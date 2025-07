Z Hradu zmizí pozůstatky Zemanovy vlády. Nedůstojné přístřešky u vstupů už brzy nahradí subtilní mobilní konstrukce

Odborná porota vybrala vítěze soutěže na nová kontrolní stanoviště Pražského hradu. Na prvním místě se umístil Atelier HRA. Rozhodlo především funkční řešení, flexibilita konstrukce, kvalita materiálů i nerušivý design.

„Působí nedůstojně, materiál degraduje, a především nevyhovují ani technicky,“ uvědomila si Správa Pražského hradu pod vedením Pavla Vyhnánka. Řeč je o kontrolních stanovištích, která vznikla narychlo v roce 2016.

Proto ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), vstupní stanoviště se totiž nacházejí na rozhraní areálu Hradu a města, vypsala správa Hradu na konci loňského roku architektonicko-designérskou soutěž.

Vítězný návrh vybrala odborná porota, v níž zasedli odborníci z řad zástupců památkové péče, Policie ČR, Hradní stráže či výzkumného ústavu ČVUT.

Vítězný návrh ateliéru Hra se podle poroty vyznačuje subtilní konstrukcí i vysokou funkčností. Přístřešky budou chránit před sluncem i deštěm, lze je snadno přemístit, libovolně redukovat nebo rozšiřovat o přídavné moduly.

Pražský hrad se zbaví nevkusných přístřešků u vstupu. Nové by ideálně měly být neviditelné, říká designér Reality Neviditelné a integrované do současných bran. Tak si představuje přední český designér Jerry Koza nové kontrolní vstupy do areálu Pražského hradu. Jako jeden z porotců soutěže, kterou vyhlásila Správa Pražského hradu ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, to bude mít možnost ovlivnit. Petra Nehasilová Přečíst článek

„Snažili jsme se do komplikovaného historického prostředí, zaplněného vizuálně i významově, vstoupit s návrhem, který nemá ambici rozšiřovat staletý architektonicko-stavební vývoj Pražského hradu. Návrh přiznává svoji dočasnou povahu, a přitom na ní nestaví objektový výraz, nechová se jako festivalová atrakce,“ popisuje přístup Vít Šimek z vítězného studia Atelier HRA.

Do hradní soutěže, první tohoto typu za posledních třicet let, se přihlásilo osmadvacet týmů. V užším výběru se porota anonymně rozhodovala mezi pěti návrhy. Na druhém místě se v soutěži umístil se svým návrhem architekt Ondřej Císler.

První prototyp přístřešku se Hrad chystá otestovat příští rok.

Bez reklamy či trdelníků? Z Hradu zmizí nevkusná reklama, nový manuál si všímá i veřejných toalet Reality Areál Pražského hradu se krůček po krůčku mění. Revitalizovat a více propojit se s okolím mají starobylé Chotkovy sady, změní se přístřešky u vstupů a díky novému Manuálu pro kultivovaný Pražský hrad zmizí z nádvoří vizuální smog. Petra Nehasilová Přečíst článek

Rekonstrukce zanechala sto let starému domu genius loci Reality Zrekonstruované prostory sto let starého secesního domu Moravianna na pražských Vinohradech nedávno ozdobila stovka obrazů a soch současných českých a slovenských umělců. Poprvé v historii se na jednom místě sešla například díla téměř všech umělců z rodu Saudků. nos Přečíst článek