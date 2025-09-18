JRD jako první český developer spouští „zelený“ rezidenční fond
Skupina JRD oznámila, že spouští JRD Eco Fund, který propojuje atraktivní zhodnocení investic s udržitelností a proměnou pražských čtvrtí v zdravější místa k životu.
Skupina JRD podnikatele Jana Řežába zakládá fond kvalifikovaných investorů JRD Eco Fund. A prostřednictvím jeho prvního podfondu JRD Eco Living chce do roku 2026 získat stovky milionů korun na projekty zdravého bydlení a proměnu pražských čtvrtí.
Investorům nabízí cílený výnos nad 10 procent ročně. Podfond sdružuje projekty v pasivním standardu a získal označení Light Green. Toto označení mohou používat fondy, které se hlásí k aspektům udržitelnosti, měří, sledují a pravidelně reportují environmentální a/nebo sociální ukazatele. Fondy deklarují, že naplňují vytyčené cíle podle nastavené vnitřní metodologie měření dopadů na životní prostředí i plán jejich snižování: například snižování uhlíkové stopy, snižování energetické náročnosti budov nebo omezování spotřeby vody.
Portfolio podfondu JRD Eco Living je tvořeno výhradně projekty skupiny JRD. Hlavním předmětem investiční činnosti podfondu je poskytování úvěrů a držba obchodních podílů v projektových společnostech, díky čemuž se do výnosu podfondu promítají jak úroky, tak dividendy z dokončených projektů.
Rok a půl je šéfem developerské společnosti JRD a může porovnávat pohled na rezidenční trh z obou stran, stavitele i bankéře, kterým Jan Sadil dlouhé roky byl. Nyní zažívá na vlastní kůži „skutečně šíleně dlouhé povolovací řízení“. Předtím jako šéf Hypoteční banky jen poslouchal nářky jeho současných kolegů. Sadil okem znalce posuzuje i vývoj z hlediska budoucí ceny hypoték. Podle něj by bylo bláhové čekat na nějaký další výraznější pokles sazeb. Ale jak říká, nikdy si nepotrpěl na spekulace o budoucím vývoji, čemuž ho naučila praxe. Jeho firma se kromě bydlení velmi soustředí také na energetiku a má v plánu své větrné parky dál rozšiřovat.
Jan Sadil: Bydlení bude dál zdražovat, ale už jen mírně, pohybujeme se na úrovni dostupnosti
Reality
Rok a půl je šéfem developerské společnosti JRD a může porovnávat pohled na rezidenční trh z obou stran, stavitele i bankéře, kterým Jan Sadil dlouhé roky byl. Nyní zažívá na vlastní kůži „skutečně šíleně dlouhé povolovací řízení“. Předtím jako šéf Hypoteční banky jen poslouchal nářky jeho současných kolegů. Sadil okem znalce posuzuje i vývoj z hlediska budoucí ceny hypoték. Podle něj by bylo bláhové čekat na nějaký další výraznější pokles sazeb. Ale jak říká, nikdy si nepotrpěl na spekulace o budoucím vývoji, čemuž ho naučila praxe. Jeho firma se kromě bydlení velmi soustředí také na energetiku a má v plánu své větrné parky dál rozšiřovat.
Klíčové parametry fondu
Pro investory je klíčovou výhodou přednostní výnos do sedmi procent ročně, a dále 70procentní podíl na veškerém dodatečném zisku přesahujícím sedmiprocentní výnos. Podfond nevyplácí dividendy, výnosy jsou reinvestovány s cílem maximalizovat růst hodnoty investičních akcií. Minimální investice je jeden milion korun, nebo 100 tisíc přes AVANT Flex. Investiční horizont je od tří do pěti let.
„Spuštěním JRD Eco Fundu chceme ukázat, že atraktivní zhodnocení lze spojit s konkrétním pozitivním dopadem na životní prostředí i kvalitu života. Věřím, že dobrá investice není jen o číslech, ale i o tom, co po sobě zanecháme,“ říká Jan Řežáb, zakladatel a majitel JRD.
Do konce roku 2026 plánuje JRD spolu se svým dlouholetým strategickým partnerem investovat do fondu minimálně 400 milionů korun a upsat prioritní akcie pro širší investiční veřejnost ve výši 300 milionů korun k realizaci projektů zdravého a energeticky efektivního bydlení v pražských lokalitách s vysokým růstovým potenciálem.
Skupina JRD podniká v rezidenčním developmentu, energetice a ekologickém odpadovém hospodářství. Napříč všemi svými aktivitami klade důraz na principy udržitelnosti. V rezidenčním developmentu se od počátku odlišuje důrazem na zdravé bydlení a inovativní technologie: pasivní standard, rekuperace a řízené větrání, stropní chlazení či chytré energetické řízení bytů.
JRD je ale významným hráčem i v oblasti developmentu větrných a solárních elektráren. V Česku vlastní například 2. největší větrný park, stojí za realizacemi elektráren i na Slovensku a v Maďarsku.
Unikátní divizí JRD je firma Millenium Technologies, která pomocí plazmového zplyňování odpadu umožňuje recyklovat i materiály, jako jsou vysloužilé vrtule větrných elektráren, nebezpečné odpady, plasty, žíraviny a tekuté odpady, které by jinak skončily na skládce, a přeměnit je na čisté suroviny a energii.
Výstavbu větrného parku o celkovém instalovaném výkonu až 115 megawattů (MW) připravuje společnost ČEZ PV & Wind v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku. Projekt, který je v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), by se tak stal největším větrným parkem v zemi, uvedly dnešní Hospodářské noviny (HN). V Česku byly na konci loňského roku větrné elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 352 MW.
Místo tanků větrníky. ČEZ chystá u Ralska větrný megaprojekt
Zprávy z firem
Výstavbu větrného parku o celkovém instalovaném výkonu až 115 megawattů (MW) připravuje společnost ČEZ PV & Wind v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku. Projekt, který je v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), by se tak stal největším větrným parkem v zemi, uvedly dnešní Hospodářské noviny (HN). V Česku byly na konci loňského roku větrné elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 352 MW.
Plazmové zplynování, to je dosud nepříliš známé sousloví. Označuje revoluční nakládání s odpady, s všelijakými kaly, toxickými látkami a vlastně se vším, co není možné recyklovat. Plazma by samozřejmě dokázala rozložit na atomy i papír, plasty či kovy. Ale to by byla škoda.
Miliardář Jan Řežáb našel byznys budoucnosti. Odpad pálí plazmou
Zprávy z firem
Plazmové zplynování, to je dosud nepříliš známé sousloví. Označuje revoluční nakládání s odpady, s všelijakými kaly, toxickými látkami a vlastně se vším, co není možné recyklovat. Plazma by samozřejmě dokázala rozložit na atomy i papír, plasty či kovy. Ale to by byla škoda.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?