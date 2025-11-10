Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Domoplan startuje výstavbu projektu Brixx. V Brně vyroste čtvrť za miliardy

Domoplan startuje výstavbu projektu Brixx. V Brně vyroste čtvrť za miliardy

Domoplan má stavební povolení pro prvních 500 bytů v projektu Brixx v Brně
Brixx, užito se svolením
ČTK
ČTK

Developerská společnost Domoplan získala stavební povolení pro první část projektu Brixx ve Starém Lískovci v Brně s 500 byty a začíná stavět. První byty mají být hotové v roce 2028, všech 900 bytů potom o dva roky později. Firma zároveň spustila prodej bytů. Investiční náklady v první etapě přesáhnou čtyři miliardy korun.

„Všichni vědí, jak náročné je dnes získat stavební povolení a v případě projektu Brixx to bylo ještě násobně složitější. Abychom totiž mohli začít, museli jsme získat až sedm stavebních povolení. V první etapě postavíme 328 bytových jednotek, 81 studií a 94 ubytovacích jednotek. Stavba začne v prvním kvartálu 2026 s plánovaným dokončením v roce 2028,“ uvedl majitel developerské skupiny Tomáš Vavřík.

FOTOGALERIE: Projekt Brixx v Brně

10 fotografií v galerii

Byty už jsou v prodeji

Celý projekt Brixx nabídne 900 bytů a měl by být hotový v roce 2030. V prodeji je už 134 bytů v budově B, nejlevnější byty s dispozicí 1+kk stojí přibližně čtyři miliony korun, největší byty o dispozici 5+kk přijdou na více než 20 milionů korun. Při přepočtu na čtvereční metr začínají ceny na 145 tisíc za čtvereční metr plochy.

Po dokončení všech částí má bytový komplex Brixx nabízet bydlení pro lidi všech věkových kategorií. Kromě bytů prodávaných do osobního vlastnictví počítá developer i s nájemními byty. Vybavení komplexu má být nadstandardní, kromě sdílených pracovních prostor či nonstop recepce počítá developer s wellness centrem s terasou, rodinným kinem, komunitní zahradou i grilovacím místem.

Nájemní byty stejně jako komerční prostory si Domoplan ponechá ve správě. V komplexu plánuje obchody, restaurace, kavárny, květinářství, sportoviště i další služby, které budou sloužit i obyvatelům okolních domů.

Jiří Pácal

Jiří Pácal: Airbnb, byrokracie a strach z nájemníků dusí trh. Bytů je málo, přitom dost jich je prázdných

Reality

Čtyři z pěti nájmů v Česku se podle Jiřího Pácala domlouvají mimo realitní kanceláře: přes známé a doporučení. Trh ale podle něj nevypadá tak, jak ukazují oficiální statistiky. „Reálné nájmy jsou o 20 až 30 procent nižší, než udává oficiální statistika,“ říká investor a pronajímatel Jiří Pácal.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Generace, která nevěří burze. Jak mileniálové mění investiční svět

Mileniálové i generace Z promlouvají do světa investic
iStock
nst
nst

Mileniálové investují jinak než jejich rodiče. Zatímco starší generace dávají přednost akciím a konzervativním nástrojům, mladší investoři obracejí pozornost k rizikovějším „alternativám“ – například fondům private equity, venture kapitálu nebo realitním projektům. Vyplývá to z analýzy Goldman Sachs Asset Management, o níž informovala televize CNBC.

Podle dat Goldman Sachs tvoří alternativní investice v průměru 20 procent portfolií mileniálů. Generace X (narození mezi lety 1965–1980) má v „altech“ 11 procent  a baby boomers dokonce jen 6 procent.

Z průzkumu mezi tisícovkou amerických investorů s vysokými příjmy vyplynulo, že více než polovina (54 procent) mileniálů považuje přístup k rostoucím odvětvím – jako jsou technologie nebo zdravotnictví – za hlavní důvod, proč volí alternativní aktiva. Diverzifikace, tradičně hlavní argument pro investice mimo akcie, je až na druhém místě, kdy se pro ni vyslovila asi čtvrtina mileniálů.

„Mileniálové vyrůstali v době rychlého technologického rozvoje — od startupů, které se staly globálními značkami, až po dnešní éru umělé inteligence. Je logické, že chtějí být u toho,“ uvedla pro CNBC Kristin Olsonová, globální šéfka alternativních investic pro majetkové klienty v Goldman Sachs.

Méně akcií, více rizika – ale i větší odvaha

Mileniálové — tedy lidé narození zhruba mezi začátkem 80. a polovinou 90. let — mají pouze 27 procent portfolia v akciích, zatímco u Generace X je to 43 procent a u Boomerů 48 procent.

Olsonová připomíná, že generace Y dospívala během opakovaných finančních otřesů – od prasknutí internetové bubliny přes finanční krizi 2008 až po dluhovou krizi eurozóny. „Veřejné akcie proto považují za rizikovější než starší generace,“ říká. „Zároveň jsou ale podnikavější, takže jim investice do soukromých růstových firem dávají větší smysl.“

Je AI bubina před prasknutím? V žádném případě, říká analytik J&T Banky Kubik

Trhy

Investice v řádech desítek miliard dolarů, ale zatím nepříliš přesvědčivé zisky. I tak může působit současná situace kolem umělé inteligence z pohledu drobných investorů. I proto se množí spekulace, že AI je bublina připomínající tu na přelomu milénia, která posléze praskla a způsobila krizi. Situace je ale podle analytika J&T Banky George Williama Kubika úplně jiná. Kubik o detailech hovořil v podcastu J&T Banka Talks.

sta

Přečíst článek

Zájem mileniálů o alternativy ale přináší i rizika. Mark Dowding, investiční ředitel společnosti RBC BlueBay Asset Management, upozorňuje, že některé fondy mohou být nesprávně nabízeny retailovým investorům, kteří nemají dostatečné zkušenosti.

„Obávám se, že se určité strategie mohou ocitnout v rukou publika, které jim nerozumí,“ uvedl Dowding pro CNBC.

Dodává, že právě „mladí a hladoví“ investoři poháněli boom kryptoměn, AI akcií či zlata. „Každá generace má svou vlastní bublinu,“ říká. „Pokud jste ještě nezažili, že v ní přijdete o peníze, nejspíš jste stále ochotní riskovat.“

Podle Goldman Sachs čeká finanční poradce nová výzva: vzdělávat mladé investory o rizicích i příležitostech alternativních aktiv. Zájem o private equity či venture kapitál bude podle Olsonové růst dál, jak se tyto fondy více otevírají retailovým investorům.

„Je to generační posun. Mladší investoři chtějí být součástí inovací, nikoli jen držet akcie firem, které už uspěly,“ uzavírá Olsonová.

V USA směřují na trh fondy na spotový bitcoin, část analytiků to má za novou éru

Strategie alternativních fondů se hodně liší. Umožňují ale investovat do nemovitostí, globálních značek i krypta

Money

Co je nového na „mladém“ trhu alternativních účastnických fondů v Česku, které od letoška rozšířily možnosti investic pro penzijní fondy? Jak mají o tento typ investování zájem klienti a kolik takto už investovali? Zeptali jsme se v penzijních společnostech i nezávislých expertů.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Měli mít všechno, namísto toho trpí. Proč jsou dnešní dvacátníci zoufalejší než jejich rodiče

Enjoy

Mladí lidé přestávají být šťastní a psychicky spokojení, naznačuje nová studie, která se zabývala spokojeností obyvatel s jejich životem ve 44 zemích světa. Právě zástupci této generace totiž nejčastěji ve výzkumech sdělovali, že je trápí pocity zoufalství, neštěstí či špatné duševní pohody. Proč tomu tak je? Odpověď je strašidelná: nevíme.

Josef Tuček

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Farmaceutická společnost Novo Nordisk postaví v Dánsku nový závod

Akcie dánského Novo Nordisku jsou vskutku úkaz. Proč jim investoři ani po masivním propadu nevěří?

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Srovnatelné tržby řetězce McDonald's klesly nejvýrazněji za čtyři roky

Odepisovaný gigant, který odmítá padnout. Proč akcie McDonald's stále lákají investory

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Kreml hájí invazi na Ukrajinu a tvrdí, že Západ drží válku při životě

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov
ČTK
ČTK
ČTK

Rusko má zájem vyřešit konflikt na Ukrajině politickými a diplomatickými prostředky, ale situace nikoliv jeho vinou uvázla na mrtvém bodě, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rusko invazi do sousední země vede skoro tři a tři čtvrtě roku.

Agentura Reuters připomíná, že americký prezident Donald Trump v pátek během schůzky s maďarským premiérem Viktorem Orbánem v Bílém domě řekl, že si myslí, že válka skončí „v nepříliš vzdálené budoucnosti“.

„Není to naše vina“

Peskov zopakoval stanovisko Kremlu, že válka může skončit, jakmile Rusko dosáhne svých cílů, a že by preferovalo ukončit ji politickými a diplomatickými prostředky. Podle agentury Interfax obvinil Ukrajinu, že nemá zájem v jednáních pokračovat. „Podněcují ji k tomu Evropané, kteří se domnívají, že Ukrajina válku může vyhrát a zajistit své zájmy vojenskými prostředky,“ řekl mluvčí Kremlu. Vzhledem k situaci na frontě jde podle něho o iluzi. „Situace je ve slepé uličce a je v ní ne naší vinou,“ uvedl také.

Ukrajina a její evropští spojenci odmítají tvrzení Ruska, že blokují snahy o dosažení míru. Zástupci obou znepřátelených zemí se nesešli už déle než tři měsíce. Trump se snaží přesvědčit ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby se sešli osobně, ale podle Kremlu by se takový summit mohl konat jedině v Moskvě, na což ukrajinská strana odmítá přistoupit. Zelenskyj o Putinovi říká, že svá prohlášení o tom, jak usiluje o mír, ve skutečnosti nemyslí vážně.

Peskov dnes také znovu odmítl spekulace západních médií o tom, že v nemilost Kremlu upadl šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov poté, co ztroskotaly snahy o uspořádání summitu Putina a Trumpa v Budapešti. Mluvčí Kremlu doporučil lidem, aby spekulace západních médií ignorovali.

Střela s plochou dráhou letu Flamingo

Češi vybrali miliony za den. Střely pojmenované po Drábové míří na frontu

Zprávy z firem

Ukrajina získá díky iniciativě Dárek pro Putina dvě střely s plochou dráhou letu Flamingo pojmenované po zesnulé předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové. V říjnu iniciativa ve sbírce na střelu vybrala od dárců požadovanou částku 12,5 milionu korun za jeden den a oznámila, že ukrajinský výrobce dar zdvojnásobí a za vybrané peníze dodá dvě střely. Upozornil na to server Novinky.cz.

ČTK

Přečíst článek

Související

Americký prezident Donald Trump

Kreml reaguje na Trumpovy výroky o Putinovi: Jen důsledek emocionálního přetížení, řekl Peskov

Politika

fry, ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme