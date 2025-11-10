Domoplan startuje výstavbu projektu Brixx. V Brně vyroste čtvrť za miliardy
Developerská společnost Domoplan získala stavební povolení pro první část projektu Brixx ve Starém Lískovci v Brně s 500 byty a začíná stavět. První byty mají být hotové v roce 2028, všech 900 bytů potom o dva roky později. Firma zároveň spustila prodej bytů. Investiční náklady v první etapě přesáhnou čtyři miliardy korun.
„Všichni vědí, jak náročné je dnes získat stavební povolení a v případě projektu Brixx to bylo ještě násobně složitější. Abychom totiž mohli začít, museli jsme získat až sedm stavebních povolení. V první etapě postavíme 328 bytových jednotek, 81 studií a 94 ubytovacích jednotek. Stavba začne v prvním kvartálu 2026 s plánovaným dokončením v roce 2028,“ uvedl majitel developerské skupiny Tomáš Vavřík.
FOTOGALERIE: Projekt Brixx v Brně
Byty už jsou v prodeji
Celý projekt Brixx nabídne 900 bytů a měl by být hotový v roce 2030. V prodeji je už 134 bytů v budově B, nejlevnější byty s dispozicí 1+kk stojí přibližně čtyři miliony korun, největší byty o dispozici 5+kk přijdou na více než 20 milionů korun. Při přepočtu na čtvereční metr začínají ceny na 145 tisíc za čtvereční metr plochy.
Po dokončení všech částí má bytový komplex Brixx nabízet bydlení pro lidi všech věkových kategorií. Kromě bytů prodávaných do osobního vlastnictví počítá developer i s nájemními byty. Vybavení komplexu má být nadstandardní, kromě sdílených pracovních prostor či nonstop recepce počítá developer s wellness centrem s terasou, rodinným kinem, komunitní zahradou i grilovacím místem.
Nájemní byty stejně jako komerční prostory si Domoplan ponechá ve správě. V komplexu plánuje obchody, restaurace, kavárny, květinářství, sportoviště i další služby, které budou sloužit i obyvatelům okolních domů.
