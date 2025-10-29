Nový magazín právě vychází!

Realitní magnát Vítek prodal mrakodrap ve Varšavě. Z kanceláří budou nově byty

Realitní magnát Vítek prodal mrakodrap ve Varšavě. Z kanceláří budou nově byty
Skupina Radovana Vítka prodala budovu Moniuszki 1A belgické společnosti BPI Real Estate. Prodej je součástí strategie ke snížení zadlužení po akvizicích v Rakousku.

Realitní skupina CPI Property Group (CPI PG) miliardáře Radovana Vítka prodala kancelářskou budovu Moniuszki 1A v centru Varšavy belgické společnosti BPI Real Estate Poland a jejímu investičnímu partnerovi. Cenu transakce strany nezveřejnily. Informoval o tom server Seznam Zprávy.

Prodej je součástí širší strategie CPI, která rozprodává část portfolia, aby snížila své zadlužení. Za první pololetí letošního roku skupina prodala majetek za zhruba 650 milionů eur (15,8 miliardy korun) a další prodeje připravuje.

Budova v centru Varšavy se promění na byty

Kancelářská budova Moniuszki 1A má 20 pater a téměř 10 tisíc m² plochy. Kompletní rekonstrukcí prošla v roce 2015 a většina prostor je dnes pronajata. Kupující BPI Real Estate Poland plánuje budovu v budoucnu přestavět na bytový dům.

Nákup proběhl ve spolupráci s investičním partnerem, který se podílí i na výstavbě projektu Chmielna Duo ve Varšavě. Skupina BPI Real Estate, kam patří i polská odnož, působí na trzích v Belgii, Polsku a Lucembursku. Je součástí belgické průmyslové skupiny CFE, založené v roce 1880.

CPI snižuje dluh po nákladných akvizicích

Podle Seznam Zpráv CPI rozprodává majetek především kvůli vysokému zadlužení po převzetí rakouských firem S Immo a Immofinanz v roce 2022. Za tyto společnosti zaplatila skupina 3,4 miliardy eur (82,7 miliardy korun), přičemž 2,7 miliardy eur financovala překlenovacím úvěrem.

Růst úrokových sazeb a inflace však zdražil obsluhu dluhu a současně snížil hodnotu komerčních nemovitostí.

Další prodeje a zpětný odkup

Podle zářijové prezentace pro investory prodala CPI letos majetek za 650 milionů eur, další transakce za 250 milionů eur (6,1 miliardy korun) jsou podepsány a čekají na uzavření. Prodeje v hodnotě 280 milionů eur (6,8 miliardy korun) jsou v pokročilé fázi jednání.

Skupina letos prodala mimo jiné hotel Marriott ve Vídni za více než 100 milionů eur, kancelářské centrum v Bratislavě a developerský projekt v Londýně.

Současně však na podzim koupila zpět 49procentní podíl v polských nemovitostech, které loni prodala fondu Sona Asset Management. Na zpětný odkup vydala hybridní dluhopisy v hodnotě 300 milionů liber (8,4 miliardy korun).

Skupina CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, Česku, Polsku a dalších zemích střední Evropy. Loni vykázala provozní zisk (EBITDA) 747 milionů eur, což je o 4,1 procenta méně než v roce 2022. Celkové příjmy dosáhly 1,63 miliardy eur, čistý dluh skupina snížila o 11,4 procenta na 9,05 miliardy eur (226 miliardy korun).

Ondřej Hák: Se stavebním spořením zlepšíte kvalitu bydlení

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Stavební spoření zažívá renesanci. Ukazuje se, že jde o jednu z nejvýhodnějších možností investování peněz do rekonstrukcí či posouvání kvality bydlení. „Každá koruna vložená do zlepšování energetické bilance domu či bytu se násobně vyplatí,“ říká v podcastu Realitní Club Ondřej Hák, nový výkonný ředitel Raiffeisen stavební spořitelny.

Ať už míří peníze na renovace stávajících nemovitostí, například na zateplení, nebo na využití solárních zdrojů energie, ale také na investice do tepelných čerpadel, vždy tato investice dává smysl. Škála využití stavebního spoření je nekonečná.

Do čela Raiffeisen stavební spořitelny nastoupil v létě nový výkonný ředitel Ondřej Hák. Jaké jsou jeho priority? „Naší prioritou je rozvoj bydlení.“

Stavební spoření si prošlo různými etapami. Před dvaceti lety ho se státní dotací měla prakticky každá domácnost. Státní podpora se však snižovala a lidé odcházeli k jiným finančním produktům. Nyní se však ukazuje, že stavební spoření má mnoho výhod.

Jednak byla zachována státní podpora, nyní ve výši jednoho tisíce korun ročně. Ale především, vklad na stavebním spoření je úročen víc než například spořící účty v bankách. A úroky jsou fixované na šest let dopředu, vklady jsou pojištěné. Je to prostě jistota.

Jak klient peníze poté využije je zcela na něm, není to vázáno přímo na bydlení. Ale na druhé straně má možnost získat úvěr, ten už je účelově vázaný - na vylepšení vlastního bydlení. Dokonce je možné získat půjčku ještě v průběhu spoření. Tedy dříve, než si klient naspoří potřebnou částku.

A to za mnohem výhodnějších podmínek, než dávají banky na spotřebitelských půjčkách. „Stavební spořitelny mohou dávat úvěry výhradně na bydlení,“ říká Hák. K tomu jsou stavební spořitelny určeny. Ale ještě k tomu poskytují poradenství s dotacemi. Na kterých lze nakumulovat stovky tisíc korun navíc.

Výhodou úvěrů, které poskytuje například Raiffeisen stavební spořitelna, je fakt, že půjčky poskytují na dlouhou dobu. Čili měsíční splátka je velmi nízká. To je obří konkurenční výhoda stavebních spořitelen. „Maximální úvěr v naší stavební spořitelně jsou dva miliony korun.“

Většina úvěrů podle Háka míří na vylepšování standardu bydlení. V některých regionech však lze za tuto částku získat celou nemovitost. Potom je tu ještě segment družstevního bydlení, které se rychle rozvíjí. I na podíl v družstvu je možné získat peníze z půjčky od stavební spořitelny.

Velkým tématem je snižování energetické náročnosti budov. I v tomto segmentu hrají stavební spořitelny důležitou roli. „V naší poradenské síti nabízíme rady, jak využít dotace z programu Zelená úsporám. Zároveň nabízíme dotovaný úvěr v programu Oprav dům po babičce,“ říká ředitel Hák.

Vždy je podle Raiffeisen stavební spořitelny potřeba zvážit potřeby toho konkrétního člověka. Je třeba zjistit, do jakých prvků energetiky je vhodné investovat. Podle Raiffeisen stavební spořitelny se každá koruna vložená do zlepšování energetické bilance domu či bytu násobně vyplatí.

Ondřej Hák byl hostem nejnovějšího dílu podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku, ve formě podcastu ji najdete i na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty.

Předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický

Šéf Buřinky: Budoucnost je v energetických rekonstrukcích

Money

Role stavebních spořitelen se mění. Dříve si u nich lidé především spořili na bydlení nebo aby měli k dispozici větší naspořené sumy, které si na konci spoření vybírali. Po loňském memorandu, které uzavřely se státem, ale stavební spořitelny rozšiřují svou roli do poradenství k energetickým rekonstrukcím. Už letos na podzim by mohly domácnostem pomáhat i s kompletním podáváním žádostí o dotace, říká v rozhovoru pro Newstream CLUB předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.

Věra Tůmová, Newstream & Partner

Přečíst článek

Michael Pupala, generální ředitel Modré pyramidy

Michael Pupala: Stavební spořitelny budou financovat úspory energií

Money

Zájem o stavební spoření podle Michaela Pupaly, šéfa Modré pyramidy (MP), neklesá. Budoucnost celého odvětví ale vidí v financování opatření do energetické náročnosti domů a bytů. „Dá se očekávat, že to je produkt, jehož význam bude postupně narůstat,” říká Pupala.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Trumpův člověk prodal byty za 200 milionů dolarů ještě před zahájením stavby

Steve Witkoff
ČTK
nst
nst

Zatímco Steve Witkoff, zvláštní vyslanec USA pro Blízký východ, jednal o příměří v Gaze, jeho syn Alex ve Spojených státech prodával luxusní byty. Rodinná realitní společnost Witkoff Group už prodala byty v hodnotě 200 milionů dolarů v připravovaném projektu Ocean Terrace v Miami Beach — a to ještě před zahájením výstavby. Oficiální prodejní kampaň startuje tento týden, stavba má začít ve druhém čtvrtletí 2026.

Projekt vzniká ve spolupráci s místním developerem Sandorem Scherem a investorem Alexem Blavatnikem ze společnosti Access Industries, uvádí agentura Bloomberg. Ocean Terrace se připravoval více než deset let a čelil odporu kvůli ochraně historických budov. Pro rodinu Witkoffových představuje sázku na to, že boom luxusních nemovitostí v Miami – podpořený příchodem bohatých obyvatel, omezeným množstvím pobřežních pozemků a rostoucím politickým vlivem Floridy – bude pokračovat.

Byt za miliony dolarů

Ceny bytů začínají na 6,3 milionu dolarů a dokončení projektu se očekává v roce 2029. Na ploše 2,2 akru vyroste dvacetipatrový dům, šestipodlažní „resortní rezidence“, butikový hotel se 42 pokoji, soukromý klub a 15 tisíc čtverečních stop obchodních prostor. Součástí bude i obnova budov z 40. let v art deco stylu.

Alex Witkoff, který se stal generálním ředitelem firmy letos na jaře, uvedl, že zájem mezi investory je značný. „Vidíme druhou vlnu lidí z New Yorku a dalších měst, které k přesunu na jih motivují i politické důvody,“ řekl třiatřicetiletý developer.

Witkoffovi, původem z New Yorku, patří mezi významné tvůrce realitního boomu v jižní Floridě. V minulosti obnovili například legendární Shore Club, kde se penthouse prodal za rekordních 120 milionů dolarů. Členství v jejich golfovém klubu Shell Bay nyní stojí 1,5 milionu dolarů.

Italská premiérka Giorgia Meloniová

„Nestěžujte si.“ Meloniová zvyšuje daně bankám, aby snížila daně lidem

Money

Italská premiérka Giorgia Meloniová obhajuje plán své vlády získat od bank pět miliard eur, a to poté, co finanční sektor v posledních letech profitoval z mimořádných tržních podmínek. Podle premiérky jde o „spravedlivý příspěvek“ společnosti a nástroj, jak posílit pomoc pro nejzranitelnější skupiny obyvatel.

ČTK

Přečíst článek

Projekt Ocean Terrace získal financování 85 milionů dolarů od JPMorgan Chase & Co. a navazuje na širší trend přeměny klidnější čtvrti North Beach na novou adresu luxusu. Kritici však upozorňují, že lokalita zatím postrádá infrastrukturu odpovídající nárokům nejbohatších kupců.

Witkoff Group nadále investuje i v New Yorku, kde společně s Blavatnikovou Access Industries rozvíjí projekt One High Line v Chelsea, jehož prodeje letos překročily miliardu dolarů.

„Miami se stává globálním centrem,“ uzavírá Alex Witkoff. „Nabízí všechno, co má New York — jen s lepším počasím.“

Související

Praha zveřejnila aktualizovaný návrh nového územního plánu

Dalibor Martínek: Nový územní plán Prahy. Byty se nestaví, úředníci dvacet let řádí

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
