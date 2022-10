PODCAST Realitní Club: Investoři překvapivě bývají ti nejflexibilnější, říkají architekti

Co chybí českým architektům, aby mohli svobodně tvořit? A co zase Praze a ostatním českým městům? Nejen tato témata probírali moderátoři Petra Jansová a Dalibor Martínek v dalším podcastu Realitní Club s Jiřím Řezákem a Davidem Wittasskem ze studia Qarta.

Situace se zlepšuje a diskuse nad kvalitou architektury jsou každým dnem živější a zajímavější. „Není to jen o tom, zda ji otevřou architekti, nebo třeba památkáři. Architektura je věc veřejná, tedy bychom se o ní měli bavit všichni,“ říká Jiří Řezák, jeden ze zakladatelů studia Qarta Architektura.

Diskusi by nicméně podle Řezáka měl vést politik, v případě Prahy minimálně primátor.

„V minulém funkčním období se to celkem dařilo, i díky Petrovi Hlaváčkovi. Jemu se téma rozvoje Prahy podařilo hodně otevřít,“ dodává Řezák.

Oba architekti nicméně volají po ještě otevřenějších dialozích o budoucnosti Prahy.

„Někdy je překvapivé, že investoři jsou v celém procesu ti nejflexibilnější. Ti, kteří se dokáží nejlépe přizpůsobit hranicím, jež jsou jim stanoveny,“ dodává Řezák.

Poslechněte si novou epizodu podcastu Realitní Club v úvodu článku, dostupná je také na všech podcastových platformách.

