V centru Brna vzniká nový obytný areál. Na kolik tam vyjde luxusní mezonet?

Pekárenský dvůr, nový obytný areál v brněnském Cejlu, dál roste. Developer Domoplan zboural poslední vybydlený dům a místo něj staví nový o 40 bytech za cca 360 milionů korun.

To, že v Brně se mohutně staví, je patrné i v brněnském Cejlu, konkrétně v ulici Bratislavská. Dům s terakotovou fasádou symbolicky uzavírá mnohem širší developerský projekt s názvem Pekárenský dvůr. „Prostřednictvím B80 tak nejen že dokončíme vnitroblok Pekárenského dvora, ale také završíme ucelený koncept uličních fasád směrem do ulice Bratislavská, jejíž východní část díky tomu prošla výraznou obměnou. Svou architektonickou podobou totiž nová rezidence tematicky navazuje na dva již postavené sousední domy,“ popisuje Tomáš Vavřík, zakladatel a šéf developerské společnosti Domoplan.

V domě je 40 bytů o různých dispozicích. Polovinu nicméně tvoří mezonety o velikosti od 55 až do 90 metrů čtverečních. Ten největší mezonet s dvěma terasami přitom vyjde na 14,5 milionů korun včetně DPH.

V Brně se staví jako o závod

Na brněnském realitním trhu je zkrátka rušno. Chystá se výstavba tisíce nových bytů, revitalizace tisíců metrů čtverečních brownfieldů i nová dopravní infrastruktura. Rekordní je jak objem investic, tak i vysoká architektonická kvalita brněnské výstavby. Samozřejmě nejenom letos. Hned pět brněnských realizací totiž zaujalo mezinárodní odbornou porotu letošního ročníku České ceny za architekturu.

Pozornost upínají k Brnu i velké pražské developerské skupiny, například Crestyl. Hned u hlavního nádraží v Brně, místo někdejšího obchodního domu Dornych postaví Crestyl šest menších šesti až sedmi patrových budov. V nich bude lifestylový NYX Hotel Brno se 170 stylovými pokoji, 186 nájemních bytů a přibližně 50 tisíc metrů čtverečních kanceláří, restaurací, obchodů a služeb.

Brno je hlavní město Česka. V kvalitě i rozsahu výstavby předčí Prahu Reality Na brněnském realitním trhu je rušno. Obzvlášť letos, kdy se chystá výstavba tisíce nových bytů, revitalizace tisíců metrů čtverečních brownfieldů i nová dopravní infrastruktura. Moravská metropole však přitahuje zájem nejenom kvůli objemu investic plynoucích do developmentu. Petra Nehasilová Přečíst článek

A lokalita kolem nádraží přitáhla do Brna i J&T Real Estate, společnost tam má v plánu v rámci projektu Trio Brno vystavět na čtyřech hektarech dohromady 28 budov.

Na brownfieldu po nikdy nezprovozněné továrně Ergon staví novou čtvrť další brněnský developer Trikaya novou čtvrť Pod Hády. Postavit by tu měl během několika etap až tisíc bytů. „Stavíme první etapu. Do konce roku bychom měli kolaudovat 167 bytů a připravujeme etapy další. Věřím, že všech tisíc bytů budeme schopni dát na trh do šesti let,“ uvedl pro Newstream Dalibor Lamka, šéf společnosti Trikaya.

Na brněnské Lužánky se vrátí sport, za miliardu. Fotbalisté mají smůlu Reality Zatímco brněnští fotbalisté si na nový stadion budou muset počkat, ten pro dráhové cyklisty a atlety by se mohl začít stavět už v roce 2027. O vítězném návrhu má zřizovatel jasno, stejně jako o rozpočtu. Dřevěná budova podle projektu studia OV architekti vyjde na 1,5 miliard korun. Petra Nehasilová Přečíst článek

Developer Dalibor Lamka: Praha i Brno utíkají zbytku Česka Reality Developerská skupina Trikaya zatím působí hlavně v Brně, po vhodných příležitostech se ale poohlíží i jinde. Vždy jde ale o brownfieldy. „Samozřejmě se poohlížíme i v okolí Prahy, kde už ale je hodně velkých a šikovných developerů, takže k tomu přistupujeme selektivně. Ještě blíž ale máme z Brna Vídeň, kde situaci monitorujeme a občas i zajedeme něco obhlédnout,“ říká její šéf Dalibor Lamka v rozhovoru. Petra Nehasilová Přečíst článek

Brno je čím dál krásnější. Už ani tamní Bronx není, čím býval Reality Tomuhle místu se většina lidí vyhýbala. Brněnský Bronx, tedy Brnox, se ale postupně mění. Plácek v atraktivní lokalitě v samém centru moravské metropole, který v minulosti sloužil jako parkoviště, teď láká třeba na betonová křesla. Petra Nehasilová Přečíst článek