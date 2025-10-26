Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Konec chalupářského snu? Rekordní počet majitelů se chystá prodat své chaty

Konec chalupářského snu? Rekordní počet majitelů se chystá prodat své chaty

Krkonošská chalupa
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Chaty a chalupy v méně vyhledávaných lokalitách či v horším stavu po letošní chalupářské sezóně zlevnily. Naopak ceny nejdražších chat, chalup a nemovitostí vhodných k celoročnímu užívání se nezměnily, nebo dokonce vzrostly. Cenové rozdíly mezi rekreačními nemovitostmi v Česku se tak stále prohlubují. Některé chaty lze pořídit za statisíce, jiné i za několik milionů korun, uvádí analýza realitní platformy Bezrealitky.cz. Nyní, před podzimními prázdninami, chalupáři připravují své nemovitosti na zimu – a rekordní počet z nich plánuje prodej.

Zatímco podle dat platformy nezrekonstruovaná chalupa v méně atraktivní lokalitě s průměrným pozemkem stála před chalupářskou sezónou v průměru 3,2 milionu korun, nyní po sezóně je v nabídce asi o 100 tisíc korun levnější. Oproti loňsku však takové chalupy zdražily o pět procent. Naopak chalupy po rekonstrukci nebo ve vyhledávanějších oblastech, jako jsou například Krkonoše, zdražují i po sezóně. V průměru se nabízejí za 6,7 milionu korun, což je o 300 tisíc korun více než před sezónou a o 18 procent více než loni.

Pozemek na němž stojí novostavba je sice poměrně rozlehlý, zaujímá plochu víc než dva tisíce metrů čtverečních, ale také komplikovaný. Pozemek je to totiž úzký a mírně svažitý. I proto má chata zvláštně zalomený tvar do písmena V. Tvar chaty rovněž maximalizuje panoramatické výhledy. 15 fotografií v galerii

Ceny nerekonstruovaných chat, často bez vlastního vodovodu a s pronajatým pozemkem, nadále klesají. Po sezóně zlevnily asi o čtyři procenta a aktuálně se nabízejí v průměru za 820 tisíc korun. Objekty bez vlastního pozemku a s nutností kompletní přestavby jsou k mání i za nízké statisíce. Naopak ceny chat v dobrých lokalitách a po dílčí rekonstrukci rostou. Průměrná cena se pohybuje kolem 1,6 milionu korun – stejně jako před sezónou. V oblastech dostupných z Prahy do 30 minut jízdy autem dosahují podle analýzy nabídkové ceny chat úrovně pražské garsonky.

Na tomhle místě uprostřed posázavské krajiny stávala v minulosti chatka s kamennou podezdívkou, typická pro 70. léta minulého století. Současní majitelé, kteří si ji pořídili nejenom pro víkendové úniky do přírody, jezdí se i pracovat, si ji nechali přestavit. Původní přízemní chatka nejenom nevyhovovala, majitelé chtěli rozšířit obytnou místnost o ložnici v podkroví, byla i ve špatném technickém stavu. 17 fotografií v galerii

„Souvisí to s množstvím nemovitostí v nabídce. Chat a chalup je nyní nejvíce za poslední tři roky, v některých lokalitách dokonce za pět let. Ve většině případů však jde o objekty v horším stavu nebo v méně atraktivních lokalitách. Těch opravdu kvalitních je podobné množství, ale ochota do nich investovat oproti loňsku stoupla. To logicky tlačí na jejich ceny,“ uvedl Zdeno Dubnička, šéf Bezrealitky.

Chalupa Hajan

Místo kadibudky, vířivka s výhledem. Chataření mají Češi v krvi, jen jsou náročnější

Enjoy

České chataření a chalupaření prochází proměnou. Chatky i chaloupky se dnes stávají svébytnou architektonickou disciplínou. Útěk z města však zůstává nedílnou součástí české národní identity, říká Petr Kotík, zakladatel platformy Kouzelné Chaloupky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Prodej chaty či chalupy plánuje podle Bezrealitky rekordní počet majitelů. Zatímco před pěti lety to byl zhruba každý třicátý majitel, nyní je to každý dvanáctý. Důvody jsou podle platformy rostoucí náklady na provoz, neschopnost udržovat objekt v odpovídajícím stavu, ale také snaha využít peníze z prodeje k nákupu jiné nemovitosti – nejčastěji vlastního bytu.

„O podzimních prázdninách se bude zazimovávat – a rekordní množství lidí zamkne chalupu naposledy,“ sdělil mluvčí Bezrealitky František Brož. Dubnička doplnil, že největší vlna prodejů pravděpodobně přijde na jaře. „Pokud se navíc v březnu objeví v nabídce o deset procent více chalup, je jasné, že počet zájemců na jeden objekt se úměrně sníží,“ dodal.

Podle analýzy lidé nejčastěji touží po rekreační nemovitosti v Krkonoších, Jizerských a Orlických horách či jejich podhůří. Oblíbené jsou ale také oblasti jako Lipno, Šumava, České Švýcarsko a další známé turistické regiony Česka.

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Prohlídka palírny Jack Daniel’s: Whiskey, která se rodí v městě, kde se nesmí pít

Jack Daniel’s
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

V odlehlém Lynchburgu, městečku ztraceném mezi kopci a borovicemi Tennessee, se rodí jeden z největších amerických symbolů. Jack Daniel’s není jen whiskey. Je to příběh odvahy, řemesla a tradice, která přetrvala více než půldruhého století – a stále zůstává věrná svému malému městu, kde se alkohol paradoxně nesmí prodávat.

V srdci Tennessee, mezi vápencovými kopci a zelenými údolími, leží Lynchburg – město s několika stovkami obyvatel, které se stalo synonymem jedné z nejznámějších značek na světě. Právě zde, v nejstarší registrované palírně v USA, se od roku 1866 destiluje Jack Daniel’s Tennessee Whiskey. A přestože palírna přitahuje stovky tisíc návštěvníků ročně, samotný Lynchburg zůstává „suchým“ městem – alkohol se zde nesmí prodávat ani konzumovat jinde než v areálu palírny. Jack Daniel’s je tak nejen duší regionu, ale i jeho paradoxem.

FOTOGALERIE: Podívejte se do palírny Jack Daniel’s

Vývoj balení Jack Daniel’s – od keramického džbánu po ikonickou hranatou láhev Vstupní brána do palírny v Lynchburgu – města, kde se whiskey vyrábí, ale nesmí prodávat Jack Daniel’s Distillery je zapsána na seznamu národních historických památek Spojených států 23 fotografií v galerii

Jack Daniel a Nearest Green – příběh přátelství a poctivosti

Za vznikem značky stojí Jasper Newton „Jack“ Daniel – muž malého vzrůstu, ale velkého vlivu. Řemeslu se naučil od pastora Dana Calla a jeho spolupracovníka Nearesta Greena, prvního černošského master distillera ve Spojených státech.

Legenda praví, že zemřel na otravu krve poté, co v hněvu kopl do trezoru, jehož kód zapomněl. Jeho odkaz však přežil – nejen v chuti whiskey, ale i v hodnotách, které definují značku dodnes: důslednost, poctivost a respekt k tradici.

Pivovar Clock

Alkohol na pranýři. Pivovar Clock míří k rekordnímu výstavu díky nealko pivu Krystus

Zprávy z firem

Společnost Pivovar Clock z Potštejna na Rychnovsku čeká další růst odbytu nealkoholického piva, uvedl jednatel pivovaru Jiří Andrš. V jeho portfoliu se letos stalo nejprodávanějším pivem. Minipivovar, který za rok uvaří asi 40 druhů piv, dělá i bezlepkové pivo z čiroku. Letošní výstav pivovaru by se měl zvednout k rekordním až 10 tisícům hektolitrům piva po loňských 9090 hektolitrech.

ČTK

Přečíst článek

Zrození vůně a chuti legendy

Soukromá prohlídka palírny, kterou jsem absolvoval jen s jedním průvodcem, ukázala proces výroby v plné syrovosti. Tam, kde hučí měděné destilační kotle a prostor je nasycen vůní dřeva a kvasu, se ukazuje, jak náročné a přesné řemeslo výroba whiskey je. V místnostech s otevřenými fermentačními káděmi, kam se nesmí fotit, se člověk dostane opravdu blízko k samotnému procesu. Individuální přístup dává prostor všímat si detailů – teploty, rytmu práce i lidí, kteří tu často působí po generace.

Voda, dřevo a čas

Každá kapka Jack Daniel’s pochází z jeskynního pramene Cave Spring Hollow – zdroje s vodou bez železa a stálou teplotou 13 °C. Po destilaci whiskey prochází filtrací přes dřevěné uhlí z javoru cukrodárného a zraje v sudech z amerického bílého dubu, které si palírna vyrábí sama. Na závěr prohlídky stojí za to zastavit se v restauraci Miss Mary Bobo’s, kde se podává tradiční kuchyně. Teprve tam člověk pochopí, jak silně je značka propojená s místem, lidmi i historií Lynchburgu.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Signature whisky, ilustrační obrázek

Slabá ekonomika snižuje zájem o luxus. Ceny investičních whisky se propadly nejníže za dekádu

Money

ČTK

Přečíst článek

Stanislav Šulc: Tři týdny po volbách a víme jen to, že skoro nic nevíme

Vyjednavači hnutí ANO o budoucí vládě
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Není to průšvih, je to standardní povolební jednání plné nestandardních událostí. Tak lze stručně shrnou tři týdny po volbách, které měly změnit když ne svět, tak alespoň Českou republiku. Jako vždy: revoluce se nekoná, politici rokují a možná nám někdy slavnostně oznámí, jak to tedy bude. A možná z toho nebudeme překvapení jen my, ale i část samotných aktérů.

Ne, nebudeme šéfa hnutí ANO Andreje Babiše tlouci tím, že slíbil vládu do týdne a ani po třech týdnech nic hotového není. Bylo by to laciné a na lacinost tu máme populisty, kteří jsou v ní nejlepší.

25 fotografií v galerii

Namísto toho si můžeme zrekapitulovat, co se za ty tři týdny podařilo. A toho je tak akorát. První vítězství Andreje Babiše je jednoznačně v tom, že o něm zatím všichni uvažují jako o příštím premiérovi. Počítá s tím zjevně on, jeho politická strana a její voliči, potenciální koaliční partneři a jejich voliči, opozice a její voliči. A velmi pravděpodobně také prezident Petr Pavel, který dříve či později bude muset jmenovat premiéra.

Babiš tak vedle běžných povolebních starostí se sháněním podpory v budoucí Poslanecké sněmovně musí řešit, co udělá s Agrofertem, protože jeho vlastnictví se zatím s funkcí premiéra vylučuje, což velmi dobře ví prezident a Babiš to zatím aktivně nevyvrací.

pravděpodobný premiér Andrej Babiš (ANO)

Stanislav Šulc: Druhá Babišova prohra. Má moc cizích ministrů a přišel o zemědělství

Názory

Pátek měl být původně dnem, kdy Andrej Babiš chtěl představit příští vládu. Nakonec k tomu nedošlo a budoucí premiér připustil, že ne vše musí jít tak rychle, jak si představoval. Nakonec přeci jen zveřejnil částečnou dohodu s SPD a Motoristy, kde si tři partaje rozdělily kabinet. A lze říct, že jde o druhou Babišovu prohru povolebního týdne.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Jasno je jen trochu

Dále víme, že Andrej Babiš a následně jeho tým vedený duem budoucích ministrů Alena Schillerová-Karel Havlíček jedná se dvěma menšími stranami o podpoře budoucí vlády.

Zatímco SPD se na vládě podílet nechce a vyšle do ní „odborníky“, Motoristé Sobě vládní ambice neskrývají. Obojí přitom pro Andreje Babiše mírně řečeno představuje komplikaci, které si před třemi týdny asi ani neuvědomoval.

A vedle toho se již vedení stran zejména těch z očekávané budoucí vládní koalice dohodla na budoucím uspořádání ve Sněmovně, na čemž naopak má výrazně vydělat SPD a naopak zatlačeni do kouta mají být Piráti, zřejmě aby to opticky působilo, že SPD získala více hlasů, což není pravda.

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek a předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Omamná vůně moci. A zůstane Kuba za jihočeskou pecí?

Politika

Zpočátku vyjednávání o nové vládní sto osmičce vypadalo, že se sešly party, které nejsou schopné se na ničem dohodnout. Takové to úvodní pošťuchování. Babiš však partnery pro vládnutí potřebuje, takže je schopný leccos překousnout. A partneři, hlavně Motoristé, si kladli v euforii z faktu, že se dostali do Poslanecké sněmovny, všelijaké požadavky. Turka a tak. Například čtyři ministry. Zatímco úspěšnější SPD se spokojila se třemi. Zdálo se, že se tahle parta nemůže nikdy domluvit.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jak se hledá kompromis?

Tím ale „to jisté“ do velké míry končí. Vše ostatní je pěna dní. Tou je rozdělení rezortů, které tak může, ale vlastně nemusí dopadnout, ještě nestálejší pak obsazení jednotlivých ministerských postů.

Je sice sympatické poslouchat, jak si zástupci budoucích vládních stran notují po zasedání vyjednávacích týmů, na druhé straně je překvapivé, že se povede uzavírat jednu část budoucího vládního prohlášení za druhým. Přeci jen před volbami i krátce po nich nikdo nebyl ochoten ze svých pozic ustoupit ani o milimetr. Že by to najednou šlo tak hladce?

Budiž, není to nemožné, zvláště když se můžete stát ministrem. Nicméně jak lze najít kompromis mezi motoristickým požadavkem po snižování schodků státních rozpočtů s extenzivní fiskální politikou, kterou slibovalo ANO, není úplně jasné. Stejně tak se velmi těžko chápe kompromis nad EET – pro ANO to je pilíř programu, pro Motoristy to je červený hadr. Je kompromisem to, že EET bude platit, ale sponzoři Motoristů dostanou nějaký voucher, kterým se pokladní evidence zruší?

A jak rozumět tomu, že do programu se povedlo SPD prosadit „drtivou většinu programu“? Dojde tedy na „nulové dávky pro cizince a nepřizpůsobivé“, ať už to znamená cokoli? Bude ono mýtické referendum o setrvání ČR v EU? A můžeme jít ještě dál: skutečně dojde na „podporu českých farmářů a produkce malých regionálních farem“? To skutečně projde přes politickou divizi Agrofertu? Ostatně SPD má údajně nominovat experta na rezort zemědělství. Sice tam údajně nominuje sympatizanta Agrofertu, ale co už…

Těžba ropy

Lukáš Kovanda: Dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko se kvůli Trumpovým sankcím mohou zastavit

Názory

Sankce americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa na ruské ropné podniky Rosněfť a Lukoil mohou mít katastrofální důsledky pro jejich podnikání v Evropě, zejména pak v případě Lukoilu, uvádí server Politico. Lukoil ovšem může být nucen prodat své podíly v zahraničních projektech i mimo Evropu, například v Egyptě či Iráku.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Zítra asi sestavím vládu

Listopad se blíží a spolu s ním také první zasedání nové Poslanecké sněmovny. Od něj se pak budou odvíjet i určité lhůty, kterých sice česká Ústava a ústavní pořádek moc nezná, ale některé přeci.

A tak se blíží doba, kdy Andrej Babiš bude muset přiletět z dovolené a možná se do toho zase pustit sám. Ještě toho je docela dost k dořešení. A kdo jej zná, ví velmi dobře, že nevěří, že by to někdo zvládl lépe než on sám. Takže brzy bude jasněji v tom, kdo Česku bude skutečně vládnout.

A na závěr jeden výlet do minulosti. Je tomu zhruba nějakých 12 let, kdy Andrej Babiš vyjednával s jednou zahraniční skupinou o nákupu českého mediálního domu. Jedno pondělí Babiš na Twitter napsal, že zítra asi něco koupí. Všichni věděli, že to bude ono vydavatelství. Když v úterý Babiš koupil vydavatelství úplně jiné. Možná to nijak nesouvisí. Ale možná je Babiš pořád stejně tvrdý vyjednavač, takže ani jeho partner/protějšek neví, co se vlastně děje.

Prezident Petr Pavel

Pavel: Turek nemůže být ministrem, pokud jsou jeho vyjádření autentická

Politika

Pokud se ukáže, že vyjádření Filipa Turka na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoli ministerské pozice, řekl prezident Petr Pavel novinářům v Ústeckém kraji. O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů, podle Deníku N ale v minulosti zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. Pavel také uvítal, že ANO, SPD a Motoristé začali jednat o programové shodě nebo alespoň základním překryvu v prioritách. Moc nedávalo smysl začít rozdělením resortů, řekl.

ČTK

Přečíst článek

Karel Havlíček na sjezdu hnutí ANO.
Aktualizováno

ANO, SPD a Motoristé se dohodli na návrhu programu vlády

Politika

Vyjednavači hnutí ANO, SPD a Motoristů se v zásadě dohodli na programu vlády těchto stran, řekl dnes České televizi (ČT) místopředseda ANO Karel Havlíček. Materiál ještě podle něj projednají stranická vedení, což může vést k jeho dílčím úpravám.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme