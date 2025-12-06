Takhle vypadá dům budoucnosti na českém venkově. Spoří energii a splývá s přírodou
Dům u Kolína zaujme na první pohled: černá „stodola“ s panoramatickým oknem nabízí moderní a úsporné bydlení přímo v krajině.
Rodinný dům Kolín od studia 0,5 Studio je elegantní, střídmá novostavba, která svou jednoduchou formou přirozeně zapadá do krajiny na pomezí pole a dubového lesa. Architekti vyšli z požadavku investora na maximální propojení domu s okolní přírodou a vytvořili moderní interpretaci archetypu rodinného domu se stodolou. „Naším cílem bylo vytvořit dům, který nebude dominovat krajině, ale stane se její součástí. Prostá forma a práce s kontrasty nám umožnily navázat na tradiční stavby v okolí, a přitom nabídnout moderní komfort,“ doplňují architekti Vít Svoboda a Pavel Nový ze 0,5 Studio.
Dominantním prvkem stavby je výrazná hmotová kompozice a ikonická „odříznutá“ vyhlídka, pás panoramatických oken v horním patře, který otevírá daleké výhledy do krajiny. „Horní patro jsme pojali jako vyhlídku do krajiny. Panoramatické prosklení otevírá dům směrem k horizontu a přináší do interiéru maximum světla,“ říká tým architektů.
Zatímco hlavní obytná část působí vertikálně a monumentálně, přístřešek a navazující stodola tvoří horizontální, účelný doplněk a odkazují k tradičnímu hospodářskému stavitelství. „Stodola doplňuje obytnou část podobně, jako tomu bývalo na tradičních venkovských usedlostech. Vytváří praktické zázemí a zároveň propojuje dům s historickým kontextem místa,“ doplňuje studio.
Ve Zlíně je téměř všechno památkově chráněno. A přesto existuje prostor pro novou architekturu. „Chceme, aby bylo na první pohled jasné, co je původní a co současné,“ říkají architekti Pavel Šánek a Monika Zvonková z ateliéru Semela Architetcs. V rozhovoru pak vysvětlují, proč je důležité nepřetírat to staré a zároveň nemít strach přidat výraz dneška.
Baťa postavil město za 20 let. Dnešní regulace by to nedovolily, říkají architekti ze Zlína
Reality
Ve Zlíně je téměř všechno památkově chráněno. A přesto existuje prostor pro novou architekturu. „Chceme, aby bylo na první pohled jasné, co je původní a co současné,“ říkají architekti Pavel Šánek a Monika Zvonková z ateliéru Semela Architetcs. V rozhovoru pak vysvětlují, proč je důležité nepřetírat to staré a zároveň nemít strach přidat výraz dneška.
Dispozice a materiály
Přízemí nabízí otevřený obytný prostor s kuchyní, pracovnou a zázemím. V horním patře se nacházejí dětské pokoje, ložnice, koupelna a samostatné WC. Přístřešek funguje jako chráněné venkovní posezení, stodola pak jako parkovací i tvůrčí prostor.
Exteriér je obložen černými horizontálně kladenými prkny, která podtrhují liniový charakter krajiny a vytvářejí silný kontrast ke světlému interiéru. „Materiálové řešení je záměrně střídmé. V exteriéru dominuje černě mořené dřevo, které nechává vyniknout světle laděný interiér. Díky tomu je atmosféra domu klidná a přirozená,“ popisuje studio.
Interiér díky velkým oknům plynule komunikuje se zahradou i okolním biotopem a vytváří harmonické prostředí respektující charakter pozemku i potřeby rodiny.
Hned několik tuzemských architektonických studií se dostalo do prestižního výběru Building of Year, který každoročně sestavuje největší architektonický portál ArchDaily. O které projekty jde?
Čeští architekti zabodovali v mezinárodní konkurenci. O které projekty jde?
Enjoy
Hned několik tuzemských architektonických studií se dostalo do prestižního výběru Building of Year, který každoročně sestavuje největší architektonický portál ArchDaily. O které projekty jde?
Technické řešení a energetika
Dům využívá energetický koncept s tepelným čerpadlem země–voda, podlahovým vytápěním a trojskly s vysokými izolačními parametry. „Navrhli jsme řešení, které je dlouhodobě udržitelné. Tepelné čerpadlo a kvalitní izolace výrazně snižují provozní náklady domu,“ dodává studio.
Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.
Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy
Reality
Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.
Nové čtvrti, modernizovaná nádraží, šetrné stavby i návrat ikonického hotelu. Best of Realty 2025 představilo nejlepší projekty českého developmentu a do Síně slávy uvedlo zakladatele Trigemy Marcela Sourala.
Developeři si rozdali architektonické Oscary. Uspěl Nuselský pivovar, brněnský Diorit. Soural míří do Síně slávy
Reality
Nové čtvrti, modernizovaná nádraží, šetrné stavby i návrat ikonického hotelu. Best of Realty 2025 představilo nejlepší projekty českého developmentu a do Síně slávy uvedlo zakladatele Trigemy Marcela Sourala.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.