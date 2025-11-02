Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu

Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu

NOOX představuje nový koncept bydlení, který přehodnocuje status quo městského developmentu.
Užito se svolením Česká cena za architekturu/Kubicek .Studio
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

V době, kdy se trh s byty drolí mezi prémiové projekty pro elitu a neudržitelné „dostupné“ řešení, přichází brněnské studio KOGAA s odpovědí. NOOX ukazuje, že development může být zároveň ziskový, estetický i sociálně zodpovědný. Z nevyužitého přízemí vytvořil model budoucnosti nájemního bydlení, který může změnit způsob, jakým města rostou.

Současný realitní trh zná hlavně dva póly, investiční luxus a kompromisní dostupnost. NOOX z Brna se rozhodl jít proti proudu a představuje novou typologii bydlení, která kombinuje efektivní návrh, ekonomickou logiku a silný lokální charakter. Základní myšlenka je jednoduchá, ale revoluční: bydlení nemusí být ani drahé, ani bez duše.

10 fotografií v galerii

V pilotní fázi NOOX proměnil 86 metrů čtverečních nevyužitého přízemí na tři mikrojednotky (20, 26 a 27 metrů čtverečních). Ty sdílí společnou vstupní halu s prádelnou, posezením a rotační knihovnou kurátorovanou lokálním knihkupcem Book Therapy.

Knihy se pravidelně obměňují a vytvářejí přirozený důvod k setkávání. Místo sterilních chodeb vzniká prostor, který spojuje obyvatele i lokální komunitu. Vintage nábytek a umění od místních autorů dodávají prostoru autenticitu a identitu.

Z 86 metrů čtverečních model městské budoucnosti

Architektonická koncepce NOOX stojí na modulárních vestavbách z masivního dřeva, které integrují lůžko, pracovní plochu i úložný prostor. Tento unifikovaný, ale flexibilní systém zjednodušuje výrobu, zvyšuje udržitelnost a snižuje náklady na realizaci i údržbu. Výsledkem jsou byty, které se vejdou do malého prostoru, ale nabízejí vysoký komfort, design i funkční kvalitu.

Projekt NOOX je součástí širšího 400metrů čtverečních velkého areálu na Bratislavské ulici, který studio KOGAA rozvíjí jako „živou laboratoř městského života.“ Součástí jsou ateliéry, espresso bar i galerie. KOGAA se dlouhodobě zaměřuje na adaptivní reuse (adaptivní znovuvyužití budov) a udržitelný rozvoj měst, přičemž NOOX představuje praktický výsledek těchto principů.

OBRAZEM: Brněnský kamenolom se proměnil v prémiovou investiční adresu

Reality

Na rozhraní Komína a Bystrce, v sevřeném údolí řeky Svratky, vznikl projekt, který ukazuje, jak může chytrý development přetavit nevyužité území v dlouhodobě hodnotné aktivum. Bytový dům Diorit, pojmenovaný po hornině těžené v někdejším kamenolomu, je příkladem, jak spojit architekturu, přírodu a investici.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

NOOX není jen architektonický experiment, ale ekonomický model, který se dá přizpůsobovat přenést do dalších měst i kontextů. Kombinuje nízké investiční vstupy, a vysokou efektivitu.

Projekt NOOX patří mezi nejlepší letošního ročníku soutěže Česká cena za architekturu. V létě odborná porota vybrala pětadvacet nejzajímavějších realizací, z nichž na podzim vzejdou finalisté a vítěz celé soutěže. NOOX je mezi nimi jako důkaz, že i malé, promyšlené projekty mohou mít velký dopad.

Projekt Domoplanu v Bratislavské ulici v Brně

V centru Brna vzniká nový obytný areál. Na kolik tam vyjde luxusní mezonet?

Reality

Pekárenský dvůr, nový obytný areál v brněnském Cejlu, dál roste. Developer Domoplan zboural poslední vybydlený dům a místo něj staví nový o 40 bytech za cca 360 milionů korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Park na Moravském náměstí v Brně

Brno je hlavní město Česka. V kvalitě i rozsahu výstavby předčí Prahu

Reality

Na brněnském realitním trhu je rušno. Obzvlášť letos, kdy se chystá výstavba tisíce nových bytů, revitalizace tisíců metrů čtverečních brownfieldů i nová dopravní infrastruktura. Moravská metropole však přitahuje zájem nejenom kvůli objemu investic plynoucích do developmentu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Adršpach

Luxusní lázně pod skalami v Adršpachu? Místní se bouří proti Pleskotovu projektu

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Rodinný dům u Sázavy vznikl na místě původní chatičky.

Chatičku na skále nahradil dům. Přístavbu, z níž roste strom, si manželé postavili sami

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

sacha inchi

Biohacking: Tichý zázrak z Amazonie - Sacha inchi pomáhá srdci, mozku i pokožce

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Canopy by Hilton v Záhřebu

Recenze: Canopy by Hilton Zagreb City Centre je moderní zastávkou v srdci chorvatské metropole

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
ilustrační foto

Týden tradera: Smír nejmocnějších mužů ulevil trhům, sazby však mohou znovu začít růst

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Doporučujeme