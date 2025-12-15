Developerský projekt u Prahy láká investory. Nabízí jim výnos 9 procent ročně
Platforma Dluhopisomat.cz spouští další realitní projekt, tentokrát v obci Předboj nedaleko Prahy. Rekonstrukcí bytového domu má vzniknout 20 nových bytů, které rozšiřují nabídku bydlení v jedné z rychle rostoucích lokalit Prahy-východ. Financování má zajistit emise firemních dluhopisů se sazbou 9 procent ročně.
Předboj patří podle developerů mezi nejvyhledávanější obce v okolí Prahy, díky rychlému spojení s Prahou (autobusy k metru jezdí každých 15 minut) a dobré občanské vybavenosti v podobě školky, knihovny, obchodů i sportovišť, včetně golfového hřiště.
„Lokalita Předboj nabízí kombinaci klidného prostředí a rychlého spojení s Prahou. Chceme vytvořit bydlení, které je funkční, estetické a současně cenově dosažitelné,“ říká Marek Jakeš, majitel společnosti Jakes Development, která projekt realizuje. Firma má na kontě přes 14 dokončených projektů a ani spolupráce s Dluhopisomatem není pro developera úplně nová. Crowdfundingové platformy na dluhopisy už využil u jednoho z předchozích rezidenčních projektů.
V projektu Rezidence Green Předboj vzniknou byty s balkony nebo terasami a součástí areálu budou i malé zahrádky, což podle developera zvyšuje atraktivitu pro mladé rodiny i investory do dluhopisů.
„Jsme rádi, že můžeme představit další atraktivní projekt, který spojuje kvalitní development, jasný investiční účel a atraktivní lokalitu,“ říká Jan Řehounek, ředitel Dluhopisomat.cz a dodává: „Věříme, že investování má být moderní, srozumitelné a otevřené široké veřejnosti. Jsme mostem mezi investorem a projektem, který dává smysl, ať jde o výstavbu, výrobu nebo kulturní scénu.“
Dluhopisomat funguje na trhu od roku 2018. Původně to byl inzertní portál, kde bylo možné nalézt informace o dluhopisech. Výrazně se podílel na transformaci trhu firemních dluhopisů.
Dluhopisomat kultivuje český trh s firemními dluhopisy, říká Petr Cimala ze skupiny CFG
Nový projekt přichází v době, kdy český trh firemních dluhopisů roste rekordním tempem. Podle dat České národní banky (viz graf) dosáhla hodnota dluhopisů vydaných domácími nefinančními podniky na konci druhého čtvrtletí letošního roku 431,2 miliardy korun, což je nejvyšší údaj v historii. Firmy podle analytiků čím dál více využívají dluhopisy jako flexibilní zdroj financování v době vyšších úrokových sazeb, zatímco investoři hledají předvídatelné a pevně úročené produkty.
Dluhopisomat vznikl v roce 2018 jako inzertní portál, na kterém byly inzerovány emise v celkovém objemu přes jednu miliardu korun. Dnes je první a jedinou licencovanou crowdfundingovou platformou na dluhopisy v ČR, vlastněnou společností Fundster, která je součástí finanční skupiny CFG. Portfolio Dluhopisomatu dynamicky roste a pokrývá široké spektrum odvětví od developerských projektů přes výrobní a potravinářské firmy až po technologické, finanční a mediální společnosti. Nechybí ani projekty s kulturním přesahem, jako je Divadlo Odeon od věhlasného Divadla Mír.
V Ostravě vzniká nový kulturní projekt, který bourá zažité představy o tom, že umění musí žít z grantů a dotací. Přeměnu někdejšího kina Vítek na moderní Divadlo Odeon totiž zafinancují drobní investoři. Hlavou projektu, který má navázat na úspěch Divadla Mír, je Albert Čuba, herec, producent a majitel Divadla Mír. Ve spolupráci s Janem Řehounkem z Dluhopisomatu (na snímku vlevo) chce divadelní principál ukázat, že kultura může být dobře šlapající byznys a dluhopisovým investorům vynášet stejně jako investice do cihel - jen s větší přidanou hodnotou pro společnost.
Dluhopis místo dotace. V Ostravě vzniká divadlo, do kterého investují sami diváci
„Investování do firemních dluhopisů se Češi stále učí. Dluhopisovému trhu by tak výrazně prospěla další regulace a více licencovaných subjektů než jen my,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Newstream.cz Jan Řehounek, šéf Dluhopisomatu, jediné tuzemské crowdfundingové platformy s licencí pro nabízení dluhopisů.
Poptávka po dluhopisech je rekordní. Regulace by oddělila kvalitní hráče a zvýšila ochranu investorů
