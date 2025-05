Kellnerová už není nejbohatší v Česku, předstihl ji Strnad, tvrdí Bloomberg

Dědička impéria PPF Renáta Kellnerová už nevládne žebříčku nejbohatších Čechů, uvedla agentura Bloomberg.

Pozici nejbohatšího Čecha bere majitel zbrojařské Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad. Ten dědičku impéria PPF Kellnerovou předstihl s majetkem 17,1 miliardy dolarů (zhruba 379 miliard korun) v žebříčku agentury Bloomberg. Na nové pořadí upozornil server Seznam Zprávy.

V denně aktualizovaném pořadí 500 nejbohatších lidí na světě Bloomberg zařadil Strnada na 135. místo, Kellnerovou s majetkem 16,8 miliardy dolarů (372 miliard korun) o dvě příčky níž. Do žebříčku se z Česka dostal ještě majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek a většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský.

Komárkovi se jměním v hodnotě 11,8 miliardy dolarů (261 miliard korun) v dnešním žebříčku patří 240. místo, Křetínský figuruje na 248. pozici s majetkem 11,5 miliardy dolarů (zhruba 255 miliard korun). Ve srovnání se stejným datem před rokem Strnadovi podle Bloombergu jmění vzrostlo o 7,9 miliardy dolarů a Kellnerové se zvýšilo o téměř tři miliardy dolarů. Komárkův majetek stoupl o 1,7 miliardy dolarů, Křetínského o 4,6 miliardy dolarů.

V čele žebříčku se drží tři američtí dolaroví miliardáři. Jmění Elona Muska na prvním místě Bloomberg k dnešku vyčíslil na 386 miliard dolarů, druhý je Mark Zuckerberg s 227 miliardami a třetí Jeff Bezos, který má podle agentury majetek o miliardu nižší než Zuckerberg. Strnad je podle žebříčku nejbohatším obyvatelem východní Evropy mimo Rusko, upozornily Seznam Zprávy.

Forbes má jiné pořadí

Jiné pořadí nejbohatších Čechů zveřejnil počátkem měsíce časopis Forbes. V čele tohoto žebříčku zůstala Kellnerová s rodinou s majetkem 378 miliard korun, druhý byl stejně jako loni Křetínský s 284 miliardami korun. Na třetí místo Forbes zařadil Komárka, jehož majetek odhadl na 262,5 miliardy korun. Na čtvrté místo si polepšil Strnad, jehož jmění podle časopisu vzrostlo proti loňsku o 129,5 miliardy na 230,5 miliardy korun. Pořadí nejbohatších Čechů časopisu Euro vedl loni v září Křetínský před Kellnerovou a spoluzakladatelem investiční skupiny J&T Patrikem Tkáčem.

