Developerský projekt u Prahy láká investory. Nabízí jim výnos 9 procent ročně

vizualizace Rezidence Green Předboj
Jakes Group, užito se svolením
Platforma Dluhopisomat.cz spouští další realitní projekt, tentokrát v obci Předboj nedaleko Prahy. Rekonstrukcí bytového domu má vzniknout 20 nových bytů, které rozšiřují nabídku bydlení v jedné z rychle rostoucích lokalit Prahy-východ. Financování má zajistit emise firemních dluhopisů se sazbou 9 procent ročně.

Předboj patří podle developerů mezi nejvyhledávanější obce v okolí Prahy, díky rychlému spojení s Prahou (autobusy k metru jezdí každých 15 minut) a dobré občanské vybavenosti v podobě školky, knihovny, obchodů i sportovišť, včetně golfového hřiště.

Lokalita Předboj nabízí kombinaci klidného prostředí a rychlého spojení s Prahou. Chceme vytvořit bydlení, které je funkční, estetické a současně cenově dosažitelné,“ říká Marek Jakeš, majitel společnosti Jakes Development, která projekt realizuje. Firma má na kontě přes 14 dokončených projektů a ani spolupráce s Dluhopisomatem není pro developera úplně nová. Crowdfundingové platformy na dluhopisy už využil u jednoho z předchozích rezidenčních projektů.

V projektu Rezidence Green Předboj vzniknou byty s balkony nebo terasami a součástí areálu budou i malé zahrádky, což podle developera zvyšuje atraktivitu pro mladé rodiny i investory do dluhopisů.

„Jsme rádi, že můžeme představit další atraktivní projekt, který spojuje kvalitní development, jasný investiční účel a atraktivní lokalitu,“ říká Jan Řehounek, ředitel Dluhopisomat.cz a dodává: „Věříme, že investování má být moderní, srozumitelné a otevřené široké veřejnosti. Jsme mostem mezi investorem a projektem, který dává smysl, ať jde o výstavbu, výrobu nebo kulturní scénu.“ 

Dluhopisomat kultivuje český trh s firemními dluhopisy, říká Petr Cimala ze skupiny CFG

Dluhopisomat funguje na trhu od roku 2018. Původně to byl inzertní portál, kde bylo možné nalézt informace o dluhopisech. Výrazně se podílel na transformaci trhu firemních dluhopisů.

Nový projekt přichází v době, kdy český trh firemních dluhopisů roste rekordním tempem. Podle dat České národní banky (viz graf) dosáhla hodnota dluhopisů vydaných domácími nefinančními podniky na konci druhého čtvrtletí letošního roku 431,2 miliardy korun, což je nejvyšší údaj v historii. Firmy podle analytiků čím dál více využívají dluhopisy jako flexibilní zdroj financování v době vyšších úrokových sazeb, zatímco investoři hledají předvídatelné a pevně úročené produkty.

ČNB, užito se svolením

Dluhopisomat vznikl v roce 2018 jako inzertní portál, na kterém byly inzerovány emise v celkovém objemu přes jednu miliardu korun. Dnes je první a jedinou licencovanou crowdfundingovou platformou na dluhopisy v ČR, vlastněnou společností Fundster, která je součástí finanční skupiny CFG. Portfolio Dluhopisomatu dynamicky roste a pokrývá široké spektrum odvětví od developerských projektů přes výrobní a potravinářské firmy až po technologické, finanční a mediální společnosti. Nechybí ani projekty s kulturním přesahem, jako je Divadlo Odeon od věhlasného Divadla Mír.

Jan Řehounek a Albert Čuba

Dluhopis místo dotace. V Ostravě vzniká divadlo, do kterého investují sami diváci

Enjoy

V Ostravě vzniká nový kulturní projekt, který bourá zažité představy o tom, že umění musí žít z grantů a dotací. Přeměnu někdejšího kina Vítek na moderní Divadlo Odeon totiž zafinancují drobní investoři. Hlavou projektu, který má navázat na úspěch Divadla Mír, je Albert Čuba, herec, producent a majitel Divadla Mír. Ve spolupráci s Janem Řehounkem z Dluhopisomatu (na snímku vlevo) chce divadelní principál ukázat, že kultura může být dobře šlapající byznys a dluhopisovým investorům vynášet stejně jako investice do cihel - jen s větší přidanou hodnotou pro společnost.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jan Řehounek, šéf Dluhopisomatu

Poptávka po dluhopisech je rekordní. Regulace by oddělila kvalitní hráče a zvýšila ochranu investorů

Money

„Investování do firemních dluhopisů se Češi stále učí. Dluhopisovému trhu by tak výrazně prospěla další regulace a více licencovaných subjektů než jen my,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Newstream.cz Jan Řehounek, šéf Dluhopisomatu, jediné tuzemské crowdfundingové platformy s licencí pro nabízení  dluhopisů.

Newstream & Partner

Přečíst článek

Jan Řehounek, šéf Dluhopisomatu

Miliardář Jakabovič majetkově vstupuje do pražských center Myslbek a Flora

Do portfolia prestižních pražských nemovitostí, obchodně-administrativních center Myslbek a Flora, majetkově vstupuje jeden z nejbohatších Čechoslováků. Investiční fond Max Realitní uzavřel strategické joint venture s Ivanem Jakabovičem, slovenským podnikatelem a spoluzakladatelem skupiny J&T.

Transakce patří k nejvýraznějším pohybům na trhu komerčních realit v závěru roku. Podle spoluzakladatele fondu Max Realitní Richarda Morávka z investičně-developerské skupiny Redstone spolupráce s private equity Ivana Jakaboviče potvrzuje tržní sílu obou objektů. „Vstup takto silného partnera a respektované osobnosti znamená potvrzení hodnoty našich aktiv,“ uvedl Morávek. Partnerství má urychlit růst fondu: „Umožňuje nám rychleji odstartovat vyhledávání dalších příležitostí na trhu a možností dalších akvizic,“ dodal.

Jakabovič, spoluzakladatel finanční skupiny J&T, patří dlouhodobě mezi nejbohatší investory v regionu. Morávek zdůrazňuje i tento aspekt: „To, že se Ivan Jakabovič rozhodl investovat právě do nemovitostí našeho fondu, vnímáme jako projev důvěry a zároveň jako velký závazek.“

Riverside Karlin

Prémiové pražské adresy jako magnet pro kapitál

Myslbek patří k nejvýraznějším projektům v centru Prahy. Objekt o rozloze 17 tisíc metrů čtverčních propojuje ulice Na Příkopě a Ovocný trh a nabízí kanceláře kategorie A, retailové jednotky a 326 parkovacích míst. Nachází se zde značky jako Gant, GEOX či Karl Lagerfeld. Budova je držitelem certifikace BREEAM.

Flora na pražských Vinohradech je multifunkční obchodní a kancelářské centrum s 20 tisíci metry čtverečními retailu, více než 130 obchody a jediným IMAX kinem v Česku. Nad pasáží se nachází šest pater kanceláří kategorie A o rozloze 18 tisíc metrů čtverčních a 741 parkovacích míst. Centrum má přímý vstup do metra Flora.

Partnerství může otevřít dveře dalším akvizicím

Díky novému kapitálovému partnerství plánuje fond ambicióznější expanzi. Max Realitní vznikl teprve nedávno, ale podle Morávka chce postupně vytvářet silné portfolio prémiových nemovitostí v Praze i dalších městech.

Pro Jakaboviče jde o další krok do segmentu komerčních realit, který dlouhodobě sleduje. Fond jej vnímá jako investora, který může přinést nejen kapitál, ale také know-how a stabilitu.

Pražské reality jako bezpečný přístav

Velké transakce s kvalitními pražskými objekty jsou signálem, že investoři dál vidí český kapitálový trh jako bezpečné prostředí, a to i navzdory opatrnosti finančních trhů v posledních dvou letech. Prémiové pražské nemovitosti si drží vysokou obsazenost a jsou atraktivní i v období nižšího ekonomického růstu.

Ivan Jakabovič je slovenský podnikatel, akcionář J&T Private Equity Group a spoluzakladatel bankovního holdingu J&T Finance Group, který založil v roce 1994 společně s Patrikem Tkáčem.

Investiční a developerskou skupinu Redstone založil v roce 2016 olomoucký podnikatel Richard Morávek. Skupina se zaměřuje na výstavbu a akvizice výnosových nemovitostí, včetně administrativních a rezidenčních objektů, retailových center a logistických hal. REDSTONE působí především v Olomouci, Praze, Pardubicích, Ostravě a Ústí nad Labem. Od roku 2023 společnost buduje FKI nemovitostní fond Max Realitní, mezi jehož první akvizice patří projekty – Galerie Šantovka a Envelopa Office Center.

Lepší úrok. Olomouc investuje 100 milionů do dluhopisů Penty

Olomoucká radnice investuje 100 milionů korun do ročních dluhopisů investiční skupiny Penta. Cenné papíry Penty mají roční úročení 5,4 procenta, které je zhruba o dva procentní body vyšší než u termínovaného vkladu měst a obcí u banky. Pořízení dluhopisů schválila městská rada a transakci odsouhlasilo zastupitelstvo.

Magistrát bude roční dluhopisy kupovat z peněz určených na opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury. Město má podle plánu obnovy příští rok investovat do vodovodů a kanalizací 177,7 milionu korun, k této částce bude připočtena stomilionová rezerva z letoška. Rozpočet je v tuto chvíli připravený na projekty za 108 milionů korun, takže radnice může část volných peněz výhodně investovat.

Penta je středoevropská investiční skupina. Zaměřuje se na dlouhodobé investice do maloobchodu, zdravotnictví, realitního developmentu, finančních služeb, výroby a médií. Skupina zaměstnává přes 50 tisíc lidí. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě, Varšavě a na Kypru. U zrodu skupiny v září 1994 stáli Marek Dospiva a Jaroslav Haščák.

Loni skupině Penta stoupl čistý zisk meziročně o 29 procent na 15,6 miliardy korun. Je to dosud nejlepší výsledek Penty od jejího založení v roce 1994. Na zisku skupiny se loni nejvíce podílel řetězec lékáren Dr. Max.

Zdravotnické impérium Penty se rozrůstá. Kupuje Mediterra nemocnice i školu

