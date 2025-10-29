Realitní magnát Vítek prodal mrakodrap ve Varšavě. Z kanceláří budou nově byty
Skupina Radovana Vítka prodala budovu Moniuszki 1A belgické společnosti BPI Real Estate. Prodej je součástí strategie ke snížení zadlužení po akvizicích v Rakousku.
Realitní skupina CPI Property Group (CPI PG) miliardáře Radovana Vítka prodala kancelářskou budovu Moniuszki 1A v centru Varšavy belgické společnosti BPI Real Estate Poland a jejímu investičnímu partnerovi. Cenu transakce strany nezveřejnily. Informoval o tom server Seznam Zprávy.
Prodej je součástí širší strategie CPI, která rozprodává část portfolia, aby snížila své zadlužení. Za první pololetí letošního roku skupina prodala majetek za zhruba 650 milionů eur (15,8 miliardy korun) a další prodeje připravuje.
Budova v centru Varšavy se promění na byty
Kancelářská budova Moniuszki 1A má 20 pater a téměř 10 tisíc m² plochy. Kompletní rekonstrukcí prošla v roce 2015 a většina prostor je dnes pronajata. Kupující BPI Real Estate Poland plánuje budovu v budoucnu přestavět na bytový dům.
Nákup proběhl ve spolupráci s investičním partnerem, který se podílí i na výstavbě projektu Chmielna Duo ve Varšavě. Skupina BPI Real Estate, kam patří i polská odnož, působí na trzích v Belgii, Polsku a Lucembursku. Je součástí belgické průmyslové skupiny CFE, založené v roce 1880.
CPI snižuje dluh po nákladných akvizicích
Podle Seznam Zpráv CPI rozprodává majetek především kvůli vysokému zadlužení po převzetí rakouských firem S Immo a Immofinanz v roce 2022. Za tyto společnosti zaplatila skupina 3,4 miliardy eur (82,7 miliardy korun), přičemž 2,7 miliardy eur financovala překlenovacím úvěrem.
Růst úrokových sazeb a inflace však zdražil obsluhu dluhu a současně snížil hodnotu komerčních nemovitostí.
Další prodeje a zpětný odkup
Podle zářijové prezentace pro investory prodala CPI letos majetek za 650 milionů eur, další transakce za 250 milionů eur (6,1 miliardy korun) jsou podepsány a čekají na uzavření. Prodeje v hodnotě 280 milionů eur (6,8 miliardy korun) jsou v pokročilé fázi jednání.
Radovan Vítek koupil v Polsku zpět podíl v nemovitostech, jež loni jeho skupina CPI prodala za šest miliard
Skupina letos prodala mimo jiné hotel Marriott ve Vídni za více než 100 milionů eur, kancelářské centrum v Bratislavě a developerský projekt v Londýně.
Současně však na podzim koupila zpět 49procentní podíl v polských nemovitostech, které loni prodala fondu Sona Asset Management. Na zpětný odkup vydala hybridní dluhopisy v hodnotě 300 milionů liber (8,4 miliardy korun).
Skupina CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, Česku, Polsku a dalších zemích střední Evropy. Loni vykázala provozní zisk (EBITDA) 747 milionů eur, což je o 4,1 procenta méně než v roce 2022. Celkové příjmy dosáhly 1,63 miliardy eur, čistý dluh skupina snížila o 11,4 procenta na 9,05 miliardy eur (226 miliardy korun).
