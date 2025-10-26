Konec chalupářského snu? Rekordní počet majitelů se chystá prodat své chaty
Chaty a chalupy v méně vyhledávaných lokalitách či v horším stavu po letošní chalupářské sezóně zlevnily. Naopak ceny nejdražších chat, chalup a nemovitostí vhodných k celoročnímu užívání se nezměnily, nebo dokonce vzrostly. Cenové rozdíly mezi rekreačními nemovitostmi v Česku se tak stále prohlubují. Některé chaty lze pořídit za statisíce, jiné i za několik milionů korun, uvádí analýza realitní platformy Bezrealitky.cz. Nyní, před podzimními prázdninami, chalupáři připravují své nemovitosti na zimu – a rekordní počet z nich plánuje prodej.
Zatímco podle dat platformy nezrekonstruovaná chalupa v méně atraktivní lokalitě s průměrným pozemkem stála před chalupářskou sezónou v průměru 3,2 milionu korun, nyní po sezóně je v nabídce asi o 100 tisíc korun levnější. Oproti loňsku však takové chalupy zdražily o pět procent. Naopak chalupy po rekonstrukci nebo ve vyhledávanějších oblastech, jako jsou například Krkonoše, zdražují i po sezóně. V průměru se nabízejí za 6,7 milionu korun, což je o 300 tisíc korun více než před sezónou a o 18 procent více než loni.
Ceny nerekonstruovaných chat, často bez vlastního vodovodu a s pronajatým pozemkem, nadále klesají. Po sezóně zlevnily asi o čtyři procenta a aktuálně se nabízejí v průměru za 820 tisíc korun. Objekty bez vlastního pozemku a s nutností kompletní přestavby jsou k mání i za nízké statisíce. Naopak ceny chat v dobrých lokalitách a po dílčí rekonstrukci rostou. Průměrná cena se pohybuje kolem 1,6 milionu korun – stejně jako před sezónou. V oblastech dostupných z Prahy do 30 minut jízdy autem dosahují podle analýzy nabídkové ceny chat úrovně pražské garsonky.
„Souvisí to s množstvím nemovitostí v nabídce. Chat a chalup je nyní nejvíce za poslední tři roky, v některých lokalitách dokonce za pět let. Ve většině případů však jde o objekty v horším stavu nebo v méně atraktivních lokalitách. Těch opravdu kvalitních je podobné množství, ale ochota do nich investovat oproti loňsku stoupla. To logicky tlačí na jejich ceny,“ uvedl Zdeno Dubnička, šéf Bezrealitky.
České chataření a chalupaření prochází proměnou. Chatky i chaloupky se dnes stávají svébytnou architektonickou disciplínou. Útěk z města však zůstává nedílnou součástí české národní identity, říká Petr Kotík, zakladatel platformy Kouzelné Chaloupky.
Místo kadibudky, vířivka s výhledem. Chataření mají Češi v krvi, jen jsou náročnější
Prodej chaty či chalupy plánuje podle Bezrealitky rekordní počet majitelů. Zatímco před pěti lety to byl zhruba každý třicátý majitel, nyní je to každý dvanáctý. Důvody jsou podle platformy rostoucí náklady na provoz, neschopnost udržovat objekt v odpovídajícím stavu, ale také snaha využít peníze z prodeje k nákupu jiné nemovitosti – nejčastěji vlastního bytu.
„O podzimních prázdninách se bude zazimovávat – a rekordní množství lidí zamkne chalupu naposledy,“ sdělil mluvčí Bezrealitky František Brož. Dubnička doplnil, že největší vlna prodejů pravděpodobně přijde na jaře. „Pokud se navíc v březnu objeví v nabídce o deset procent více chalup, je jasné, že počet zájemců na jeden objekt se úměrně sníží,“ dodal.
Podle analýzy lidé nejčastěji touží po rekreační nemovitosti v Krkonoších, Jizerských a Orlických horách či jejich podhůří. Oblíbené jsou ale také oblasti jako Lipno, Šumava, České Švýcarsko a další známé turistické regiony Česka.
