvoje Kulhánek, místopředseda Poslanecké sněmovny Havlíček. Někam si dovolí přijít i Ivan Bartoš.
Jenže, průměrná sazba hypotéky je nyní podle České bankovní asociace na úrovni 4,52 procenta, a další pokles nelze moc očekávat. Průměrná velikost hypotéky je 4,26 milionu. Průměrná měsíční splátka 23 tisíc korun měsíčně, a toto číslo roste. Na nové bydlení dosáhne čím dál méně Čechů. Garsonku v Praze nepořídíte za méně než za šest milionů korun. To dříve stál rodinný dům.
Politické strany vymýšlejí různé recepty, aby se bydlení stalo opět dostupným. Politici se často soustředí na podporu z veřejných peněz, dotace a různé programy, místo aby hledali a odstranili klíčový faktor. Neschopnost státu povolovat novou výstavbu. Jak se jednotlivé politické strany staví k bytové politice? Prošli jsme jejich plány.
Jak chtějí strany řešit otázku dostupného bydlení
ANO by se vrátilo ke svému původnímu záměru zřídit centrální stavební úřad. Do jeho vzniku by vytvořil „speciální krizový úřad“, jehož úkolem by bylo zrychleně posuzovat větší rezidenční projekty s více než sto byty. Výstavbu větších bytových projektů by měl stát označit za veřejný zájem. Tím by se schvalování řídilo zvláštními pravidly a bylo by rychlejší. Nový stavební zákon, který by tyto změny zahrnoval, chce ANO předložit poslancům do tří měsíců od nástupu do vlády.
Plán Spolu zní zhruba takto: Vytvoříme katalog projektů s předpřipravenou dokumentací pro povolení stavby. Výstavba domů bude výrazně jednodušší a rychlejší. Napravíme nepovedenou digitalizaci stavebního řízení. Odstraníme problémovou byrokracii pro rozvoj družstevního bydlení, včetně úpravy vypořádacích podílů. Využijeme státní pozemky k výstavbě dostupného bydlení s nižšími nájmy. Efektivně tak zhodnotíme nepotřebný majetek státu. Podpoříme obce a města ve výstavbě dostupných nájemních a družstevních bytů, zejména v lokalitách, kde nejvíce chybí.
Proč je bydlení v Česku tak drahé? Je to vizitka dvacetileté nečinnosti politiků, řekl ministr Kulhánek
Dostupnost bydlení v České republice zhoršilo podle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (za STAN) to, že ji zhruba 20 let žádná politická reprezentace neřešila. Situaci ale ovlivnil paradoxně také vstup Česka do Evropské unie v roce 2004. Poté totiž ČR podle evropských pravidel nemohla využívat veřejné prostředky na bytovou výstavbu. V současnosti to už možné je. Kulhánek to uvedl ve středu na konferenci na veletrhu For Arch. Pokud podle něj bude do budoucna udržena kontinuita kroků, které současná vláda nastavila, tak se dostupnost bydlení výrazně zlepší během dekády.
Starostové zařadili bydlení na osmé místo svých deseti priorit. Jedinou obecnou větou, chceme bydlení, které je dostupné pro každého. Co praví jejich rozvedený program? Tak například, „zlepšení cenové dostupnosti bydlení prostřednictvím výstavby nových bytů, včetně družstevní a obecní výstavby, a rekonstrukcí nevyužívaných nájemních bytů v místech s vysokou poptávkou. Zkrácení doby získání stavebního povolení a snížení energetické náročnosti budov.“ Dále potom zvýšení jistoty nájemního bydlení s cílem vytvořit z něj stabilní a cenově výhodnou alternativu k bydlení vlastnickému. A také zajištění navrácení prázdných bytů na trh s důrazem na jejich využití k bydlení. Program jim evidentně vytvářela umělá inteligence.
Piráti, kteří zpackali digitalizaci stavebního řízení, si dávají dostupné bydlení na předvolební štít. „Volební slib Pirátů zajistit 200 tisíc nových domovů pro lidi, ne pro spekulanty, myslíme vážně. Proto v našem plánu na prvních 100 pracovních dnů vládnutí navrhujeme zavést akcelerační zóny, aby bylo možné výstavbu bytů v Česku urychlit,” tvrdí k návrhu zákona o řešení urgentní situace v bydlení předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Tomio Okamura zavede výhodné rodinné půjčky pro pracující rodiny s „výrazným snížením“ dlužné částky po narození každého dítěte. Nabízí pomoc státu se splácením hypoték v době péče o děti do čtyř let. Také projekt státem garantovaných manželských půjček na bydlení. Systémovou podporu bytové výstavby, družstevního bydlení a bezplatný převod pozemků ve vlastnictví státu pro účely bytové výstavby.
Stačilo! si dalo na svůj web jako erb pod fotografii Kateřiny Konečné heslo „Prioritou hnutí STAČILO! je státní podpora masívní výstavby družstevních a obecních bytů s dostupným nájemným.“ Zavedeme bezúročné půjčky mladým novomanželům na rekonstrukci bytu či vybavení domácnosti ve výši až milion korun.
Nový Státní stavební holding má zajistit výstavbu minimálně 40 tisíc bytů ročně, které se budou pronajímat za pevně dané nájmy jako prevence spekulace s nemovitostmi, a to přednostně mladým lidem jako startovací byty, osamělým seniorům a dalším skupinám obyvatel, na které bytová krize dopadá nejhůře. „Zdaníme spekulanty, kteří hromadí velké množství prázdných bytů. Spekulanti tak budou muset buď tyto nemovitosti uvolnit zpátky na trh, anebo je pronajímat,“ říká Stačilo! No, zní to jako boj proti kulakům v padesátých letech.
I kdyby se po volbách podařilo prosadit nějaké opatření, které by na trh mělo doručit větší množství nových bytů, od schválení legislativy do vzniku prvních takových bytů trvá cesta dlouhá několik let. V příštím volebním období mohou Češi na dostupné bydlení zapomenout. A navíc, pořád platí lety osvědčená poučka. Byty nikdy nezlevňují. Maximálně růst jejich ceny na čas může zpomalit. Tedy, pokud se nevrátíme k socialismu a řízení cen. V rámci členství v EU tento krok není možný.
OBRAZEM: Neotřelé nápady na dřevostavby, o jejichž autorech ještě uslyšíte
Mezi českými a slovenskými studenty architektury se rodí nová esa. Letošní návrhy některých z nich pro 12.ročník studentské soutěže dřevostaveb jsou odvážné, dynamické i důmyslné. Podívejte, které projekty, a především jména budoucích architektů, stojí za zapamatování. Určitě totiž o nich brzo uslyšíte, a to nejen v souvislosti se soutěží DŘEVO&stavby vyhlašovanou Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze.
Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.
Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.
Zdeněk Hřib spojil svou politickou kariéru s Piráty v roce 2013, když mu bylo 32 let. Nejdříve za Piráty kandidoval jako nestraník, v roce 2017 do strany vstoupil. Jako rodák z moravského Slavičína ho to tíhlo k přírodě. V Praze, kde vystudoval medicínu, a kde zakotvil, chtěl pirátským způsobem nastolit přírodní řád.
Projekt newstream.cz Předvolební audit pokračuje profilem Kateřiny Konečné, šéfky hnutí Stačilo!, které je volebním vehiklem komunistů a dalších partají. Jaké šance falešná koalice má? A co Kateřinu Konečnou vedlo do bodu, kdy de facto likviduje tradiční komunistickou stranu?
Koruna je rekordně silná, nyní na úrovni 24,25 vůči euru. Ještě v létě to bylo 24,65. Koruna rapidně posiluje. „A bude dál posilovat,“ říká Michal Skořepa, ekonom a analytik České spořitelny. A co víc, už nečekejme další pokles úrokových sazeb. Naopak, patrně začnou zase růst. Svůj podíl na tom mají nově chystané emisní povolenky na paliva.
Koruna dál rychle posiluje, její kurz je podle ČNB už pod úrovní 24,25 za euro. Před čtvrt rokem to bylo 24,65 a vy jste tehdy tvrdil, že se na této úrovni udrží do Vánoc. Jak to, že koruna dál posiluje?
Protože převážná většina dat, která za tu dobu přišla, ať už se to týká domácí ekonomiky nebo zahraniční, jsou v proinflačním směru. Asi nejjasnějším signálem byly mzdy za druhé čtvrtletí.
Tam byl meziroční růst 7,8 procenta…
Ano. Bylo to velké překvapení, nestandardní. To si myslím vyvolalo jak v ČNB, tak u všech, kdo národní banku pozorují, obrovské podezření, že dalšímu poklesu sazeb je na dlouhou dobu konec. Na finančních trzích už lehce převažuje názor, že pokud se sazby budou v nadcházejících dvanácti měsících posouvat, tak už to bude nahoru. Ještě donedávna bylo očekávání opačným směrem. Není to výrazně nahoru, ale křivka je lehce rostoucí. Výhled na české úrokové sazby se posunul pro několik nadcházejících čtvrtletí nahoru. Z toho plyne, že všechny výnosy v české ekonomice mají tendenci posouvat se stejným směrem. Tím pádem investice do českých aktiv jsou atraktivnější, než byly třeba v létě. Z toho plyne posilování koruny.
Lukáš Kovanda: Burzy ženou povolenky vysoko nad politické stropy. Těžit budou fondy, tratit domácnosti
Proč je slib trvalejšího zastropování cen povolenek nesmysl a proč se Brusel rozhodl zavést povolenky místo uhlíkových daní? I právě proto, že cena povolenky není zastropovaná či jinak fixovaná, na rozdíl od uhlíkové daně.
Prognóza České spořitelny ještě v létě hovořila o tom, že by sazby mohly v letošním roce naopak klesnout…
To platilo někdy na jaře. Jenže mezitím mimo jiné vykrystalizovala hrozba, že by do české inflace v roce 2027 mohla přijít regulace ETS2 (emisní povolenky pro občany za paliva či vytápění – pozn. red.). Tato možnost vyvolala na straně ČNB rétoriku, že je na obzoru nové proinflační riziko. A i když se nyní nepromítá do rozhodování okamžitě a úplně v očekávání voleb, tedy jaký dopad budou mít volby vliv na přenos povolenek do cen a na maloobchodní spotřebu, dopad tam bude. Samotná ČNB zdůraznila, že z hlediska tohoto faktoru by bylo zvláštní snižovat úrokové sazby. A za půl roku je zase zvyšovat. Už teď víme, že šok přijde.
V posledních dnech se začíná tato představa houpat. Členské země Evropské unie se snaží něco dělat, aby povolenky nebyly tak drahé, jak předpokládá ČNB. Je otázkou, jak to nakonec bude. Minimálně do posledních dní to vypadalo, že daleko na obzoru je proinflační novinka. ČNB už tak zdůrazňovala velké pochyby, zda je prostor snižovat sazby. Možnost snižování už je úplně ze stolu. V prognóze České spořitelny máme ještě jedno a poslední snížení sazeb o čtvrt procentního bodu. A to v polovině roku 2027 poté, co se ČNB ujistí, že ETS2 nevnesla do české inflace nic zásadního.
Českou inflaci způsobuje maloobchodní spotřeba. Jak velkou proinflační hrozbou je ETS2, jak opatření Češi vstřebají?
Na vývoj inflace je rozhodně výraznější vliv spotřeby. Přestože jsou sazby nad třemi procenty, kde většina z nás čekala, že sazby skončí. Ale ony tam neskončily a možná tam neskončí několik dalších let. Je vidět, že česká spotřeba je silnější a že je potřeba držet sazby výše. Aby inflace doklesala na dvojku, pořád se drží na dvou a půl procentech. To bude trvat ještě několik čtvrtletí. Kdežto ETS2 je jednorázový šok v roce 2027. Je nad ním otazník, jak velký bude nebo kdy přijde, zda nedojde k odkladu. Ale i kdyby přišel, tak nejde o samotný šok, ale jeho sekundární dopady do české ekonomiky. Na rozdíl od povolenek je domácí spotřeba dlouhodobá. Od roku 2016 rostou ceny služeb velmi svižně. A teď už můžeme říct se zpětným pohledem, že sazby ČNB byly v období posledních osmi let nepřiměřeně nízko. Výsledkem bylo, že inflace byla skoro celou tu dobu nad inflačním cílem.
Je to v podstatě projev konvergence. Česká cenová hladina je stále ještě nižší než v Německu nebo na Západě, snaží se prodrat výš k západním úrovním. Což je dobře, to všichni chceme, když s tím ruku v ruce jde růst mezd. Mzdy v Česku rostou zřetelně rychleji než na Západě. Teď je na ČNB, aby tuto konvergenci vytlačila z inflace a posunula ji do kurzu koruny. Je správné, aby inflace byla kolem dvou procent a aby se posouvání k Západu dělo přes kurz koruny.
Teď to vypadá, že se vracíme do scénáře, že se české ceny, ale i české mzdy zvyšují. Děje se to víc než je potřeba, inflace je nad dvěma procenty. Takže to půl procenta inflace je potřeba překlopit do kurzu.
Dostupné bydlení. Jak se k němu politici staví? Prošli jsme plány stran
Když jsme převzali odpovědnost, trh s bydlením byl v krizi, praví předvolební manifest Spolu. Vládní koalice podle svých slov udělala to, že „zrychlila přípravu staveb, připravila podmínky pro družstevní a dostupné nájemní byty na státních pozemcích.“ Bydlení se stalo jedním z klíčových témat voleb.
U sazeb čekáme stagnaci a jedno snížení v roce 2027. V následujících dvanácti měsících lehounce převažuje očekávání nárůstu. Koruna bude dál posilovat. Kurz je citlivý na spoustu dalších faktorů, než je jenom kurzový diferenciál vůči eurosazbám. Záleží na sentimentu, na vývoji v podobných ekonomikách. Teď například dostal negativní výhled rating Polska. Což může hrát do karet koruně, možná bude posilovat více. Část investorů, kteří chtějí mít peníze ve střední Evropě, možná přesune část peněz do Česka. Je spousta dalších nejistot, ale základní scénář je posilování koruny.
Kdy prolomí koruna kurz 24 vůči euru?
Jestli bude koruna posilovat o procento ročně, tak by to mělo být do dvou let.
Jakou roli v tomto vývoji hrají nadcházející volby, respektive politika příští vlády?
V tuto chvíli je vliv voleb na kurz koruny minimální, není jasné, jak bude vypadat příští vláda. Bude záležet na tom, kdo bude ve vládní koalici a jak se vláda postaví k fiskální politice, k zadlužování. Pokud budou deficity státního rozpočtu zhruba odpovídat investicím, jako je tomu dosud a je to v pořádku, tak to investorům nevadí. Pokud by budoucí vláda dělala opatření jako v minulosti, kdy dala například pět tisíc všem důchodcům, nebo se vyhlásí nějaká plošná pomoc kvůli emisním povolenkám, tak by to byla výraznější suma do deficitu státního rozpočtu a mohlo by to korunu mírným způsobem poškodit. Ale Česko má dlouhodobě reputaci, že jsou Češi hodně konzervativní, nemají rádi deficity. Myslím, že budoucí vláda, ať už bude v jakékoliv kompozici, nebude tak dramaticky rozhazovačná, aby to korunu zásadním způsobem poškodilo.
