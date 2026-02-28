Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Zprávy z firem OpenAI uzavřela dohodu s Pentagonem, Trump mezitím zakázal spolupráci s Anthropic

OpenAI uzavřela dohodu s Pentagonem, Trump mezitím zakázal spolupráci s Anthropic

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI
ČTK
Společnost OpenAI se dohodla s americkým ministerstvem obrany na podmínkách využívání svých modelů umělé inteligence v utajované síti. Oznámil to šéf firmy Sam Altman. Dohoda přichází krátce poté, co prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby okamžitě přestaly používat technologii konkurenční společnosti Anthropic.

Altman uvedl, že ministerstvo obrany v jednáních projevilo respekt k bezpečnostním principům OpenAI a souhlasilo s jejich zahrnutím do dohody. Mezi klíčové podmínky patří zákaz hromadného domácího sledování a zachování lidské odpovědnosti za použití síly, včetně autonomních zbraňových systémů, píše CNBC.

Rozhodnutí přichází na konci napjatého týdne, během něhož se využití umělé inteligence v armádě stalo předmětem politických sporů. Ministr obrany Pete Hegseth označil firmu Anthropic za „riziko pro národní bezpečnost v dodavatelském řetězci“. Takové označení je obvykle vyhrazeno zahraničním protivníkům a znamená, že dodavatelé Pentagonu nesmí využívat její modely.

Anthropic byla přitom první společností, která své modely nasadila v utajované síti ministerstva obrany. Jednání o dalším nastavení spolupráce však ztroskotala. Firma požadovala záruky, že její technologie nebudou využívány pro plně autonomní zbraně ani k masovému sledování Američanů. Ministerstvo obrany naopak chtělo možnost nasazení modelů ve všech zákonných případech.

České „mozky na kolejích“ válcují světovou konkurenci. Tramvaj 52T je naše technologická vizitka, říká Ignačák ze Škody Group

Zprávy z firem

Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).

Jan Žižka

Přečíst článek

Altman uvedl, že OpenAI sdílí stejné „červené linie“ jako Anthropic, avšak Pentagon s jejími podmínkami souhlasil. Společnost podle něj zavede technická opatření k zajištění správného fungování modelů a vyšle také své zaměstnance, aby dohlíželi na jejich bezpečné využívání.

Není jasné, proč ministerstvo obrany vyšlo vstříc právě OpenAI, zatímco Anthropic nikoli. Vládní představitelé však v posledních měsících kritizovali Anthropic za přílišný důraz na bezpečnost umělé inteligence.

Anthropic rozhodnutí Pentagonu označila za zklamání a oznámila, že se proti němu hodlá bránit u soudu.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Předkrmy: klasika, která funguje

Silnou stránkou podniku jsou předkrmy. Mušle svatého Jakuba s francouzským jelítkem boudin noir propojují jemnost moře s výraznější masovou chutí a patří k nejzajímavějším položkám menu.

Ještě jistější volbou je hovězí tatarák se smaženým bramborem za 365 korun. Výrazně ochucený, lehce rustikální a přesně takový, jaký člověk od tradiční evropské restaurace čeká.

Degustační trio tataráků z darů moře – losos, krevety a pražma – působí svěže, chuťově však zůstává spíš decentní a vedle hovězí varianty lehce ztrácí.

Skrei jako vrchol

Z hlavních chodů nejvíc zaujme treska skrei z denní nabídky s beluga čočkou a mušlemi za 849 korun. Pevná struktura ryby a intenzivní mušlové ragú potvrzují, že kuchyně Les Moules vyniká ve chvíli, kdy nechá promluvit samotnou surovinu. Tresku doprovází sklenka Chablis.

Na stole se objevuje také steak ze svíčkové za 650 korun, grilovaná chobotnice na česneku a bylinkovém másle za 695 korun nebo tygří krevety na másle s chilli a zázvorem. Styl zůstává neměnný: velké porce, výrazné chutě a minimum moderních kudrlinek.

Knedlíkárna ve Vinohradském parlamentu

RECENZE: Vinohradský Parlament, aneb nedělní večeře ozdobená knedlíky

Enjoy

Nedělní večeře je ideální test restaurace. Neřešíte rychlost oběda ani slavnostní atmosféru víkendu – chcete se najíst dobře, v klidu a bez kompromisů. Vinohradský Parlament tenhle test zvládá po svém: poctivě, bez efektů a s kuchyní, která ví, proč dělá věci tak, jak je dělá.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Dezerty bez experimentů

Závěr večera patří osvědčené klasice. Čokoládový fondant za 249 korun má perfektně tekutý střed a patří k nejsilnějším momentům finále. Crème brûlée s jahodami za 198 korun přichází s menší porcí ovoce, samotný krém i správně křupající karamelová krusta však reputaci dezertu bez potíží zachraňují.

Verdikt

Na pražské gastronomické scéně zůstalo jen několik podniků, které přežily všechny trendy posledních dvou dekád – od fine diningové horečky přes bistro boom až po posedlost sdílenými talíři. Les Moules mezi ně patří.

Belgická restaurace funguje od roku 2002 a drží si jasnou identitu: poctivé mořské plody, velkorysé porce a jednu z nejlepších pivních nabídek ve městě. V době podniků navržených primárně pro fotografie působí téměř starosvětsky. A právě v tom spočívá její síla.

Rána pro Greenpeace: Za protesty proti ropovodu zaplatí miliardy

Greenpeace má platit 345 milionů dolarů za blokování ropovodu, potvrdil soudce
ČTK
ČTK
ČTK

Soud v americkém státě Severní Dakota vynesl konečný rozsudek v případu žaloby na ekologickou organizaci Greenpeace, která musí za blokování stavby ropovodu zaplatit odškodné ve výši 345 milionů dolarů (7,2 miliardy korun). Zatímco firma Energy Transfer verdikt přivítala, Greenpeace se proti němu hodlají odvolat, píší světové tiskové agentury.

Rozsudek se týká stavby ropovodu Dakota Access Pipeline z let 2016 a 2017. Aktivisté blokovali budování potrubí vedoucího poblíž siouxské rezervace Standing Rock, za což je provozovatel zažaloval. Soudní porota nejprve loni souhlasila s výší odškodného 667 milionů dolarů, soudce James Gion jej poté snížil na 345 milionů, neboť podle něho některé náhrady byly duplicitní nebo nepřiměřené. Nyní odškodné definitivně potvrdil.

„Vystupovat proti korporacím, které poškozují životní prostředí, by nemělo být nezákonné,“ komentoval rozsudek Marco Simons z americké odbočky Greenpeace. Organizace podle něho požádá o nový proces, je připravena se i odvolat k nejvyššímu soudu Severní Dakoty.

COP30

Proč mají fosilní firmy tak silný vliv na COP30? Aktivisté zveřejnili kompletní data

Politika

Na 1600 účastníků klimatické konference COP30 v brazilském městě Belém má vazby na fosilní průmysl, tvrdí aktivisté z koalice Kick Big Polluters Out (Vyhoďte velké znečišťovatele). Podle nich firmy a organizace spojené s těžbou ropy, plynu či jiných fosilních paliv, mají na konferenci početnější zastoupení než jakákoliv jiná země vyjma hostitelské Brazílie.

ČTK

Přečíst článek

„Nezákonné a poškozující činy“

Společnost Energy Transfer označila rozsudek za důležitý krok ve snaze dosáhnout odškodnění za „nezákonné a poškozující činy“ Greenpeace. V prohlášení dále uvedla, že zvažuje i další právní kroky.

Ekologická organizace podle poroty poškodila dobré jméno firmy a dopustila se spiknutí a neoprávněného vniknutí.

Projekt v době výstavby vyvolal bouřlivé protesty tisíců lidí, do kterých byly zapojeny environmentální organizace a skupiny na ochranu práv domorodých obyvatel. Odpůrci tvrdili, že ropovod otráví místní vodní zdroje a umocní změnu klimatu.

Hannah Spencerová

Karel Pučelík: Historický triumf britských Zelených ukazuje, že časy se mění

Názory

Britská politika má za sebou další zlom, poprvé v doplňovacích volbách vyhráli dříve marginální Zelení, kteří se stávají stranou stranou celostátního významu. Ve výsledku klání se zrcadlí problém, který řeší takřka všechny tradiční strany v Evropě. Proč centristická politika najednou nefunguje?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Texaská společnost Energy Transfer podala žalobu na Greenpeace v roce 2017. Podle firmy organizace financovala lidi snažící se blokovat výstavbu ropovodu, opatřovala jim vybavení a šířila o stavbě nepravdivé informace. Protestní taktika stoupenců Greenpeace zdržela výstavbu potrubí Dakota Access Pipeline, kterým se začala přepravovat ropa v roce 2017, tvrdila firma.

Greenpeace před rokem podala protižalobu na Energy Transfer v Nizozemsku na základě evropského zákona, jehož cílem je omezit žaloby podávané za účelem obtěžování nebo umlčování aktivistů.

