Z Prahy do kostarické džungle: Architektka, která proměnila sen v byznys
Dagmar Štěpánová postavila v Kostarice nejen designový resort, ale i nový život. Zakladatelka studia Formafatal dokazuje, že i uprostřed džungle lze vytvořit prosperující značku s globálním přesahem.
Architektka Dagmar Štěpánová, zakladatelka studia Formafatal, opustila ruch Prahy a přenesla své působení doprostřed tropické džungle. V Kostarice navrhla nejen oceňovaný resort Achioté, ale i svůj vlastní dům. „Už od dětství mě přitahovala Střední Amerika. Když přišla příležitost podílet se na projektu Art Villas, věděla jsem, že mě Kostarika zcela pohltí,“ říká Štěpánová pro Newstream.
Z profesní spolupráce se zrodil nový životní směr. Dnes má v Kostarice domov, studio i rozvíjející se byznys. Její nejnovější realizace, Studio House, představuje esenci jejího přístupu k architektuře: „Žádný zbytečný prvek navíc, ale ani nic, co by chybělo.“
Dům, který splývá s džunglí
Z příjezdové cesty působí dům jako minimalistický hranol. Fasádu z dusané hlíny doplňují velkoformátová posuvná okna, která propojují interiér s okolní krajinou. Více než polovinu plochy dvoupodlažní vily tvoří terasy a bazén, které plynule rozšiřují obytnou zónu do exteriéru. Hlavní obytné patro je směrem k oceánu zcela otevřené a funguje zároveň jako zastřešená terasa.
K hlavnímu vstupu vede levitující platforma z betonových desek, pod níž je ukryta koupelna. Osa vstupu přirozeně navádí návštěvníka obytným prostorem s kuchyní až na terasu s grilovacím pultem, situovanou v úrovni terénu. Odtud pokračuje dlouhé cortenové schodiště k bazénu a další stoupá až na střechu domu.
Bazén s přepadovou hranou o délce deseti metrů kopíruje vrstevnici svahu a určuje rytmus celého projektu, od terasy až po střechu. Právě tam, mezi korunami stromů, se otevírá výhled na nekonečný oceán. Střešní terasa se tak stává ideálním místem pro pozorování západů slunce i noční hvězdné oblohy.
Většina domu zůstává skrytá pohledům zvenčí. Spodní podlaží s ložnicemi a koupelnami je přístupné ze soukromé části zahrady. Interiérové i exteriérové schodiště a kamenná pěšina obepínající dům propojují všechny části objektu do harmonického celku.
Dům stojí mezi vzrostlými stromy, jejichž kořeny se staly nedílnou součástí projektu. Terén svažující se dvěma směry určil tvar i dispozici stavby. Jedna z fasád záměrně chybí, obytný prostor se zcela otevírá okolní džungli, světlu i proudícímu vzduchu.
Mezi dvěma světy
Studio Formafatal dnes tvoří jedenáctičlenný tým, rozkročený mezi Evropu a Latinskou Ameriku. „Aktuálně se věnuji výhradně projektům v Kostarice. Spolupracuji s belgickým architektem Jeroenem Bollenem, společně zvládneme celý proces od urbanismu po interiéry,“ vysvětluje Štěpánová.
Pražská část týmu mezitím rozvíjí evropské projekty, které jsou zaměřené na rekonstrukce a interiérový design.
Resort Achioté se nachází v jedné z nejžádanějších oblastí pacifického pobřeží Kostariky, kde roste poptávka po výjimečném designovém ubytování. Průměrná obsazenost vil přesahuje 70 procent ročně, hlavní sezóna trvá více než osm měsíců. Kombinace autorského konceptu, limitovaného počtu jednotek a přímé správy majitelů umožňuje udržet vysoké výnosy i kvalitu služeb.
