Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Volby 2025 Ať se Motoristé řídí Klausem a dají do vlády odborníky. Absolutně ideál, soudí Babiš

Ať se Motoristé řídí Klausem a dají do vlády odborníky. Absolutně ideál, soudí Babiš

Andrej Babiš sestavuje novou vládu
Profimedia
ČTK
ČTK

Předseda ANO a pravděpodobný budoucí premiér by pokládal za nejlepší řešení, pokud by strana Motoristé sobě nominovala do vlády odborníky, obdobně jako hnutí SPD.

Předseda ANO Andrej Babiš by pokládal za nejlepší řešení, pokud by strana Motoristé sobě nominovala do vlády odborníky, obdobně jako hnutí SPD. Ve videu, které dnes zveřejnil na Facebooku, pravděpodobný budoucí premiér Babiš řekl, že o tom předsedu Motoristů Petra Macinku nepřesvědčil. V pondělí s ním a s čestným předsedou Motoristů Filipem Turkem probere aféru kolem nyní zveřejněného archivu starších, později smazaných údajných Turkových výroků na sociálních sítích.

Nejlepší by bylo řešení, co říká prezident (Václav) Klaus, aby Motoristé si dali experty do vlády jako SPD. Absolutně ideál,“ uvedl Babiš. Vyzval své příznivce, aby v tomto smyslu naléhali na Macinku. „Já jsem to nedal, jsem rád, že jsme vlastně se domluvili na těch resortech, no a uvidíme, jak to bude pokračovat. Teďka se soustředíme na program,“ dodal Babiš.

Pozornost aktuálně vzbudila informace serveru Deník N, podle kterého Turek opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. O Turkovi se mluví jako o budoucím ministru zahraničí. Server uvedl, že má k dispozici archiv Turkových později smazaných příspěvků a komentářů. Turek publikaci označil za snahu o diskreditaci a ohradil se proti obviňování, že by byl rasista. Věc chce řešit právní cestou.

Babiš označil informace za závažné. „Požádal jsem pana Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky,“ napsal dnes.

Macinka: Je to účelovka

Macinka se Turka zastal, aféru kolem výroků pokládá za podivnou. Vidí za ní snahu o to, aby nevznikla nová vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů. „Snaha dělat dnes z Filipa Turka rasistu je mimořádně absurdní a účelová,“ zdůraznil předseda Motoristů, o němž se spekuluje jako o budoucím ministru životního prostředí.

Macinkovu možnou nominaci do této funkce kritizují ekologové. Více než 20 ekologických organizací ve čtvrtek vyzvalo Babiše, aby do čela resortu nenominoval nikoho z Motoristů sobě. V otevřeném dopise upozornili na to, že program Motoristů je v oblasti životního prostředí v rozporu s programem ANO. Žádají post obsadit někým, kdo dokáže propojit ochranu životního prostředí s rozvojem moderního průmyslu, energetiky a zemědělství a opírá se o vědecké poznatky a dialog s odborníky. Podobný otevřený dopis podepsalo a poslalo Babišovi také přes 50 profesorů a 400 vědců. Organizace Greenpeace v pátek vyzvala prezidenta Petra Pavla, aby trval na tom, že ministr musí být člověk, jehož hlavním zájmem je ochrana přírody a životního prostředí.

Motoristé by na základě dohody s ANO a SPD měli obsadit v tvořící se vládě čtyři místa. Připadnout jim má ještě ministerstvo kultury a nový post ministra pro sport, prevenci a zdraví. Ministry by se mohli stát Oto Klempíř a Boris Šťastný.

Čestný předseda Motoristů Filip Turek
Aktualizováno

„Turkovy hlášky z minulosti jsou závažné.“ Babiš chce po Motoristech vysvětlení

Politika

Adept na post ministra zahraničí ve vznikající vládě podle serveru Deník N opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

ČTK

Přečíst článek

Budoucí premiér Andrej Babiš

První dohoda. ANO by ve vládě mělo osm resortů a premiéra, SPD tři resorty, Motoristé čtyři

Politika

Případná vláda ANO, SPD a Motoristů bude mít 16 členů včetně premiéra. Devět křesel má mít hnutí ANO, tři hnutí SPD, čtyři Motoristé. SPD obsadí také pozici předsedy Sněmovny. Strany dohodu o potenciálním kabinetu oznámily v tiskové zprávě.

ČTK

Přečíst článek

Související

Čestný předseda Motoristů Filip Turek
Aktualizováno

„Turkovy hlášky z minulosti jsou závažné.“ Babiš chce po Motoristech vysvětlení

Politika

ČTK

Přečíst článek

Babiš ladí koalici s SPD a Motoristy. Smlouvu chce mít do listopadu

Babiš ladí koalici s SPD a Motoristy. Smlouvu chce mít do listopadu
Profimedia
ČTK
ČTK

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš doufá, že s SPD a Motoristy se o půdorysu vlády dohodne do pátku příští týden. Stejně tak očekává domluvu na zastoupení ve sněmovních výborech. Řekl to ve středu ve videu na facebooku. Zároveň věří, že do prvního zasedání Sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na 3. listopadu, bude hotova koaliční smlouva.

„Když to dojednáme, jdu za panem prezidentem. Doufám, že to bude do pátku příští týden, předsedové klubů, pokud se domluvíme na těch výborech, jednací řád Sněmovny... Doufejme, že do nové Sněmovny, která zasedne v listopadu, zvládneme i koaliční smlouvu,“ řekl Babiš.

K dalšímu vyjednávání o podobě možné koalice se opět Babiš vyjadřovat nechtěl. Zároveň podotkl, že předsedy SPD Tomia Okamuru a Motoristů Petra Macinku požádal, aby do médií také jednání nekomentovali. Podle úterního vyjádření má mít dnes (ve středu) ANO tiskovou konferenci ve Sněmovně po první schůzi nového poslaneckého klubu.

Karel Pučelík: Česko jde vstříc vládě bláznů. Bez plánu na záchranu

Názory

Vládní strany nás měsíce strašily, jaké horory nastanou po vítězství Andreje Babiše. Když k tomu skutečně došlo, poplácaly se po zádech a v klidu mizí ze scény. My, obyčejní lidé, tu ale musíme zůstat. Opuštění jako Jeníček a Mařenka v lese. Přitom teď nastal čas na hrdinství.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Petr Fiala skončí v čele ODS

Petr Fiala vrátil ODS na vrchol. Odchod z vedení po prohraných volbách je logický, ale zbytečný

Leaders

ODS patří k poraženým letošních voleb. A platí to pro ni ještě více než třeba pro celou koalici Spolu, v níž ODS měla hrát prim, ale nakonec řadu jejích poslanců přeskákali díky preferenčním hlasům lidé z dalších stran. Pro některé členy ODS, zvláště ty, kteří nikdy nebyli příznivci koalice Spolu, to byla příslovečná poslední kapka. Tlak na Petra Fialu sílil. Třetí den po prohraných volbách tak šéf poražené strany uvedl, že již nehodlá kandidovat na pozici šéfa strany. Projekt Spolu tak velmi pravděpodobně končí. Co Fiala dokázal v politice? Překvapivě hodně.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Je pravděpodobné, že budu ministrem zahraničí, uvedl Turek

Poslanec Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Čestný prezident Motoristů Filip Turek označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí. Ještě ale nic nechce potvrzovat před uzavřením jednání s ANO a SPD. Podle předsedy Petra Macinky Motoristé vyjednávají s ANO a SPD stabilní dohodu, která by platila celé čtyři roky mandátu nově zvolené Sněmovny. Jednání jsou podle něj věcná a cítí šanci je uzavřít.

Macinka odmítl komentovat personálie i případné rozdělení resortů mezi jednotlivá uskupení, a to včetně spekulací kolem toho, že by se mohl stát ministrem životního prostředí. Předseda SPD Tomio Okamura by podle Macinky určitě jako zkušený poslanec zvládl vedení dolní parlamentní komory. Turek nechce Okamuru na ministerstvu obrany, přeje si, aby nikdo z hnutí SPD nebyl v kabinetu přímo

„V takové vládě bych neseděl,“ konstatoval. Každopádně by podle něj neměla SPD vzhledem k programovým postojům k EU a Severoatlantické alianci zastávat pozice v silových resortech. S odborníky za SPD ve vládě by Turek problém neměl.

„Slyšeli jsme jména, a ta nám připadají přijatelná,“ uvedl. Odmítl nicméně potvrdit, že by se mohlo jednat například o šéfa hasičů Vladimíra Vlčka, který v pondělí jednal s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, což oba vysvětlovali snahou o zlepšení rozpočtu hasičského sboru.

Setkání Realitního Clubu
video

Havlíček: Vrátíme s ke stavebnímu zákonu Kláry Dostálové. Hlavně zrychlete povolování, volají developeři

Reality

Dostupnost bydlení v České republice je velký problém. Jak by ho měla a bude řešit nová vláda? Klíčem je zefektivnění a zjednodušení povolování, shodují se developeři a experti Realitního Clubu Newstream. A podobně to vidí i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zdvořilá schůzka

Macinka v souvislosti se spekulacemi ohledně jmen řekl, že se situace vyvíjí každým dnem a bylo by neseriózní cokoli zveřejňovat. Usměrňoval také pondělní Turkovo vyjádření. „Řekl, že pan Macinka by byl skvělým nebo perfektním ministrem životního prostředí a stejně tak Oto Klempíř skvělým nebo perfektním ministrem kultury. To bych určitě podepsal. Máme tady 13 odborníků v každé oblasti. Jsou to fakticky lídři a každý z nich by mohl být ministrem. Ale v tuto chvíli by bylo předčasné kohokoli určovat na nějaké pozice, respektive zveřejňovat tyto věci do té doby, než dojde k uzavření těch jednání,“ uvedl.

Advokátka, bývalá nejvyšší státní zástupkyně a nová poslankyně Renata Vesecká (za Motoristé) dnes nechtěla komentovat, zda se zvažuje i možnost, že by se stala budoucí ministryní spravedlnosti. Uvedla však, že by i ve Sněmovně chtěla působit v oboru, kterému se celoživotně věnuje. „Mojí oblastí by rozhodně měla být oblast práva a bezpečnosti,“ řekla.

Poslanci Motoristů dnes vybírají vedení svého klubu. Kandidátem na jeho předsedu je lékař Boris Šťastný, který již v minulosti poslancem byl, a to za ODS. Prvním místopředsedou klubu by měl být Matěj Gregor. „Jednak je to nejmladší člen našeho poslaneckého klubu, čili se domníváme, že má nejvíc sil,“ řekl Šťastný. Poukázal i na to, že Gregor má zkušenosti z komunální politiky a s řízením mládežnické organizace Motorgen.

Motoristé v letošních sněmovních volbách získali 13 mandátů.

Související

Petr Macinka a Filip Turek

Ekologové: Motoristé v čele ministerstva životního prostředí mohou ohrozit přírodu i zdraví lidí

Politika

ČTK

Přečíst článek
Filip Turek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme