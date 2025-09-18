Drony už nebudou mít šanci. Češi se vyzbrojí pasivními radary PLESS za 2,3 miliardy
Kolegium ministryně obrany Jany Černochové (ODS) schválilo nákup tří pasivních radiolokátorů PLESS od pardubické společnosti ERA za 2,3 miliardy korun. Černochová to řekla v rozhovoru pro server E15. Informoval o tom také server Novinky a deník Právo. Nabídku nyní projedná vláda. Jeden stacionární a dva mobilní radary dokážou podle výrobce odhalit i drony a sledovat cíle do vzdálenosti 700 kilometrů. Trojice radiolokátorů doplní dříve pořízené systémy VERA-NG, navazující na legendární radar Tamara.
„Pořizujeme celkem tři systémy PLESS, z toho dva mobilní a jeden stacionární. Všichni nám je závidí, chtějí je například pobaltské země nebo slovenská armáda,“ řekla Černochová v rozhovoru pro E15. „Zařízení mimo jiné dokáže nalézat, lokalizovat, identifikovat a sledovat vzdušné, pozemní a námořní cíle, tedy i různé drony,“ doplnila.
PLESS je pasivní radar, který sám žádné signály nevysílá, takže je pro nepřítele prakticky neviditelný. Je tak vhodný k dlouhodobému sledování vzdálených cílů, například hluboko na území nepřítele nebo na moři.
„Podali jsme ministerstvu obrany nabídku na pořízení souboru prostředků PLESS pro zajištění a rozšíření schopností armády v oblasti elektromagnetického sledování,“ sdělila Právu a Novinkám Lenka Reichová, manažerka komunikace společnosti ERA, která patří do skupiny Omnipol.
Většina opozičních stran podle premiéra Petra Fialy (ODS) podceňuje téma obrany nebo ho zneužívá ve vnitropolitickém boji. Rusko ani nikdo další si na nás netroufne a válka nebude hrozit jen v případě, že se budeme o naši obranu odpovědně starat, uvedl na síti X. Ocenil reakci Severoatlantické aliance na vniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru v minulém týdnu, která podle něj ukázala, že NATO funguje.
Průlomová technologie
Výrobce uvádí, že radiolokátory PLESS jsou vybavené průlomovou technologií, která například umožňuje z Česka pozorovat lodě plující po Baltském moři. Přístroje dokážou určit polohu i typ statických či pomalu se pohybujících objektů - nejčastěji lodí a radarů - tak i rychlých cílů, jako jsou letadla či drony. Vyhledá i objekty ukryté za obzorem, kam běžný radar nedohlédne. „Zachytává totiž odražené signály vysílané samotným cílem, například letadlem. Tyto signály se při průchodu atmosférou rozptýlí a část z nich se vrací zpět k zemi,“ napsaly Novinky a Právo.
Nové radary rozšiřují schopnosti pasivních systémů VERA, které armáda využívá od roku 1995 a postupně je modernizuje. Poslední nákup byl v roce 2020, kdy pořídila typ VERA-NG.
