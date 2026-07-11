Proč i televize jednou umře a jak vypadá kemp pro nejbohatší děti
Jak bude vypadat televizní reklama a filmy? Nic pro intelektuály, ale krátké shoty původem z Číny, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová. Také se dočtete, jak tráví léto nejbohatší lidé planety a jejich děti. Řekněme – vzdělávají se.
Jestli se kolegové z televizí dívali na méně šťastné kolegy z tištěných médií trochu vítězoslavně, protože jim se byznys pod rukama ještě nedrolí, jak se říká, všeho do času. Smrtka, která pohřbívá jedny noviny za druhými, už si brousí kosu.
Dosud na tom televize nebyly finančně zle, příjmy z internetové reklamy sice raketově padají, ale terestrické vysílání díky své „vzácnosti“ (ve smyslu, celoplošnou televizi si nemůže na rozdíl od webu postavit každý) si držely objem i ceny reklamy hezky vysoko.
Miliardáři ve světě loni zbohatli o 25 procent. A čeští boháči rovnou o raketových šedesát procent. Zbohatli prý ale všichni lidé, ač se to nemusí úplně zdát. A jak může vypadat rozvodová smlouva, když si miliardářka bere milionáře, dočtete se v dnešním díle Civilizačního deníku.
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Miliardáři ve světě loni zbohatli o 25 procent. A čeští boháči rovnou o raketových šedesát procent. Zbohatli prý ale všichni lidé, ač se to nemusí úplně zdát. A jak může vypadat rozvodová smlouva, když si miliardářka bere milionáře, dočtete se v dnešním díle Civilizačního deníku.
Ovšem půda i pod tímto zdánlivě nedotknutelným panstvím začíná být trochu písčitá. Televizní reklama se přesouvá mimo televize. Kam? Jako všechno, tedy na sociální sítě, do appek, do fintechu, do Silicon Valley. Totéž filmy – i Netflix, hit poslední dekády se svými filmy na klik, začíná být retro. Rychlost světa je neúprosná.
Uva Uva bombóm
Střípky budoucnosti se už ukazují. Velkou pozornost oprávněně vyvolala kampaň portorické doručovací služby Uva během sledovaného Super Bowlu, který je pro televize jedním z vrcholů sezóny.
Už před zápasem se vědělo, že v Halftime Show vystoupí rapper Bad Bunny (na úvodním snímku) se svým hitem Tití Me Preguntó, kde zpívá text „Uva Uva Bombóm“. UVA App dopředu jasně oznámila pravidla hry: pokud rapper řekne slovo „Uva“ živě během vystoupení, celá aplikace se promění v obchod, kde bude vše za jeden dolar.
Kontroverzní Peter Thiel, odpůrce demokracie, si hýčká vlivný tajný spolek Dialogue. Patří tam Elon Musk i americký ministr financí. O čem se ve skrytu baví nejbohatší elita světa, odkrývá další díl seriálu Civilizační deník.
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Názory
Kontroverzní Peter Thiel, odpůrce demokracie, si hýčká vlivný tajný spolek Dialogue. Patří tam Elon Musk i americký ministr financí. O čem se ve skrytu baví nejbohatší elita světa, odkrývá další díl seriálu Civilizační deník.
Diváci manicky nakupovali a Uva za mnohem méně peněz získala mnohem vyšší dosah, než by kdy dokázal v klasicky předražené televizní reklamě během populárního zápasu, kde se platí sedm milionů dolarů za půlminutový spot.
Kampaň získala jednu z hlavních cen na festivalu Cannes Lions. Je vidět, že každý event včetně sportovních zápasů se může stát instantní nákupní příležitostí – televize koupí práva, udělá přenos, ale kasíruje někdo jiný.
Mikrodramata vs. tradiční film
Situací, kde tradiční inzerenti obcházejí mediální platformy, je čím dál víc. Na TikToku a spol. jsou populární takzvaná mikrodramata, což je audiovizuální trend původně z Číny. Jsou to zhruba minutové hrané scénky, během nichž se rovnou prodává zboží, třeba oblečení, co má influencer na sobě.
Scénky mohou mít desítky až stovky „dílů“. Formát mikrodramat během června vygeneroval v USA a Asii rekordní příjmy z e-commerce a tradiční hollywoodská studia začínají panikařit, že ztrácejí mladé publikum na úkor těchto instantních nákupních příběhů. Holt sledovat celý film je v době roztříštěné pozornosti pro mladé publikum už vcelku opruz, mikropříběh točený na telefon stačí.
Že jde o zásadní hrozbu pro klasický televizní model, dokazuje krok streamovací platformy Peacock z rodiny NBC Universal. Ta bleskově spustila svou první vertikální micro-dramu Campus Confidential: Miami a propojila se s retailovým řetězcem Target. Diváci sledují influencerky, hrají hry a přes klikatelné odkazy nebo QR kódy okamžitě kupují produkty z Targetu. Mikrodramata s nákupním cílem natáčejí také třeba populární Crocsky.
Mezitím napětí mezi technologickými platformami a Hollywoodem dosahuje bodu varu. Ukázalo se, že Meta přes reels na Instagramu a Facebooku generuje z reklamy už přes 50 miliard dolarů ročně – což je víc než kombinované příjmy tradičních gigantů Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery a NBC Universal dohromady.
Film jen pro mě, kdepak Netflix
A to je zatím jen začátek, sociální síť evidentně úspěch nalákal – Meta tento týden potvrdila agresivní expanzi do televizních aplikací ve spolupráci se Samsungem a začíná testovat dlouhometrážní horizontální obsah. Tedy, Silicon Valley lidem nesebralo jen čas na mobilech, teď jim bere i klasické velké televizní obrazovky, což ohrožuje samotnou existenci tradičního showbyznysu.
Velký rozruch vzbudil tento týden start-up Kaon AI, který naraisoval 60 milionů dolarů od fondů jako B Capital nebo Redpoint především na svůj vlajkový produkt Emochi. Ten generuje multimediální, charakterem řízené interaktivní příběhy, kde si uživatel sám určuje děj a povídá si s postavami.
Ať se děje, co se děje, člověk má jednu věc jistou. Smrt. Jenže, platí to ještě? Co když umělá inteligence změní i toto? Každopádně, nesmrtelnost se realisticky dostává na scénu, popisuje v Civilizačním deníku Tereza Zavadilová.
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Ať se děje, co se děje, člověk má jednu věc jistou. Smrt. Jenže, platí to ještě? Co když umělá inteligence změní i toto? Každopádně, nesmrtelnost se realisticky dostává na scénu, popisuje v Civilizačním deníku Tereza Zavadilová.
Šéf startupu Jay Dang se nechal slyšet, že klasický model streamovacích platforem typu Netflix, kde si vybíráte z hotového katalogu filmů, je v éře generativní AI v podstatě „blockbusterem roku 2020“ a že budoucnost zábavy, podobně jako budoucnost reklamy, patří personalizovanému obsahu tvořenému v reálném čase.
Ale je léto, i nejvlivnější lidé světa si nastavují volnější režim. V Sun Valley v Idaho se jako každý rok začátkem července sešla absolutní elita planety. Oficiální seznam hostů letního kempu sice neexistuje, ale fotografové zachytili přílety soukromých jetů a neformální schůzky tech-titánů a hollywoodských magnátů v šortkách a teniskách
Vzhledem ke všemu výše uvedenému není divu, že v kuloárech prý probíhala ostrá diplomatická válka o budoucnost médií, například o licencování obsahu. Na jedné straně stál šéf OpenAI Sam Altman či šéf Anthropic Dario Amodei, na druhé straně tradiční hollywoodská studia, která se bojí, že jim AI legálně vykrade filmové katalogy.
Jako tradičně se na kempu, kde se už dekády dohadují top mediální dealy, sešel A-list, kromě zmíněných nechyběl Mark Zuckerberg, šéf Disney Josh D’Amaro, Paramountu David Ellison, či manželé Bezosovi.
Ačkoli se trhy navzdory geopolitické situaci drží poblíž historických maxim, zdaleka ne všichni na aktuálním vývoji vydělávají. Při pohledu na index miliardářů se ukazuje, že zejména evropský spotřebitelský sektor a asijské energie jsou výrazně pod tlakem. A tak v letošním roce prodělávají zejména Bernard Arnault, Mukesh Ambani, ale překvapivě také slavní miliardáři sázející na umělou inteligenci, vyplývá z dat agentury Bloomberg.
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Trhy
Ačkoli se trhy navzdory geopolitické situaci drží poblíž historických maxim, zdaleka ne všichni na aktuálním vývoji vydělávají. Při pohledu na index miliardářů se ukazuje, že zejména evropský spotřebitelský sektor a asijské energie jsou výrazně pod tlakem. A tak v letošním roce prodělávají zejména Bernard Arnault, Mukesh Ambani, ale překvapivě také slavní miliardáři sázející na umělou inteligenci, vyplývá z dat agentury Bloomberg.
Příznačné je, že letní tábor, který se koná od roku 1983, vznikl jako setkání pro šéfy studií a mediálních domů. Už jej zcela ovládli tech titáni ze Silicon Valley. Kempem to začíná, čímpak asi končí?
Baby shower na peníze
Nejen miliardáři, i jejich děti potřebují speciální letní péči. Protože se čeká velký generační přesun bohatství, správci majetku nechtějí, aby jim to uteklo a podle Wall Street Journal se snaží uchytit si potomky co nejdřív.
Třeba Bank of America pořádá třídenní intenzivní kurz pro děti klientů s majetkem přesahujícím 10 milionů dolarů. Prý se na něj čeká fronta. Chicagská společnost BDT & MSD zve na svůj týdenní letní tábor pro děti klientů mentory, s nimiž se mohou ztotožnit – například dědice impéria Walmartu Lukase Waltona.
Miliardáři ve světě loni zbohatli o 25 procent. A čeští boháči rovnou o raketových šedesát procent. Zbohatli prý ale všichni lidé, ač se to nemusí úplně zdát. A jak může vypadat rozvodová smlouva, když si miliardářka bere milionáře, dočtete se v dnešním díle Civilizačního deníku.
Česko, země miliardářů. A jak si pojišťují rozvod bohatí
Enjoy
Miliardáři ve světě loni zbohatli o 25 procent. A čeští boháči rovnou o raketových šedesát procent. Zbohatli prý ale všichni lidé, ač se to nemusí úplně zdát. A jak může vypadat rozvodová smlouva, když si miliardářka bere milionáře, dočtete se v dnešním díle Civilizačního deníku.
Na třídenním setkání organizace R360, která sdružuje rodiny s majetkem přesahujícím 100 milionů dolarů, učí kouč pro správu rodinného bohatství studenty a mladé dospělé třeba to, jak zajistit, aby majetek vybudovaný jejich rodiči přetrval i další generace, jak vést smysluplný život a jak s bohatstvím nakládat odpovědně.
Učí se i specifičtější témata, například etiketa v zasedacích místnostech nebo řešení konfliktů mezi členy rodiny. Anebo ještě lepší: jak cestovat s přáteli, kteří mají podstatně méně peněz, či jak reagovat na kritiku, že jste „nepo baby,“ tedy dítě, které těží z rodinných vazeb a privilegií.
Ne každý boháč chce posílat děti na tábor, navíc když jsou poněkud odrostlejší. Může k tomu přistoupit jinak. Finanční poradci a právníci pro takové případy pořádají takzvané trust reveal party – setkání, na nichž se děti poprvé dozvědí, jak velké dědictví jim rodiče zanechají a za jakých podmínek se k penězům dostanou. Takový baby shower pro peníze.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.