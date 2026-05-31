NYT: Bílý dům řekl Vanceovi, aby si dal pauzu od sociálních sítí
Představitelé Bílého domu včetně jeho personální šéfky Susie Wilesové doporučili americkému viceprezidentu J. D. Vanceovi, aby na čas přestal používat sociální sítě. Vance na nich během schůzek tráví hodně času a má sklon hádat se tam se svými kritiky, což je podle Wilesové a dalších vysokých činitelů pod úroveň jeho funkce viceprezidenta. Napsal o tom v sobotu deník The New York Times (NYT) s odvoláním na zasvěcené zdroje. Bílý dům zprávu popřel.
J. D. Vance patří k favoritům republikánů pro prezidentské volby v roce 2028. Teď ale podle amerických médií řeší problém, který dobře zná i Donald Trump: jak moc být vidět na sociálních sítích. Vance měl podle deníku The New York Times dostat doporučení, aby je na čas omezil. Údajně na nich tráví příliš času a pouští se do sporů s kritiky.
Informace se objevily v článku o Vanceově vztahu s prezidentem Donaldem Trumpem a nadějích nynějšího viceprezidenta na republikánskou kandidaturu v prezidentských volbách v roce 2028. Ačkoliv Trump sám hojně zveřejňuje příspěvky na své sociální síti Truth Social, netráví čas odpovídáním na komentáře lidí na internetu, poznamenal NYT.
Boj o Trumpovo dědictví
„Není to pravda. Popřeli jsme to ve vyjádření pro The New York Times a odmítli nás citovat,“ napsal v reakci na tvrzení o Vanceovi šéf komunikace Bílého domu Steven Cheung na sociální síti X. Komunikační oddělení NYT pod Cheungovým příspěvkem uvedlo, že deník si za svým zpravodajstvím stojí.
O Vanceovi a ministru zahraničí Marku Rubiovi se už nyní spekuluje jako o favoritech na republikánskou nominaci ve volbách za dva roky. Zatímco se vedou diskuse o tom, kdo by mohl vést zemi v éře po Trumpovi, v nových průzkumech veřejného mínění o hypotetických republikánských primárkách si vedou Vance i Rubio téměř stejně, píše web The Hill.
Rubio na začátku května rozvířil další spekulace o úmyslu vstoupit do souboje o prezidentský post videem ve stylu typickém pro předvolební kampaň. Šéf americké diplomacie v něm na pozadí emotivní hudby podává nadějnou vizi Spojených států. Video je sestřihem záběrů Rubia, Trumpa, někdejšího republikánského prezidenta Ronalda Reagana, přeletu letounů nad Bílým domem, Američanů různých ras a stožáru, na kterém je vztyčena americká vlajka.
Opozice už prakticky rezignovala na souboje s vládou. Po půl roce Babišova vládnutí jsou hranice nakresleny. V ODS nebo u Starostů zjistili, že sice mohou dlouze mluvit u sněmovního pultíku, ale kormidlo neposunou ani o milimetr. Pozornost obracejí ke komunálním volbám.
Babiš si dál vodí Pavla. A blíží se nové volby
Český premiér poskytl rozhovor britskému deníku The Financial Times. V něm se přihlásil k podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa a Evropskou unii přirovnal k hroutící se Římské říši. Zároveň připustil, že závazek vůči NATO ve výši dvou procent na obranu ale Česko letos nesplní.
Český premiér poskytl rozhovor britskému deníku The Financial Times. V něm se přihlásil k podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa a Evropskou unii přirovnal k hroutící se Římské říši. Zároveň připustil, že závazek vůči NATO ve výši dvou procent na obranu ale Česko letos nesplní.