newstream.cz Leaders Křetínský i Kellnerová sesazeni. Nejbohatším Čechem je Strnad

Křetínský i Kellnerová sesazeni. Nejbohatším Čechem je Strnad

Michal Strnad, majitel holdingu Czechoslovak Group
Czechoslovak Group
ČTK
ČTK

Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun. Z čela žebříčku sesadil loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis odhadl na 280 miliard korun. Strnad překonal i dědice finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovovou s rodinou, s odhadovaným majetkem 315 miliard korun. Majitel holdingu Agrofert a předseda hnutí ANO Andrej Babiš klesl ze sedmého na osmé místo, přestože hodnota jeho majetku odhadovaná na 85 miliard korun je stejná jako loni.

Hodnota Strnadova majetku stoupla za poslední rok o čtvrt bilionu korun. „Zbrojařská a průmyslová skupina CSG řadou povedených akvizic posílila svou pozici v sektoru, který se zvětšuje v důsledku několika válečných konfliktů,“ uvádí Euro. Za skokana roku ho mezi českými miliardáři označil letos v květnu i časopis Forbes, přestože podle jeho metodiky byl majitel skupiny CSG až na čtvrtém místě.

Křetínský zchudl o 110 miliard

Naopak Křetínský letos podle Eura zchudl o 110 miliard korun. Souviselo to s významným zpomalením energetiky, na kterou se Křetínského firmy EP Corporate Group a Energetický a průmyslový holding (EPH) zaměřují. „Propad segmentu, který v předchozích letech významně rostl, se projevil i na valuaci majetku dalších energetických podnikatelů z top desítky nejbohatších obyvatel Česka a Slovenska,“ podotýká Euro.

Čtvrtým nejbohatším Čechem je s 220 miliardami korun zakladatel investiční skupiny KKCG Karel Komárek. Na pátém místě se umístil s majetkem 190 miliard spoluzakladatel investiční skupiny J&T Patrik Tkáč. Zatímco Komárek o 50 miliard korun zbohatl, odhad Tkáčova majetku je meziročně o 70 miliard nižší.

O 13 miliard korun na 119 miliard korun si proti loňsku pohoršil magnát Radovan Vítek. Na pokles v energetice doplatil vedle Křetínského a Tkáče i majitel skupiny Sev.en Pavel Tykač, který zchudl o 32 miliard na 113 miliard korun.

Osmý je v žebříčku Babiš, za kterým následují zástupci finanční skupiny J&T Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič. Hodnota Tkáčova majetku stoupla o 14 miliard na 67 miliard korun, v Jakabovičově případě činil meziroční nárůst 12,5 miliardy koruna na 57 miliard Kč.

Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků sestavuje a vydává týdeník Euro od roku 2014. Podobná pořadí publikují také časopis Forbes, deník E15 a Češi s největším majetkem figurují rovněž v žebříčku, který zveřejňuje agentura Bloomberg.

Kellnerová vycouvala ze souboje o německou mediální skupinu Pro 7

Souboj o německou mediální společnost ProSiebenSat.1, největší soukromou německou mediální skupinu, končí. Nejbohatší Češka Renáta Kellnerová, která o německého mediálního giganta sváděla souboj s italským holdingem MFE rodiny Berlusconiů, souboj ukončila. Veškerého svého podílu v německé stanici se zbaví.

Dalibor Martínek

Daniel Křetínský

David Ondráčka: Vekslácká doba Pelty je pryč. Kouzlo českého fotbalu objevili oligarchové

Česká oligarchie postupně kupuje většinu strategických firem a konsoliduje svou kontrolu nad ekonomikou. A kromě chleba lid potřebuje i hry, tedy hlavně sledovaný fotbal. Kellnerová vlastní vysílací práva na ligu, Komárek ligu sponzoruje, a souboj o titul bude brzy probíhat jako souboj Tykač, Křetínský a Strnad (který má zájem o Plzeň). A to je pak radost si vybrat, komu vlastně fandit.. Ještě že máme ten Baník, jeho majitel Brabec je přece jen jiná byznysová váha.

David Ondráčka

Renáta Kellnerová

Nejbohatší Češkou zůstává Kellnerová. Do čela žebříčku Forbesu se dere zbrojař Strnad

ČTK

Brumlovka zase poroste. Radim Passer do toho dá miliardy

Radim Passer
ČTK
Dalibor Martínek
ČTK

Radim Passer, jeden z nejbohatších Čechů, vytvořil fenomén pražské Brumlovky – místa, kde se v moderních kancelářských budovách soustředila smetánka nadnárodních firem. Mezi nimi například Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další.

ČEZ není nadnárodní firma, a nyní Passerovi utíká z Brumlovky za Luďkem Sekyrou na Smíchov. Sekyra tam staví nové sídlo pro ČEZ. Podle Passera jsou to jenom takové hry. Podle něj to budou mít, v nadsázce, manažeři firmy ze Smíchova blíže k sídlu ministerstva financí na Malé Straně. Stát je majoritním vlastníkem ČEZ.

Passer je developer, který se netají svým silným příklonem k náboženství. Naopak, tento prvek své osobnosti velmi akcentuje. V Sedlčanech například postavil nový chrám pro modlitby a aktivity Adventistů sedmého dne. Což je odnož katolické církve, která věří v návrat Ježíše Krista. A jejíž je Passer aktivní součástí. Otec sedmi dětí, miliardář. A také fanoušek fotbalu a řidič aut značky Bugatti, který se proslavil svou jízdou po německé dálnici rychlostí 417 kilometrů v hodině.

Zajímavá osobnost.

Passer deset let investoval peníze do odkupu domů, které na Brumlovce postavil. Vydal kvůli tomu několikrát dluhopisy v řádech miliard korun. A proto v posedních letech nic nového nestavěl. To se nyní mění. Po deseti letech zase začíná stavět. Opět na Brumlovce. Ale ne už jenom kanceláře, ale i byty. Další změna. A to ještě nájemní byty. Passer zachytil trend, a opět je o krok napřed.

Více se dozvíte v zítřejším podcastu s miliardářem Radimem Passerem

Na pražských Roztylech roste administrativní budova Sequoia podle návrhu ateliéru A8000.

Na Roztylech je rušno. Jak bude vypadat nová dominanta zapomenutého koutu Prahy?

Každý, kdo přijíždí do Prahy z jižního směru, tuhle budovu nemine. Architekti ji proto chtěli navrhnout tak, aby působila elegantně a lehce, ale zároveň aby měla jasně zapamatovatelnou tvář.

Petra Nehasilová

Vizualizace administrativní budovy Orion od Passerinvest

Radim Passer má velké plány. Kromě kanceláří jde do bydlení

Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlídl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, oznamuje výstavbu dalších tří velkých projektů. Půjde o budovy či komplexy, kde bude jak nájemní bydlení, tak kanceláře, což bývala od počátku Passerova působení na trhu jeho doména.

Dalibor Martínek

Čtvrt milionu pracovních míst fuč. Německý průmysl trpí

Výrobní závod prodejce vysokozdvižných vozíků Jungheinrich
ČTK
Lukáš Kovanda
ČTK

Pád německého průmyslu zrychluje. Od roku 2019 přišel o 250 tisíc pracovních míst, vyplývá ze studie EY.

Tržby německých průmyslových firem klesly ve druhém letošním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta. Je to už osmé čtvrtletí v řadě, kdy německý průmysl zaznamenává pokles. A spolu s tržbami ubývají i pracovní místa.

Během posledních dvanácti měsíců ubylo v německém průmyslu zhruba 114 tisíc pracovních míst. Od roku 2019 je to už téměř 250 tisíc, tedy pokles o více než čtyři procenta. Největší ztráty hlásí automobilový průmysl: jen za poslední rok se počet zaměstnanců snížil o 6,7 procenta, což odpovídá zhruba 51 500 místům. Od předpandemického roku 2019 zaniklo v německém autoprůmyslu přes 112 tiséc pracovních míst. Téměř každý druhý ztracený průmyslový post tak připadá právě na tento sektor.

Příčin je víc. Automobilky se potýkají s nákladným přechodem na elektromobilitu, tvrdou konkurencí z Asie i s vysokými dovozními cly v USA, která zdražují evropské výrobky. Vývozní statistiky to potvrzují: ve druhém čtvrtletí se export německého průmyslu do USA propadl o 10 procent, do Číny dokonce o 14 procent Ještě v roce 2020 byla Čína druhým nejdůležitějším exportním trhem německých firem, dnes je až šestá.

Problémem ale není jen zahraničí. Poradenská společnost EY upozorňuje, že jedním z hlavních důvodů poklesu je i slabá domácí poptávka. Tržby s tuzemskými zákazníky se meziročně propadly o 3,8 procenta. Německo dlouhodobě trápí nízké investice, vysoká daňová a odvodová zátěž, složitá byrokracie a pomalá digitalizace. Bez zásadního růstového impulsu se nálada v průmyslu jen těžko zlepší.

Pro Česko jsou tato čísla varováním. Na německý průmysl jsme napojeni jako málokdo, a zejména na ten automobilový. Pokud německé automobilky a jejich dodavatelé šlapou na brzdu, projeví se to i v české ekonomice: méně zakázek pro naše firmy, nižší export, tlak na zaměstnanost. To, co se dnes děje v Německu, se tak může se zpožděním negativně promítnout i do českého průmyslu a hospodářství.

Výnosy dluhopisů Japonska a Německa rostou

Německo a Japonsko mají problém. Investoři ztrácejí zájem o jejich dluh. A ten se zdražuje

Bývaly to země, o jejichž dluhy se investoři tradičně prali. Japonské a německé dluhopisy dlouhodobě patřily k nejžádanějším na světě, protože byly synonymem stability. A díky tomu tyto země za svůj dluh mohly platit velmi nízké úroky. Situace se ale mění. A následky mohou být velmi vážné.

Stanislav Šulc

Michal Tůma, iniciátor smíření

Svoboda není samozřejmostí. Dělat něco navíc pro společnost je nezbytné, říká záchrance odkazu sudetských Němců

nst

