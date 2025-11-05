Praha mění další brownfield. Nová čtvrť u metra ukazuje, kam míří ceny bytů
Z brownfieldu u metra Želivského vzniká nová městská čtvrť. Developer Crestyl zahájil výstavbu páté rezidenční budovy Kappa, která nabídne přes 250 bytů a přiblíží projekt Hagibor další fázi dokončení.
Lokalita Hagibor patří k nejrozsáhlejším transformačním územím v širším centru Prahy. Na místě bývalého brownfieldu mezi Vinohradskou a Počernickou ulicí vzniká pod taktovkou developerské skupiny Crestyl nová městská čtvrť, která propojuje bydlení, kanceláře a veřejné prostory. Koncepci veřejného prostoru vytvořil světově uznávaný krajinářský architekt Michel Desvigne, autor projektů v Paříži, Tokiu či Detroitu.
Crestyl nyní zahájil výstavbu páté rezidenční budovy s názvem Kappa, která vyroste v těsném sousedství stanice metra Želivského. Budova nabídne více než 250 bytů, od jednotek 1+kk po rodinné byty 5+kk s plochou až 180 metrů čtverečních. Byt o velikosti cca 118 metrů čtverečních vyjde na zhruba 25 milionů korun.
V přízemí budou obchody, restaurace a služby, rezidenti budou mít k dispozici recepci, podzemní garáže s dobíjecími stanicemi pro elektromobily a zelený vnitroblok určený k odpočinku. Dokončení projektu je naplánováno na konec roku 2027.
Autorem architektonického návrhu je kancelář Ian Bryan Architects (IBA), která stojí i za ostatními rezidenčními domy Hagiboru. Stejně jako ony bude i Kappa usilovat o mezinárodní certifikaci BREEAM, potvrzující vysoké standardy energetické úspornosti a udržitelnosti.
Nová čtvrť ve východní části metropole
Projekt Hagibor postupně mění tvář dlouho opomíjené části Prahy 10. První dvě rezidenční budovy, Alfa a Beta, byly dokončeny v roce 2022, další dvě, Gamma a Delta, získaly kolaudaci v létě 2024. Celkem zde vyroste šest administrativních objektů a centrální pěší bulvár s náměstím, který propojí jednotlivé části čtvrti a nabídne restaurace, kavárny, supermarket, drogerii, lékárnu i fitness centrum.
Plocha dnešního Hagiboru má pestrou minulost. Už od 30. let 20. století zde působil židovský sportovní klub Hagibor, podle kterého místo dodnes nese jméno. Po válce oblast převzal stát a v 50. letech zde vznikl technický areál Českého rozhlasu se studii, sklady a kancelářemi. Po roce 1989 se areál postupně vyprázdnil a stal se nevyužívaným brownfieldem. Teprve v poslední dekádě začala jeho přeměna v moderní čtvrť, která dnes představuje jeden z nejambicióznějších developerských projektů v Praze.
