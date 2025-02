Stylová sauna nemusí stát majlant. Ta od architektů je z levných palet

Mít saunu na pozemku je jistě snem mnohých majitelů domů. Co je může odradit je cena, která se od desítek tisíc může vyšplhat až ke stovkám tisíc. Co si ale takhle postavit saunu vlastní a z levných materiálů? I to byl záměr architektů ze studia ika.architekti při projektu zahradní sauny z upcyklovaných materiálů.

„Koncept upcyklované sauny vznikl postupnou kombinací vhodného místa, nahromaděného materiálu, potřeby sauny a samozřejmě i chuti jednou zase něco postavit vlastníma rukama, místo věčného klikání a vyřizování e-mailů“ popisují autoři dřevěné stavby architekti Tomáš Dvořák a Lenka Bažík.

Na tu využili pár dřevěných pražců, hromadu prken a trámků, pár cementotřískových desek a zbytky minerální vaty. Dále levné palety z druhé ruky v modulu 1x1 m. Z těchto základů vytvořili jednoduchý koncept sauny a postupně sháněli další materiály – zbytkové díly od známých i z jiných staveb.

FOTOGALERIE: Jak vypadá sauna z upcyklovaných materiálů?

Základy celé stavby tvoří dřevěné pražce, nosnou konstrukci palety. Podlaha je vyplněna minerální vatou a zakrytá cementotřískovými deskami. Jednotlivé díly podlahy nejsou z jednoho kusu. „Skládali jsme ji z toho, co bylo k dispozici. Palety jsme spojili novým spojovacím materiálem – deskami a úhelníky. Konstrukce stropu je ze zbytkových nosných trámů a palet, s mírným spádem pro odvod dešťové vody,“ popisují průběh výstavby sauny architekti.

Na zateplení konstrukce byla použita nepraná ovčí vlna. Vnitřní izolace je krytá perlinkou a reflexní fólií, zvenčí jsou palety chráněny fasádní fólií.

Finální vnitřní povrch je vytvořený ze smrkových prken, za kamny jsou umístěny cementotřískové desky pro lepší akumulaci tepla. Vnější vrstvu tvoří dřevěný rošt ze zbytkových latí a vlnité sklolaminátové desky z druhé ruky, které jsou na rošt připevněny a postupně se překrývají jako šupiny. Architekti se také rozhodli desky ohnout do oblouku, aby stavba působila měkčeji.

