Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Brno přebírá otěže: Vychází sedmé číslo magazínu Realitní Club s Radimem Passerem na titulce

Brno přebírá otěže: Vychází sedmé číslo magazínu Realitní Club s Radimem Passerem na titulce

Brno přebírá otěže: Vychází sedmé číslo magazínu Realitní Club s Radimem Passerem na titulce
Newstream
nst
nst

Magazín Realitní Club, který vydává Newstream, přináší svou sedmou edici. Podzimní číslo spojuje dvě klíčová témata českého realitního trhu: Prahu a Brno.

Na titulní straně vystupuje developer Radim Passer, který v hlavním rozhovoru mluví o miliardových projektech, proměně pražské Brumlovky, výzvách města i o tom, proč Praha kvůli pomalému stavebnímu řízení přichází o miliardy.

„Před dvaceti lety stála kancelářská budova o 20 tisících metrech čtverečních zhruba 900 milionů korun. Dnes vyjde až na 2,25 miliardy a potřebujete kolem miliardy vlastního kapitálu,“ říká Passer v rozhovoru.

Radim Passer

Brumlovka zase poroste. Radim Passer do toho dá miliardy

Leaders

Radim Passer, jeden z nejbohatších Čechů, vytvořil fenomén pražské Brumlovky – místa, kde se v moderních kancelářských budovách soustředila smetánka nadnárodních firem. Mezi nimi například Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Hlavní téma čísla – Brno – ukazuje, jak se moravská metropole mění z „toho druhého města“ v moderní laboratoř městského života.

„V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu.

Ceny novostaveb tu překročily hranici 200 tisíc korun za metr čtvereční, trh s nájmy roste a z brownfieldů vznikají nové městské čtvrti. „Brno je stabilní trh a univerzitní město s obrovskou poptávkou. Ceny se rychle přibližují Praze,“ říká v rozhovoru Tomáš Vavřík.

Ve spolupráci s platformou Flat Zone přináší Realitní Club exkluzivní data o realitním trhu. Ta potvrzují, že Brno už dávno není levnější než Praha a že český realitní trh se znovu rozbíhá.

Dušan Kunovský
video

Vytváříme „mašinu“ na výstavbu dostupného bydlení, říká Dušan Kunovský

Reality

Stavíme byty v Praze dvaatřicet let a je možná čas udělat krok mimo Prahu, říká Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group. Kunovský se snaží prosadit takzvaný „baťovský systém“ výstavby formou Design&Build, který by umožnil ve velkém stavět dostupné nájemní, družstevní i soukromé byty.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Newstream.cz je byznysový web spuštěný v červenci 2021, vydávaný společností Newstream Agency. Zaměřuje se na ekonomiku, firmy, finance, reality a chytrý lifestyle – přináší rozhovory, komentáře, reportáže, videa, podcasty i videorozhovory. Pořádá odborné i společenské eventy. Vedle tištěného magazínu Realitní Club vydává Newstream Agency také byznysově-lifestylový magazín Newstream CLUB.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Domoplan startuje výstavbu projektu Brixx. V Brně vyroste čtvrť za miliardy

Domoplan má stavební povolení pro prvních 500 bytů v projektu Brixx v Brně
Brixx, užito se svolením
ČTK
ČTK

Developerská společnost Domoplan získala stavební povolení pro první část projektu Brixx ve Starém Lískovci v Brně s 500 byty a začíná stavět. První byty mají být hotové v roce 2028, všech 900 bytů potom o dva roky později. Firma zároveň spustila prodej bytů. Investiční náklady v první etapě přesáhnou čtyři miliardy korun.

„Všichni vědí, jak náročné je dnes získat stavební povolení a v případě projektu Brixx to bylo ještě násobně složitější. Abychom totiž mohli začít, museli jsme získat až sedm stavebních povolení. V první etapě postavíme 328 bytových jednotek, 81 studií a 94 ubytovacích jednotek. Stavba začne v prvním kvartálu 2026 s plánovaným dokončením v roce 2028,“ uvedl majitel developerské skupiny Tomáš Vavřík.

FOTOGALERIE: Projekt Brixx v Brně

10 fotografií v galerii

Byty už jsou v prodeji

Celý projekt Brixx nabídne 900 bytů a měl by být hotový v roce 2030. V prodeji je už 134 bytů v budově B, nejlevnější byty s dispozicí 1+kk stojí přibližně čtyři miliony korun, největší byty o dispozici 5+kk přijdou na více než 20 milionů korun. Při přepočtu na čtvereční metr začínají ceny na 145 tisíc za čtvereční metr plochy.

Po dokončení všech částí má bytový komplex Brixx nabízet bydlení pro lidi všech věkových kategorií. Kromě bytů prodávaných do osobního vlastnictví počítá developer i s nájemními byty. Vybavení komplexu má být nadstandardní, kromě sdílených pracovních prostor či nonstop recepce počítá developer s wellness centrem s terasou, rodinným kinem, komunitní zahradou i grilovacím místem.

Nájemní byty stejně jako komerční prostory si Domoplan ponechá ve správě. V komplexu plánuje obchody, restaurace, kavárny, květinářství, sportoviště i další služby, které budou sloužit i obyvatelům okolních domů.

Jiří Pácal

Jiří Pácal: Airbnb, byrokracie a strach z nájemníků dusí trh. Bytů je málo, přitom dost jich je prázdných

Reality

Čtyři z pěti nájmů v Česku se podle Jiřího Pácala domlouvají mimo realitní kanceláře: přes známé a doporučení. Trh ale podle něj nevypadá tak, jak ukazují oficiální statistiky. „Reálné nájmy jsou o 20 až 30 procent nižší, než udává oficiální statistika,“ říká investor a pronajímatel Jiří Pácal.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Na Václaváku vznikne nový pětihvězdičkový hotel

Václavské náměstí 33
Pytloun Hotels, užito se svolením
nst
nst

Síť Pytloun Hotels rozšiřuje své působení v centru Prahy o další prestižní adresu. Společnost oznámila podpis smlouvy o koupi budovy na Václavském náměstí č. 33, kde vznikne luxusní pětihvězdičkový hotel The Home by Pytloun Hotels. Na ploše 15 tisíc metrů čtverečních nabídne 220 pokojů a rozšíří portfolio prémiových ubytovacích zařízení této ryze české hotelové značky. Otevření je plánováno na rok 2027 a projekt přinese do centra metropole přibližně 150 nových pracovních míst.

Budovu prodala společnost VN33 Building, která je součástí ALCA Group podnikatelů Radky Prokopové a Františka Fabičovice. Investici financuje majitel sítě Lukáš Pytloun, a to kombinací vlastních zdrojů a úvěru od Trinity Bank. Cena transakce nebyla zveřejněna.

„Jako ryze český hotelový řetězec jsem velmi rád, že jsme se na akvizici domluvili s českou rodinnou firmou Alca Group,“ uvedl Lukáš Pytloun, generální ředitel sítě Pytloun Hotels. Připomněl, že značka má s touto lokalitou již zkušenosti – od roku 2018 zde provozuje Pytloun Boutique Hotel Prague, který se stal prvním pražským hotelem skupiny. „Výkonnost našich pražských hotelů stabilně roste a věřím, že i tento nový projekt bude úspěšný a stane se vlajkovou lodí celé sítě,“ dodal Pytloun.

Podle Radky Prokopové z Alca Group bylo cílem „citlivě rozvíjet hodnotná pražská aktiva a najít partnera, který objektu dá novou tvář i funkci odpovídající významu lokality“. Trinity Bank označila transakci za příklad úspěšné spolupráce domácích subjektů. „Prokázali jsme flexibilitu a expertízu při realizaci komplexního projektu s novým inspirativním klientem,“ doplnila Rita Šafránková, vedoucí odboru Akvizice banky.

Hotel The Home by Pytloun Hotels bude koncipován jako curated boutique hotel, tedy menší pětihvězdičkové zařízení s důrazem na design, osobní přístup a autentický zážitek.

Praha láká turisty

Cestovní ruch roste. V českých hotelech se v létě ubytovalo téměř osm milionů hostů

Zprávy z firem

V hotelech, penzionech či kempech v Česku se ve třetím čtvrtletí ubytovalo 7,9 milionu hostů, meziročně o 1,4 procenta více.

ČTK

Přečíst článek

Skupinu Pytloun Hotels založil v roce 2003 liberecký podnikatel Lukáš Pytloun, který začínal s malým penzionem v liberecké čtvrti Rochlice. Dnes síť provozuje 15 hotelů v pěti destinacích, šest restaurací a zaměstnává více než 500 lidí. Kromě Liberce a Prahy působí i v Harrachově či Krušných horách. V minulosti zaujala například přestavbou ikonického Grand Hotelu Imperial v Liberci, který se proměnil v designový hotel s pokoji od předních českých architektů.

Plánovaný hotel na Václavském náměstí potvrzuje ambici společnosti posilovat pozici českého hotelnictví prostřednictvím moderního designu, kvalitního servisu a lokálního kapitálu. Pokud vše půjde podle plánu, přivítá první hosty už za tři roky.

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Související

Doporučujeme