Ať se Motoristé řídí Klausem a dají do vlády odborníky. Absolutně ideál, soudí Babiš
Předseda ANO a pravděpodobný budoucí premiér by pokládal za nejlepší řešení, pokud by strana Motoristé sobě nominovala do vlády odborníky, obdobně jako hnutí SPD.
Předseda ANO Andrej Babiš by pokládal za nejlepší řešení, pokud by strana Motoristé sobě nominovala do vlády odborníky, obdobně jako hnutí SPD. Ve videu, které dnes zveřejnil na Facebooku, pravděpodobný budoucí premiér Babiš řekl, že o tom předsedu Motoristů Petra Macinku nepřesvědčil. V pondělí s ním a s čestným předsedou Motoristů Filipem Turkem probere aféru kolem nyní zveřejněného archivu starších, později smazaných údajných Turkových výroků na sociálních sítích.
„Nejlepší by bylo řešení, co říká prezident (Václav) Klaus, aby Motoristé si dali experty do vlády jako SPD. Absolutně ideál,“ uvedl Babiš. Vyzval své příznivce, aby v tomto smyslu naléhali na Macinku. „Já jsem to nedal, jsem rád, že jsme vlastně se domluvili na těch resortech, no a uvidíme, jak to bude pokračovat. Teďka se soustředíme na program,“ dodal Babiš.
Pozornost aktuálně vzbudila informace serveru Deník N, podle kterého Turek opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. O Turkovi se mluví jako o budoucím ministru zahraničí. Server uvedl, že má k dispozici archiv Turkových později smazaných příspěvků a komentářů. Turek publikaci označil za snahu o diskreditaci a ohradil se proti obviňování, že by byl rasista. Věc chce řešit právní cestou.
Babiš označil informace za závažné. „Požádal jsem pana Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky,“ napsal dnes.
Macinka: Je to účelovka
Macinka se Turka zastal, aféru kolem výroků pokládá za podivnou. Vidí za ní snahu o to, aby nevznikla nová vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů. „Snaha dělat dnes z Filipa Turka rasistu je mimořádně absurdní a účelová,“ zdůraznil předseda Motoristů, o němž se spekuluje jako o budoucím ministru životního prostředí.
Macinkovu možnou nominaci do této funkce kritizují ekologové. Více než 20 ekologických organizací ve čtvrtek vyzvalo Babiše, aby do čela resortu nenominoval nikoho z Motoristů sobě. V otevřeném dopise upozornili na to, že program Motoristů je v oblasti životního prostředí v rozporu s programem ANO. Žádají post obsadit někým, kdo dokáže propojit ochranu životního prostředí s rozvojem moderního průmyslu, energetiky a zemědělství a opírá se o vědecké poznatky a dialog s odborníky. Podobný otevřený dopis podepsalo a poslalo Babišovi také přes 50 profesorů a 400 vědců. Organizace Greenpeace v pátek vyzvala prezidenta Petra Pavla, aby trval na tom, že ministr musí být člověk, jehož hlavním zájmem je ochrana přírody a životního prostředí.
Motoristé by na základě dohody s ANO a SPD měli obsadit v tvořící se vládě čtyři místa. Připadnout jim má ještě ministerstvo kultury a nový post ministra pro sport, prevenci a zdraví. Ministry by se mohli stát Oto Klempíř a Boris Šťastný.
„Turkovy hlášky z minulosti jsou závažné.“ Babiš chce po Motoristech vysvětlení
Případná vláda ANO, SPD a Motoristů bude mít 16 členů včetně premiéra. Devět křesel má mít hnutí ANO, tři hnutí SPD, čtyři Motoristé. SPD obsadí také pozici předsedy Sněmovny. Strany dohodu o potenciálním kabinetu oznámily v tiskové zprávě.
První dohoda. ANO by ve vládě mělo osm resortů a premiéra, SPD tři resorty, Motoristé čtyři
