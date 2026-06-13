Tažení proti Anthropiku pokračuje. USA nařídily firmě odstavit cizince od modelů AI
Vláda Spojených států nařídila firmě Anthropic pozastavit cizincům přístup k jejím nejpokročilejším modelům umělé inteligence (AI). Zdůvodnila to obavami o národní bezpečnost. S odkazem na páteční oznámení firmy o tom informuje agentura Reuters.
Vládní směrnice se týká nejvýkonnějších modelů Fable 5 a Mythos 5. Americký start-up je přitom uvedl na trh ke komerčnímu využití teprve před třemi dny.
„V důsledku tohoto nařízení musíme u všech našich zákazníků okamžitě deaktivovat modely Fable 5 a Mythos 5, abychom zajistili dodržování předpisů. Přístup ke všem ostatním modelům společnosti Anthropic tím nebude ovlivněn,“ uvedla firma.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti. Uvedl to podle agentury Reuters v pátek Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa rovněž zkoumá možnost získání podílů v AI firmách.
Umělá inteligence jako zbraň. USA kvůli národní bezpečnosti zvažují nákup podílů v AI firmách
Politika
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti. Uvedl to podle agentury Reuters v pátek Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa rovněž zkoumá možnost získání podílů v AI firmách.
Na vysvětlenou dodala, že není schopna třídit uživatele podle jejich státní příslušnosti. Přístup ruší i vlastním zahraničním zaměstnancům.
Je to jen nedorozumění, říká firma
Anthropic se domnívá, že došlo k nedorozumění. Podnik sdělil, že pracuje na co nejrychlejším obnovení přístupu k oběma modelům.
Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Vlajkovým produktem firmy je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.
Americký startup Anthropic rozšiřuje projekt Glasswing, v jehož rámci dává vybraným firmám a institucím přístup k modelu Claude Mythos Preview. Ten dokáže vyhledávat závažné softwarové zranitelnosti. Do projektu se nově zapojí zhruba 150 dalších organizací ve více než 15 zemích.
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Zprávy z firem
Americký startup Anthropic rozšiřuje projekt Glasswing, v jehož rámci dává vybraným firmám a institucím přístup k modelu Claude Mythos Preview. Ten dokáže vyhledávat závažné softwarové zranitelnosti. Do projektu se nově zapojí zhruba 150 dalších organizací ve více než 15 zemích.
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