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newstream.cz Politika Brusel ustupuje tlaku USA. Doporučil o tři roky odložit pokuty za emise metanu

Brusel ustupuje tlaku USA. Doporučil o tři roky odložit pokuty za emise metanu

Brusel ustupuje tlaku USA. Doporučil o tři roky odložit pokuty za emise metanu
Profimedia
ČTK
ČTK

Evropská unie zmírňuje vymáhání jednoho ze svých klíčových klimatických předpisů. Povinnosti pro dovozce ropy a plynu budou platit od roku 2027, Komise však doporučuje první tři roky neukládat sankce za jejich porušení

Evropská komise doporučila členským státům, aby v letech 2027 až 2029 netrestaly ropné a plynárenské společnosti za porušování nových pravidel o emisích metanu. Samotné povinnosti zůstanou v platnosti. Brusel krok zdůvodňuje obavami o energetickou bezpečnost a možné narušení dodávek.

Podle agentury Reuters přichází tento krok po tlaku Spojených států, Kataru, energetických společností i části členských zemí EU, které upozorňovaly, že přísná pravidla mohou omezit možnosti Evropy při zajišťování ropy a zemního plynu.,

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Pravidla platí dál, sankce se mají odložit

Evropská komise zdůraznila, že samotné povinnosti zůstávají v platnosti a firmy je musejí nadále dodržovat. Doporučení se týká pouze ukládání sankcí, nejde tedy o formální odklad celé normy.

Na konci června se na Komisi obrátilo 17 členských zemí včetně Česka, Německa a Itálie. Požadovaly tříleté odložení povinností pro dovozce ropy a plynu. Argumentovaly především energetickou bezpečností Evropy v době geopolitické nestability.

Členské státy žádaly odklad části pravidel jako takových. Komise jim však vyhověla pouze částečně: povinnosti ponechala v platnosti, ale doporučila dočasně neudělovat pokuty. Doporučení navíc není právně závazné, pro národní úřady a soudy však může mít významnou váhu.

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Brusel se obává výpadků dodávek

Od ledna 2027 mají dovozci prokazovat, že ropa a zemní plyn dodávané do Evropské unie splňují požadavky na monitorování a vykazování emisí metanu srovnatelné s evropskými pravidly.

Evropská komise se obává, že okamžité vymáhání pravidel včetně pokut by mohlo omezit počet dodavatelů, od nichž budou moci evropské firmy nakupovat. Odklad sankcí má proto zabránit narušení dodávek a růstu nákladů v době nejisté situace na světových energetických trzích.

Většina členských zemí EU navíc dosud konkrétní systém pokut za porušování metanové normy nezavedla.

Jeden z nejnebezpečnějších skleníkových plynů

Metan je po oxidu uhličitém druhým nejvýznamnějším skleníkovým plynem přispívajícím ke změně klimatu. Do ovzduší uniká mimo jiné při těžbě, zpracování a přepravě ropy a zemního plynu.

Evropská pravidla mají přimět energetické společnosti, aby úniky důsledněji měřily, hlásily a omezovaly. Ekologické organizace proto varují, že tříletý odklad sankcí může účinnost normy výrazně oslabit.

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