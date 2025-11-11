Brno přebírá otěže: Vychází sedmé číslo magazínu Realitní Club s Radimem Passerem na titulce
Magazín Realitní Club, který vydává Newstream, přináší svou sedmou edici. Podzimní číslo spojuje dvě klíčová témata českého realitního trhu: Prahu a Brno.
Na titulní straně vystupuje developer Radim Passer, který v hlavním rozhovoru mluví o miliardových projektech, proměně pražské Brumlovky, výzvách města i o tom, proč Praha kvůli pomalému stavebnímu řízení přichází o miliardy.
„Před dvaceti lety stála kancelářská budova o 20 tisících metrech čtverečních zhruba 900 milionů korun. Dnes vyjde až na 2,25 miliardy a potřebujete kolem miliardy vlastního kapitálu,“ říká Passer v rozhovoru.
Radim Passer, jeden z nejbohatších Čechů, vytvořil fenomén pražské Brumlovky – místa, kde se v moderních kancelářských budovách soustředila smetánka nadnárodních firem. Mezi nimi například Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další.
Brumlovka zase poroste. Radim Passer do toho dá miliardy
Leaders
Hlavní téma čísla – Brno – ukazuje, jak se moravská metropole mění z „toho druhého města“ v moderní laboratoř městského života.
„V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu.
Ceny novostaveb tu překročily hranici 200 tisíc korun za metr čtvereční, trh s nájmy roste a z brownfieldů vznikají nové městské čtvrti. „Brno je stabilní trh a univerzitní město s obrovskou poptávkou. Ceny se rychle přibližují Praze,“ říká v rozhovoru Tomáš Vavřík.
Ve spolupráci s platformou Flat Zone přináší Realitní Club exkluzivní data o realitním trhu. Ta potvrzují, že Brno už dávno není levnější než Praha a že český realitní trh se znovu rozbíhá.
Stavíme byty v Praze dvaatřicet let a je možná čas udělat krok mimo Prahu, říká Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group. Kunovský se snaží prosadit takzvaný „baťovský systém“ výstavby formou Design&Build, který by umožnil ve velkém stavět dostupné nájemní, družstevní i soukromé byty.
Vytváříme „mašinu“ na výstavbu dostupného bydlení, říká Dušan Kunovský
Reality
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.
Newstream.cz je byznysový web spuštěný v červenci 2021, vydávaný společností Newstream Agency. Zaměřuje se na ekonomiku, firmy, finance, reality a chytrý lifestyle – přináší rozhovory, komentáře, reportáže, videa, podcasty i videorozhovory. Pořádá odborné i společenské eventy. Vedle tištěného magazínu Realitní Club vydává Newstream Agency také byznysově-lifestylový magazín Newstream CLUB.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
