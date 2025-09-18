Vyberte si z našich newsletterů

JRD jako první český developer spouští „zelený" rezidenční fond

JRD jako první český developer spouští „zelený“ rezidenční fond

JRD jako první český developer spouští „zelený“ rezidenční fond
JRD, užito se svolením
Skupina JRD oznámila, že spouští JRD Eco Fund, který propojuje atraktivní zhodnocení investic s udržitelností a proměnou pražských čtvrtí v zdravější místa k životu.

Skupina JRD podnikatele Jana Řežába zakládá fond kvalifikovaných investorů JRD Eco Fund. A prostřednictvím jeho prvního podfondu JRD Eco Living chce do roku 2026 získat stovky milionů korun na projekty zdravého bydlení a proměnu pražských čtvrtí.

Investorům nabízí cílený výnos nad 10 procent ročně. Podfond sdružuje projekty v pasivním standardu a získal označení Light Green. Toto označení mohou používat fondy, které se hlásí k aspektům udržitelnosti, měří, sledují a pravidelně reportují environmentální a/nebo sociální ukazatele. Fondy deklarují, že naplňují vytyčené cíle podle nastavené vnitřní metodologie měření dopadů na životní prostředí i plán jejich snižování: například snižování uhlíkové stopy, snižování energetické náročnosti budov nebo omezování spotřeby vody.

Portfolio podfondu JRD Eco Living je tvořeno výhradně projekty skupiny JRD. Hlavním předmětem investiční činnosti podfondu je poskytování úvěrů a držba obchodních podílů v projektových společnostech, díky čemuž se do výnosu podfondu promítají jak úroky, tak dividendy z dokončených projektů.

Jan Sadil

Jan Sadil: Bydlení bude dál zdražovat, ale už jen mírně, pohybujeme se na úrovni dostupnosti

Reality

Rok a půl je šéfem developerské společnosti JRD a může porovnávat pohled na rezidenční trh z obou stran, stavitele i bankéře, kterým Jan Sadil dlouhé roky byl. Nyní zažívá na vlastní kůži „skutečně šíleně dlouhé povolovací řízení“. Předtím jako šéf Hypoteční banky jen poslouchal nářky jeho současných kolegů. Sadil okem znalce posuzuje i vývoj z hlediska budoucí ceny hypoték. Podle něj by bylo bláhové čekat na nějaký další výraznější pokles sazeb. Ale jak říká, nikdy si nepotrpěl na spekulace o budoucím vývoji, čemuž ho naučila praxe. Jeho firma se kromě bydlení velmi soustředí také na energetiku a má v plánu své větrné parky dál rozšiřovat.

Dalibor Martínek

Klíčové parametry fondu

Pro investory je klíčovou výhodou přednostní výnos do sedmi procent ročně, a dále 70procentní podíl na veškerém dodatečném zisku přesahujícím sedmiprocentní výnos. Podfond nevyplácí dividendy, výnosy jsou reinvestovány s cílem maximalizovat růst hodnoty investičních akcií. Minimální investice je jeden milion korun, nebo 100 tisíc přes AVANT Flex. Investiční horizont je od tří do pěti let. 

„Spuštěním JRD Eco Fundu chceme ukázat, že atraktivní zhodnocení lze spojit s konkrétním pozitivním dopadem na životní prostředí i kvalitu života. Věřím, že dobrá investice není jen o číslech, ale i o tom, co po sobě zanecháme,“ říká Jan Řežáb, zakladatel a majitel JRD.

Do konce roku 2026 plánuje JRD spolu se svým dlouholetým strategickým partnerem investovat do fondu minimálně 400 milionů korun a upsat prioritní akcie pro širší investiční veřejnost ve výši 300 milionů korun k realizaci projektů zdravého a energeticky efektivního bydlení v pražských lokalitách s vysokým růstovým potenciálem.

Skupina JRD podniká v rezidenčním developmentu, energetice a ekologickém odpadovém hospodářství. Napříč všemi svými aktivitami klade důraz na principy udržitelnosti. V rezidenčním developmentu se od počátku odlišuje důrazem na zdravé bydlení a inovativní technologie: pasivní standard, rekuperace a řízené větrání, stropní chlazení či chytré energetické řízení bytů.

JRD je ale významným hráčem i v oblasti developmentu větrných a solárních elektráren. V Česku vlastní například 2. největší větrný park, stojí za realizacemi elektráren i na Slovensku a v Maďarsku.

Unikátní divizí JRD je firma Millenium Technologies, která pomocí plazmového zplyňování odpadu umožňuje recyklovat i materiály, jako jsou vysloužilé vrtule větrných elektráren, nebezpečné odpady, plasty, žíraviny a tekuté odpady, které by jinak skončily na skládce, a přeměnit je na čisté suroviny a energii.

Větrníky, ilustrační foto

Místo tanků větrníky. ČEZ chystá u Ralska větrný megaprojekt

Zprávy z firem

Výstavbu větrného parku o celkovém instalovaném výkonu až 115 megawattů (MW) připravuje společnost ČEZ PV & Wind v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku. Projekt, který je v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), by se tak stal největším větrným parkem v zemi, uvedly dnešní Hospodářské noviny (HN). V Česku byly na konci loňského roku větrné elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 352 MW.

ČTK

Jan Řežáb, majitel a zakladatel JRD, objevil další výnosný byznys

Miliardář Jan Řežáb našel byznys budoucnosti. Odpad pálí plazmou

Zprávy z firem

Plazmové zplynování, to je dosud nepříliš známé sousloví. Označuje revoluční nakládání s odpady, s všelijakými kaly, toxickými látkami a vlastně se vším, co není možné recyklovat. Plazma by samozřejmě dokázala rozložit na atomy i papír, plasty či kovy. Ale to by byla škoda.

Dalibor Martínek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Živě: O perspektivě nájemního bydlení. Jak to vidí developeři

O proměnách trhu s nájemním bydlením budou v přímém přenosu diskutovat prezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký, zakladatel a majitel developerské společnosti Trigema Marcel Soural, zástupce Penty Real Estate David Kšír a zakladatel a CEO FLET David Bureš.

Hosté pořadu se podělí o zkušenosti z praxe i vize, kam se tento segment v příštích letech vydá. Současně představí, jak mohou spolupracovat developeři, profesionální správci a investoři, aby na trh rychleji přicházely nové byty a nájemní bydlení se stalo plnohodnotnou a perspektivní alternativou k vlastnictví.

Kulatý stůl vysílá ČTK Connect v přímém přenosu z Nuselského pivovaru 18. září 2025 od 10:00. Online stream bude k vidění na kanálu YouTube, na webu ČTK ceskenoviny.cz či na newstream.cz a v dalších médiích. 

Penta koupila polovinu firmy, která spravuje nájemní byty

Reality

Realitní divize investiční společnosti Penta s názvem Real Estate koupila poloviční podíl ve firmě Bureš & partneři zaměřené na pronájem a správu nemovitostí. Ta se přejmenuje na Flet. Penta o tom informovala v tiskové zprávě.

ČTK

V první epizodě nového pořadu Realitní jednohubky se představují Jiří Pácal, Milan Roček, Libor Ostatek. Moderuje Dalibor Martínek.
video

Nový fenomén. Na trhu s byty a domy řádí nemovitostní „šmejdi“. Kupují podíly a vydírají majitele

Reality

Na českém realitním trhu se rychle rozvíjí nový trend. Vykupování minoritních podílů v nemovitostech. Spekulanti, skrytí za různými firmami, se zaměřují na vykupování nesplacených podílů, například v dědickém řízení, aby potom žádali jejich zhodnocení od většinového vlastníka nemovitosti. Na nový trend upozorňuje Milan Roček ze společnosti Dataligence, jehož firma sleduje realitní transfery. Na toto téma přišla řeč v rámci nového pořadu Realitní jednohubky, který od dnešního dne můžete pravidelně sledovat na newstream.cz. Realitní jednohubky natáčíme v pražském hotelu Falkensteiner.

Dalibor Martínek

Dům Radost v Praze na Žižkově čeká rekontrukce pod vedením architektů z ateliéru Qarta.

Valovi mohou začít s přestavbou Domu Radost. Vybudují v něm stovky minibytů

Reality

Přestavba pražského domu Radost na byty má stavební povolení. Žižkovskou nemovitost vlastní majitelé koupelnářské skupiny Siko. Valovi tam plánují namísto bývalých kanceláří vybudovat více než 600 malometrážních bytů doplněných o obchody, galerie, multifunkční sály či sportovní zařízení.

ČTK

Proč je bydlení v Česku tak drahé? Je to vizitka dvacetileté nečinnosti politiků, řekl ministr Kulhánek

Reality

ČTK

Nájmy bývají na rok. Ale každý vlastník si dobrého nájemníka rád udrží, říká Pácal

Nájmy bývají na rok. Ale každý vlastník si dobrého nájemníka rád udrží, říká Pácal

Reality

Dalibor Martínek

Rakušané zavádějí strop pro růst nájemného. Inspirují se Češi?

Vídeň
iStock
fry, ČTK

Rakousko, podobně jako Česko, bojuje s dostupností bydlení. Země proto přichází s několika opatřeními. Jedním z nich je i omezení růstu nájemného v rámci volného trhu.

Agentura Bloomberg uvádí, že od příštího roku nebudou moci pronajímatelé v Rakousku zvyšovat nájemné v plné výši inflace. Část růstu nad 3 procenta bude snížena na polovinu, oznámila vláda. Minimální délka soukromých nájemních smluv se navíc prodlouží z tří na pět let.

Opatření, která představil vicekancléř a lídr sociálních demokratů Andreas Babler, navazuje na podobnou politiku již uplatňovanou u bytů pronajímaných bytovými družstvy a obcemi. Ty tvoří většinu nájemního bydlení v Rakousku. U těchto nájmů se v příštím roce povolí růst o jedno procento a v roce 2027 o dvě procenta.

Proč je bydlení v Česku tak drahé? Je to vizitka dvacetileté nečinnosti politiků, řekl ministr Kulhánek

Reality

Dostupnost bydlení v České republice zhoršilo podle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (za STAN) to, že ji zhruba 20 let žádná politická reprezentace neřešila. Situaci ale ovlivnil paradoxně také vstup Česka do Evropské unie v roce 2004. Poté totiž ČR podle evropských pravidel nemohla využívat veřejné prostředky na bytovou výstavbu. V současnosti to už možné je. Kulhánek to uvedl ve středu na konferenci na veletrhu For Arch. Pokud podle něj bude do budoucna udržena kontinuita kroků, které současná vláda nastavila, tak se dostupnost bydlení výrazně zlepší během dekády.

ČTK

Krocení inflace

Rakouská vláda se snaží snížit inflaci, která v srpnu zrychlila na 4,1 procenta, což je více než dvojnásobek průměru eurozóny. Automatické růsty cen a mezd v zemi přispěly k setrvačnosti inflace a zhoršily konkurenceschopnost.

Ceny nemovitostí v Rakousku od roku 2010 vzrostly podle údajů Eurostatu o 113 procent, tedy o zhruba dvojnásobek průměru Evropské unie. Nájemné se v zemi za tu dobu zvýšilo o více než 70 procent, zatímco v celé EU činil růst 28 procent.

Tristní situace v Česku

Nejen Rakušané mají s dostupností bydlení problémy. Ceny nemovitostí a výše nájemného v posledních letech výrazně vzrostly také v Česku a mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet. Nedostatek dostupného bydlení se týká zejména mladých rodin, seniorů a zranitelných skupin. Dostupnost brzdí vysoká poptávka a nedostatečná nabídka nebo nízká kvalita bytového fondu. V Česku je také 16 procent bytů neobydlených, uvedla studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Podle indexu organizace vzrostly ceny bytů v Česku mezi roky 2008 až 2024 o více než 30 procent. Ceny nájmů se za stejné období téměř zdvojnásobily. Podle dat společnosti Deloitte stál koncem loňského roku metr čtvereční v bytě průměrně 110 100 korun. Nájemné pak činilo 309 korun za metr čtvereční měsíčně, od té doby ale dále rostlo. V letošním prvním čtvrtletí už bylo 316 korun za metr čtvereční.

Vencl z Fidurocku: Stoleté činžáky proměňujeme v domy budoucnosti

Reality

Vedle retailových parků kupuje skupina Fidurock i starší a zanedbané činžáky v atraktivních částech Prahy či Brna. Ty opravuje, pak prodává či pronajímá. V portfoliu má desítky nemovitostí a stovky bytů za miliardy korun. „Naší cílovou klientelou jsou mladí profesionálové, nabízíme ale i bydlení pro další skupiny. Pozorujeme, že na trhu je nedostatek větších rodinných bytů 3kk,“ říká Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurock.

Petra Nehasilová

K řešení dostupnosti bydlení podle OECD nestačí dílčí opatření, je zapotřebí dlouhodobá a koordinovaná strategie, která propojí bytovou politiku s územním plánováním, daňovým systémem i sociálními službami. „Dostupné bydlení je jednou z nejdiskutovanějších otázek současnosti. Doporučení zaměřená na územní plánování, financování a legislativu tvoří základ pro naši reformu, která má ambici zlepšit životy tisíců domácností a posílit ekonomiku země,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN).

OECD doporučuje, aby Česko podporovalo vznik neziskových poskytovatelů bydlení. Zavést by se měla také právní definice dostupného a sociálního bydlení a navazujícího systému financování pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj tohoto typu bydlení. Dále by měla být vytvořena jasná pravidla a mechanismy pro spolupráci mezi obcemi a neziskovými organizacemi, aby se mohla rozšiřovat nabídka kvalitního a cenově přijatelného bydlení.

Změnit by se měly také daně z nemovitostí. OECD navrhuje, aby se daň stala lepším zdrojem příjmů pro obce, které by tyto peníze mohly využít na financování výstavby dostupného bydlení a posílení infrastruktury. Efektivněji by se měl také využívat již existující bytový fond a snížit podíl neobydlených bytů.

Aktualizováno

Situace s dostupným bydlením začíná být v Česku neúnosná. Týká se jak seniorů, tak i mladých

Reality

ČTK

Praha

Ostuda pro Prahu. Metropole je jednou z nejméně dostupných pro koupi nového bytu v Evropě

Money

ČTK

