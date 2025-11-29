Z ruiny k dokonalosti: Jak dopadla rekonstrukce bytu za 1,5 milionu korun?
Rekonstrukce bytu v posledním patře činžovního domu z počátku 20. století se vyšplhala na 1,5 milionu korun, ale výsledek stojí za to. Architekti dokázali staré dispozici vtisknout nový život – nebáli se bourání ani neobvyklých řešení.
Rekonstrukce bytů ve starých činžovních domech často přináší nečekané výzvy. Vysoké stropy, špaletová okna a masivní konstrukce sice dávají těmto prostorám nezaměnitelný charakter, zároveň však neodpovídají současným nárokům. Přesně s těmito limity pracovaly architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová z ateliéru Plus One Architects při přestavbě bytu v posledním patře vršovického domu z počátku 20. století.
Majitelé od začátku zdůrazňovali potřebu vzdušného obývacího prostoru, který umožní společná setkávání, ale zároveň jim poskytne možnost nenápadně se stáhnout do soukromí. Architekti proto vytvořili desítky dispozičních variant, než našli řešení, které maximálně využívá charakteristickou geometrii bytu. „Trvalo to déle, ale díky trpělivosti jsme získaly jistotu, že každá část bytu má své opodstatnění,“ popisují architektky.
Nakonec zůstaly zachovány pouze nosné stěny a ani ty neunikly úpravám. Byt se od základu „nadechl“ a získal novou logiku pohybu i fungování.
Obytný prostor, který plyne celým bytem
Již od vstupu se obytná část přirozeně rozlévá napříč celou dispozicí. Překvapivým prvkem je flexibilní propojení s ložnicí/pracovnou. Ta je řešena jako poloprůchozí místnost přístupná ze dvou stran, což umožňuje snadné rozšíření obývací plochy podle aktuálních potřeb rodiny. Závěsy po obvodu pokoje vytvářejí jemnou zónu soukromí, aniž by prostor opticky zmenšovaly.
Pro architekty bylo zásadní, aby byt fungoval jako celek, který může být jednou otevřený, jindy uzavřený a intimní. Výsledkem je dynamický prostor, který reaguje na rytmus dne i rodinného života. Druhá část bytu patří dětskému pokoji a koupelně. Ačkoli má pokoj omezenou podlahovou plochu, podařilo se vytvořit ucelenou dětskou zónu díky chytrému vloženému patru. Spaní je ukryto nad technickým prostorem a poskytuje dětem nejen soukromí, ale i pocit vlastního „úkrytu“.
Koupelna je minimalistická, ale promyšlená. Architekti ji doslova „probourali“, aby se na malém půdorysu podařilo umístit vše, co mladá rodina potřebuje.
Jedním z nejvýraznějších prvků rekonstrukce je práce se světlem. Při vstupu do bytu návštěvníka překvapí absence klasických stropních svítidel. Jedinou výjimkou je lustr nad jídelním stolem. Všechna ostatní světla jsou integrována přímo do nábytku.
Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů
Ve Vršovicích roste nový dům s wellness a střešní terasou. Garsonka vyjde na osm milionů
Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu
