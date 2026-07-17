Přijela pouť! Jak mít léto jako zamlada
Může se kolotočář, světský, šátorák, či jak ještě jinak se provozovatelům poutí tradičně trochu s despektem říká, stát miliardářem? No jéje! Rodina Mackových z Německa či Polák Goczał ukázali, jak na to. Jak vypadá pouťová zábava dneška, rozebírá další díl Civilizačního deníku.
Poutě k teplým měsícům v našich zeměpisných šířkách neodmyslitelně patří už tak tisíc let. Samozřejmě, původně šlo o putování na významná místa či svatostánky, pevně spojené s církevním rokem. Ale protože šlo o svátky, kromě kajícného významu měly poutě vždy i zábavný rozměr. Jako se proměňuje životní styl, měnil se i výraz poutí. Ve středověku nebyly u poutních kostelů labutě a řetězák, ale kejklíři, potulní muzikanti, prodejci všeho možného a žebráci ano. Dřevěné kolotoče poháněné lidskou silou či koněm a klasické lodičkové houpačky jsou na světě zhruba dvě stě let. A někdy do té doby se datuje původ tradičních „kolotočářských“ rodů – jako jsou v Česku Kočkovi, Lagronovi, Spillkovi či Kludští. Česko nemá uprostřed léta vrcholnou pouťovou událost, ta patří jarní Matějské pouti, provozované zmíněnými Kočkovými.
Draci a kačeři
Léto patří menším, lokálním akcím, vlastně starého střihu, s centrifugou, horskou dráhou a střelnicemi. Desítky let takhle jezdí rodina Navrátilových, po Moravě a Slezsku rod Helferových, podobně se drží malé rodinné retro cirkusy Berouskových, Alešových a Štaubertových. Retro atmosféra cukrové vaty, kola štěstí či malého šapitó jako by odrážela tradiční český postoj: je to malé, trochu zastaralé, ale naše. Na dálnice, silnice a do center českých měst se holandské megaatrakce stejně nevejdou, tak co.
Přitom už sousední Němci a Poláci ukazují, že i v tomto trochu přehlíženém odvětví zábavního průmyslu jde postavit miliardový byznys.
Německá rodina Mackových má podobnou historii jako jmenované české světské rody. Začala jezdit poutě už na sklonku 18. století, vyráběla dřevěné kočáry a maringotky, a dnes její osmá generace provozuje největší evropský zábavní park Europa-Park. A jejich MACK Rides je jedním z absolutně nejuznávanějších světových výrobců horských drah. Pokud jedete na dráze v Disneylandu, Universalu nebo kdekoli jinde na světě, je velká šance, že ji navrhli a vyrobili právě Mackovi. Největší evropský pouťový park Europa-Park (v počtu návštěvníků dvojka po Disneylandu) vznikl v sedmdesátých letech, kdy chtěli Franz Mack a jeho syn Roland ukázat světu své nejnovější vynálezy a dráhy v praxi, takže otevřeli obří „showroom“ pro jejich rodinnou továrnu.
Park dnes stále vlastní bratři Roland a Jürgen Mackovi. Postupně však kormidlo přebírá již osmá generace rodiny a všichni jsou zapojeni – Rolandovi synové Michael (odpovědný za inovace, digitální divizi a VR) a Thomas (který má na starosti hotely a gastronomii), a dcera Ann-Kathrin (architektka, která navrhovala aquapark Rulantica).
Rodina vlastní nejen park a továrnu na dráhy MACK Rides, ale i vlastní animační studio MACK Animation a agenturu pro virtuální realitu VR Coaster.
Klan Mackových patří mezi 150 nejbohatších německých rodin s majetkem odhadovaným na zhruba 1,5 miliardy eur. Europa-Park utrží ročně přes půlmiliardu eur, dalšch zhruba sto milionů rodina získá za prodeje atrakcí.
Mackovi vybudovali chytrý ekosystém, kde návštěvník utratí peníze hned několikrát: s roční návštěvností přes šest milionů lidí a cenou lístku kolem 60 až 65 eur tvoří jen tržby ze vstupu přes 350 milionů eur. Součástí parku je šest tematických hotelů se skoro šesti tisíci lůžky a kempem. Obsazenost hotelů se celoročně drží na neuvěřitelných 95 procentech, což generuje obrovské příjmy z ubytování a hotelové gastronomie. Park provozuje desítky restaurací – od stánků s hranolky až po zážitkový koncept Eatrenalin nebo michelinskou restauraci Ammolite. Prostě – zábava pro malé i velké, chudší i bohaté. Rodina zisky poctivě reinvestuje zpět do byznysu a podobně jako šlechtické rody, plánuje na generace.
Začíná desetidenní megapouť
Němci mají pouťovou zábavu prostě rádi, proto je Německo absolutním srdcem evropského putovního průmyslu. Tamní kultura „Kirmes“ má neuvěřitelnou prestiž, a podobně jako v Česku jsou provozovatelé atrakcí, takzvaní schaustelleři, často hrdé rodinné klany, které vlastní atrakce v hodnotě milionů eur. Asi největší letní akce Größte Kirmes am Rhein začíná právě dnes a konat se bude tradičně deset dní. Obří desetidenní pouť na břehu Rýna ročně navštíví přes čtyři miliony lidí. Je to přehlídka těch nejšílenějších adrenalinových novinek, které se čerstvě vyrobily v továrnách.
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Zábava za evropské peníze
Pokud se vám nechce za zábavou do Německa, můžete do Polska – relativně nedaleko českých hranic je jeden z dalších největších pouťových parků v Evropě, Energylandia. Vybudoval jej selfmademan Marek Goczał. Ten má jinak zajímavý byznysový příběh, byť nevzešel z tradiční světské rodiny. Nyní jedenapadesátiletý Polák, který se vyučil truhlářem, už na začátku devadesátých let pracoval na diskotékách, posléze je provozoval – se svým bratrem a ještě jako nezletilý. Povedlo se jim založit slavnou síť klubů Energy 2000, vydělali také na prodeji energydrinků.
Jeho Energylandia je na rozdíl od německého protějšku, který sází na špičkovou technologii, gastronomii i starší generace, orientována více na mladé a na adrenalin. Vystřelila ale rychle – po dvanácti letech od založení ji ročně navštíví skoro tři miliony lidí a zařadila se tak mezi evropské megaparky. Příběh Energylandie je ale v západním světě neopakovatelný. Marek Goczał totiž dokázal využít strukturální fondy Evropské unie na rozvoj cestovního ruchu v chudším regionu. EU pokryla v raných fázích významné desítky procent nákladů na stavbu těch nejdražších horských drah, například Hyperion. Tím se Goczałovi povedlo do stavby na zelené louce během pár let napěchovat tolik atrakcí, jako jiní staví půl století. Šokovali trh a stáhli k sobě celou střední a východní Evropu.
Trochu cynicky řečeno, zatímco Němci reprezentují západní organický růst budovaný po generace, Poláci ukázali byznysový „blitzkrieg“ financovaný z dotací a soukromého kapitálu.
Rodina Goczałových se zabývá nejen parkem, ale má jiný velký koníček - Marek, bratr Michal a syn Eryk jezdí dakarskou rallye, jsou velmi úspěšní, a manažerkou jejich dakarského týmu Energylandia je Markova žena Agáta. Základ pro světskou dynastii, jak má být.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.