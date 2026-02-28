OpenAI uzavřela dohodu s Pentagonem, Trump mezitím zakázal spolupráci s Anthropic
Společnost OpenAI se dohodla s americkým ministerstvem obrany na podmínkách využívání svých modelů umělé inteligence v utajované síti. Oznámil to šéf firmy Sam Altman. Dohoda přichází krátce poté, co prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby okamžitě přestaly používat technologii konkurenční společnosti Anthropic.
Altman uvedl, že ministerstvo obrany v jednáních projevilo respekt k bezpečnostním principům OpenAI a souhlasilo s jejich zahrnutím do dohody. Mezi klíčové podmínky patří zákaz hromadného domácího sledování a zachování lidské odpovědnosti za použití síly, včetně autonomních zbraňových systémů, píše CNBC.
Rozhodnutí přichází na konci napjatého týdne, během něhož se využití umělé inteligence v armádě stalo předmětem politických sporů. Ministr obrany Pete Hegseth označil firmu Anthropic za „riziko pro národní bezpečnost v dodavatelském řetězci“. Takové označení je obvykle vyhrazeno zahraničním protivníkům a znamená, že dodavatelé Pentagonu nesmí využívat její modely.
Anthropic byla přitom první společností, která své modely nasadila v utajované síti ministerstva obrany. Jednání o dalším nastavení spolupráce však ztroskotala. Firma požadovala záruky, že její technologie nebudou využívány pro plně autonomní zbraně ani k masovému sledování Američanů. Ministerstvo obrany naopak chtělo možnost nasazení modelů ve všech zákonných případech.
Altman uvedl, že OpenAI sdílí stejné „červené linie“ jako Anthropic, avšak Pentagon s jejími podmínkami souhlasil. Společnost podle něj zavede technická opatření k zajištění správného fungování modelů a vyšle také své zaměstnance, aby dohlíželi na jejich bezpečné využívání.
Není jasné, proč ministerstvo obrany vyšlo vstříc právě OpenAI, zatímco Anthropic nikoli. Vládní představitelé však v posledních měsících kritizovali Anthropic za přílišný důraz na bezpečnost umělé inteligence.
Anthropic rozhodnutí Pentagonu označila za zklamání a oznámila, že se proti němu hodlá bránit u soudu.
