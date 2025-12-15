Miliardář Jakabovič majetkově vstupuje do pražských center Myslbek a Flora

Nový magazín právě vychází!

Do portfolia prestižních pražských nemovitostí, obchodně-administrativních center Myslbek a Flora, majetkově vstupuje jeden z nejbohatších Čechoslováků. Investiční fond Max Realitní uzavřel strategické joint venture s Ivanem Jakabovičem, slovenským podnikatelem a spoluzakladatelem skupiny J&T.

Transakce patří k nejvýraznějším pohybům na trhu komerčních realit v závěru roku. Podle spoluzakladatele fondu Max Realitní Richarda Morávka z investičně-developerské skupiny Redstone spolupráce s private equity Ivana Jakaboviče potvrzuje tržní sílu obou objektů. „Vstup takto silného partnera a respektované osobnosti znamená potvrzení hodnoty našich aktiv,“ uvedl Morávek. Partnerství má urychlit růst fondu: „Umožňuje nám rychleji odstartovat vyhledávání dalších příležitostí na trhu a možností dalších akvizic,“ dodal.

Jakabovič, spoluzakladatel finanční skupiny J&T, patří dlouhodobě mezi nejbohatší investory v regionu. Morávek zdůrazňuje i tento aspekt: „To, že se Ivan Jakabovič rozhodl investovat právě do nemovitostí našeho fondu, vnímáme jako projev důvěry a zároveň jako velký závazek.“

Prémiové pražské adresy jako magnet pro kapitál

Myslbek patří k nejvýraznějším projektům v centru Prahy. Objekt o rozloze 17 tisíc metrů čtverčních propojuje ulice Na Příkopě a Ovocný trh a nabízí kanceláře kategorie A, retailové jednotky a 326 parkovacích míst. Nachází se zde značky jako Gant, GEOX či Karl Lagerfeld. Budova je držitelem certifikace BREEAM.

Flora na pražských Vinohradech je multifunkční obchodní a kancelářské centrum s 20 tisíci metry čtverečními retailu, více než 130 obchody a jediným IMAX kinem v Česku. Nad pasáží se nachází šest pater kanceláří kategorie A o rozloze 18 tisíc metrů čtverčních a 741 parkovacích míst. Centrum má přímý vstup do metra Flora.

Partnerství může otevřít dveře dalším akvizicím

Díky novému kapitálovému partnerství plánuje fond ambicióznější expanzi. Max Realitní vznikl teprve nedávno, ale podle Morávka chce postupně vytvářet silné portfolio prémiových nemovitostí v Praze i dalších městech.

Pro Jakaboviče jde o další krok do segmentu komerčních realit, který dlouhodobě sleduje. Fond jej vnímá jako investora, který může přinést nejen kapitál, ale také know-how a stabilitu.

Pražské reality jako bezpečný přístav

Velké transakce s kvalitními pražskými objekty jsou signálem, že investoři dál vidí český kapitálový trh jako bezpečné prostředí, a to i navzdory opatrnosti finančních trhů v posledních dvou letech. Prémiové pražské nemovitosti si drží vysokou obsazenost a jsou atraktivní i v období nižšího ekonomického růstu.

Ivan Jakabovič je slovenský podnikatel, akcionář J&T Private Equity Group a spoluzakladatel bankovního holdingu J&T Finance Group, který založil v roce 1994 společně s Patrikem Tkáčem.

Investiční a developerskou skupinu Redstone založil v roce 2016 olomoucký podnikatel Richard Morávek. Skupina se zaměřuje na výstavbu a akvizice výnosových nemovitostí, včetně administrativních a rezidenčních objektů, retailových center a logistických hal. REDSTONE působí především v Olomouci, Praze, Pardubicích, Ostravě a Ústí nad Labem. Od roku 2023 společnost buduje FKI nemovitostní fond Max Realitní, mezi jehož první akvizice patří projekty – Galerie Šantovka a Envelopa Office Center.

