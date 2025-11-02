Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu
V době, kdy se trh s byty drolí mezi prémiové projekty pro elitu a neudržitelné „dostupné“ řešení, přichází brněnské studio KOGAA s odpovědí. NOOX ukazuje, že development může být zároveň ziskový, estetický i sociálně zodpovědný. Z nevyužitého přízemí vytvořil model budoucnosti nájemního bydlení, který může změnit způsob, jakým města rostou.
Současný realitní trh zná hlavně dva póly, investiční luxus a kompromisní dostupnost. NOOX z Brna se rozhodl jít proti proudu a představuje novou typologii bydlení, která kombinuje efektivní návrh, ekonomickou logiku a silný lokální charakter. Základní myšlenka je jednoduchá, ale revoluční: bydlení nemusí být ani drahé, ani bez duše.
V pilotní fázi NOOX proměnil 86 metrů čtverečních nevyužitého přízemí na tři mikrojednotky (20, 26 a 27 metrů čtverečních). Ty sdílí společnou vstupní halu s prádelnou, posezením a rotační knihovnou kurátorovanou lokálním knihkupcem Book Therapy.
Knihy se pravidelně obměňují a vytvářejí přirozený důvod k setkávání. Místo sterilních chodeb vzniká prostor, který spojuje obyvatele i lokální komunitu. Vintage nábytek a umění od místních autorů dodávají prostoru autenticitu a identitu.
Z 86 metrů čtverečních model městské budoucnosti
Architektonická koncepce NOOX stojí na modulárních vestavbách z masivního dřeva, které integrují lůžko, pracovní plochu i úložný prostor. Tento unifikovaný, ale flexibilní systém zjednodušuje výrobu, zvyšuje udržitelnost a snižuje náklady na realizaci i údržbu. Výsledkem jsou byty, které se vejdou do malého prostoru, ale nabízejí vysoký komfort, design i funkční kvalitu.
Projekt NOOX je součástí širšího 400metrů čtverečních velkého areálu na Bratislavské ulici, který studio KOGAA rozvíjí jako „živou laboratoř městského života.“ Součástí jsou ateliéry, espresso bar i galerie. KOGAA se dlouhodobě zaměřuje na adaptivní reuse (adaptivní znovuvyužití budov) a udržitelný rozvoj měst, přičemž NOOX představuje praktický výsledek těchto principů.
NOOX není jen architektonický experiment, ale ekonomický model, který se dá přizpůsobovat přenést do dalších měst i kontextů. Kombinuje nízké investiční vstupy, a vysokou efektivitu.
Projekt NOOX patří mezi nejlepší letošního ročníku soutěže Česká cena za architekturu. V létě odborná porota vybrala pětadvacet nejzajímavějších realizací, z nichž na podzim vzejdou finalisté a vítěz celé soutěže. NOOX je mezi nimi jako důkaz, že i malé, promyšlené projekty mohou mít velký dopad.
