Domoplan v Brně postaví bytový dům ve tvaru elipsy

Developerská společnost Domoplan ze slupiny Fipox postaví v brněnské části Komárov mezi ulicemi Černovická a Tuháčkova třináctipatrový bytový dům ve tvaru elipsy. Bude v něm 80 bytů a v přízemí komerční prostory. Developer oznámil, že pro projekt Zanzara má územní povolení a počítá se začátkem stavby v příštím roce.

Dům vznikne na ploše v těsném sousedství základní školy, která je od roku 2011 nevyužitá, jde o takzvaný brownfield. „Plocha byla v posledních letech dlouhodobě zanedbávaná. Přitom zapomenutá historie tohoto místa je velice zajímavá, neboť se zde dříve nacházel mlýn, který byl v roce 2011 zbourán. Ve spolupráci s architekty tak chceme místu vdechnout nový život, s odkazem na jeho minulost,“ uvedl generální ředitel Domoplanu Tomáš Vavřík.

V budově, jejíž výstavba přijde na 705 milionů korun, bude 80 prémiových bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk s vlastními balkony, v posledním poschodí budou mít byty prostorné terasy.

Výhled na Pálavu

„Architektura by měla svou bílou barvou evokovat lehký a světlý objekt, otevírající se terasami k slunci a k výhledům na město nebo na jih města s výhledy až například k Pálavě. Věžový charakter vytváří neopomenutelný nárožní akcent a svým eliptickým půdorysem a světlou barvou odlehčuje celkové vyznění domu. Velkorysé řešení teras pak umožňuje jejich rekreační využití a umístění bohaté zeleně,“ popsali projekt jeho autoři, architekti z Atelieru RAW.

Kromě bytů a komerčních prostor bude mít dům 110 krytých parkovacích míst na vyvýšené podestě. Místo, kde budova vyroste, je poblíž křižovatky rušných silnic Černovická a Svatopetrská.

Developer Domoplan v současnosti v Brně plánuje nebo staví osm projektů.

