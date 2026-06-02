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newstream.cz Zprávy z firem Nebezpečně chytrý Mythos míří k dalším firmám. Anthropic přibírá 150 organizací

Nebezpečně chytrý Mythos míří k dalším firmám. Anthropic přibírá 150 organizací

Nebezpečně chytrý Mythos míří k dalším firmám. Anthropic přibírá 150 organizací
Profimedia
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Americký startup Anthropic rozšiřuje projekt Glasswing, v jehož rámci dává vybraným firmám a institucím přístup k modelu Claude Mythos Preview. Ten dokáže vyhledávat závažné softwarové zranitelnosti. Do projektu se nově zapojí zhruba 150 dalších organizací ve více než 15 zemích.

Společnost Anthropic rozšíří projekt Glasswing o přibližně 150 nových organizací. Celkový počet partnerů se tak zvýší zhruba na dvě stovky. Noví účastníci působí ve více než 15 zemích a zahrnují i odvětví, která v první fázi projektu nebyla výrazně zastoupena, například energetiku, vodárenství, zdravotnictví, komunikace nebo hardware, píše CNBC. Přístup k modelu ale nedostanou automaticky. Každá organizace bude muset nejprve splnit bezpečnostní požadavky Anthropicu.

„Toto rozšíření je dalším krokem k našim dlouhodobým cílům,“ uvedl Anthropic na svém blogu s tím, že chce, aby umělá inteligence zvýšila bezpečnost softwaru a pomohla odvětví přizpůsobit se tomu, jak AI mění základní předpoklady kybernetické bezpečnosti.

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AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.

Stanislav Šulc

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AI, která umí hledat kritické chyby

Claude Mythos Preview je citlivý právě kvůli tomu, co umí. Anthropic už při spuštění projektu Glasswing uvedl, že model dokáže vyhledávat a analyzovat softwarové zranitelnosti na úrovni, která se blíží nejlepším expertům. Firma projekt založila proto, aby tyto schopnosti nejprve využili obránci, ne útočníci.

Podle Anthropicu partneři projektu odhalili více než 10 tisíc bezpečnostních chyb s vysokou nebo kritickou závažností. To ukazuje sílu modelu, ale zároveň i riziko: pokud by podobně schopné nástroje získali útočníci, mohli by zranitelnosti v softwaru hledat mnohem rychleji než dosud.

Kritická infrastruktura pod tlakem

Noví partneři projektu Glasswing podle Anthropicu často provozují nebo udržují software, na němž závisí další organizace, včetně vlád. Firma odhaduje, že u většiny nových partnerů by velký kybernetický útok mohl zasáhnout více než 100 milionů lidí a měl by dopady na globální i národní bezpečnost.

Anthropic zároveň upozorňuje, že podobně výkonné AI modely s kybernetickými schopnostmi se mohou během příštích šesti až dvanácti měsíců objevit i u dalších firem. Pokud by byly zveřejněny bez dostatečných pojistek, mohly by podle společnosti vést k častějším a hůře předvídatelným kyberútokům.

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Rok 2026 se může stát jedním z nejúspěšnějších z pohledu burzovních startů za poslední dekády. Na burzu již zcela jistě vstoupí firmy SpaceX, OpenAI a Anthropic, tedy klíčové společnosti nejen v oblasti umělé inteligence. Ale tím jízda primárních emisí zdaleka nekončí, protože i další firmy z dalších oblastí se chystají upsat akcie. Co za touto vlnou stojí? Je situace na trhu tak příznivá? Nebo se jen andělští a venture kapitáloví investoři snaží vyexitovat včas?

Stanislav Šulc

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Mezi partnery jsou technologičtí obři

Projekt Glasswing už při svém spuštění spojil velké technologické a kyberbezpečnostní firmy. Mezi počátečními partnery byly například Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorgan Chase, Linux Foundation, Microsoft, Nvidia a Palo Alto Networks.

Anthropic nezveřejnil seznam nových organizací, které se do rozšířené fáze zapojí. Uvedl ale, že řada z nich patří mezi dodavatele nebo neziskové organizace, které udržují kód využívaný dalšími firmami a institucemi po celém světě.

IPO se blíží

Rozšíření projektu Glasswing přichází krátce poté, co Anthropic důvěrně podal u americké Komise pro cenné papíry a burzy návrh registračního dokumentu. Jde o krok směřující k primární veřejné nabídce akcií (IPO). Počet akcií ani jejich cena zatím stanoveny nebyly a případný vstup na burzu bude záviset na regulatorním procesu i tržních podmínkách.

Firma stojící za chatbotem Claude tak může být jedním z prvních velkých hráčů nové vlny umělé inteligence, který zamíří na veřejný trh. Zároveň se tím dostává pod ještě větší pozornost investorů, regulátorů i bezpečnostních expertů.

Stejný nástroj může chránit i škodit

Project Glasswing dobře ukazuje dilema nové generace umělé inteligence. Stejný model, který může obráncům pomoci rychleji najít a opravit chyby v kritickém softwaru, může v jiných rukou práci hackerů výrazně urychlit.

Anthropic proto sází na kontrolovaný přístup. Model Mythos zatím neposílá široké veřejnosti, ale jen vybraným partnerům, kteří mají posílit obranu důležitých systémů. Pro technologický sektor to může být test, zda dokáže nasazovat stále silnější AI tak, aby náskok získali obránci, ne útočníci.

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Akcie Marvellu vystřelily. Šéf Nvidie z něj udělal kandidáta na bilionový klub

Akcie Marvellu vystřelily. Šéf Nvidie z něj udělal kandidáta na bilionový klub
Profimedia
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Akcie americké čipové společnosti Marvell Technology prudce posílily poté, co ji šéf Nvidie Jensen Huang označil za možného dalšího člena bilionového klubu. Firma těží z boomu umělé inteligence, protože její čipy pomáhají propojovat obří datová centra, na nichž AI stojí.

Akcie společnosti Marvell Technology v úterý prudce rostly poté, co ji šéf Nvidie Jensen Huang na veletrhu Computex v Tchaj-peji označil za „další bilionovou společnost“. Podle agentury Reuters akcie během obchodování přidávaly více než 25 procent a dostaly se na rekordní hodnoty. Tržní hodnota Marvellu se po růstu pohybovala kolem 234 miliard dolarů, tedy stále výrazně pod hranicí jednoho bilionu dolarů.

Huang vystoupil po boku generálního ředitele Marvellu Matthewa Murphyho (oba na úvodním snímku). Podle CNBC vyzdvihl zejména význam síťových a propojovacích čipů Marvellu pro budování infrastruktury umělé inteligence. Moderní AI datová centra totiž nestojí jen na samotném výpočetním výkonu, ale také na tom, jak rychle spolu dokážou komunikovat tisíce čipů zapojených do jednoho systému.

„Když výpočetní problém rozdělíte na mnoho částí a rozprostřete ho napříč celým datovým centrem, nezbytná je konektivita,“ uvedl Huang. „To je důvod, proč se Mattovi tak daří. To je důvod, proč je Marvell tak zásadní,“ dodal podle CNBC.

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Stanislav Šulc

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Nestačí jen výkonné čipy

Marvell není přímým konkurentem Nvidie v oblasti grafických procesorů. Jeho role je jiná. Navrhuje vysoce výkonné čipy a technologie pro datovou infrastrukturu, cloud, podnikové sítě, 5G, automobilový průmysl a datová centra.

Právě konektivita se v době umělé inteligence stává jedním z klíčových témat. Obří AI modely potřebují, aby spolu jednotlivé čipy, servery a datová centra dokázaly komunikovat co nejrychleji a s co nejnižší spotřebou energie. Jinak se celý systém stává pomalejším, dražším a energeticky náročnějším.

„Rozložili jsme výpočty tak, aby běžely napříč obrovskými clustery a abychom mohli spojit celkový výpočetní výkon, celkovou paměť i celkovou šířku pásma, kterou máme. A to, co to umožňuje, je konektivita,“ řekl Huang.

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Stanislav Šulc

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Nvidia už do Marvellu investovala

Růst akcií nepřišel jen kvůli jedné větě z pódia. Nvidia už podle Reuters letos investovala do Marvellu dvě miliardy dolarů. Firmy chtějí posílit spolupráci v oblasti čipů a síťového vybavení pro AI infrastrukturu. Důležitou roli má hrát také fotonika, tedy technologie využívající k přenosu dat světlo. Ta může být efektivnější než tradiční přenos dat pomocí elektřiny, což je pro rychle rostoucí AI datová centra zásadní. Marvell v posledních měsících zdůrazňuje právě optickou konektivitu jako jednu z oblastí, která má podpořit další růst firmy.

Výsledky podporují příběh AI

Marvell nedávno zveřejnil výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2027. Tržby dosáhly rekordních 2,418 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 28 procent. Firma zároveň uvedla, že pro druhé čtvrtletí očekává tržby kolem 2,7 miliardy dolarů.

Právě datová centra jsou dnes jedním z hlavních motorů polovodičového trhu. Investoři hledají firmy, které se neúčastní jen výroby samotných výpočetních čipů, ale podílejí se i na infrastruktuře kolem nich – od síťových prvků přes optické propojení až po specializované čipy pro velké zákazníky.

Bilion dolarů je pořád daleko

Huangův výrok má na trhu mimořádnou váhu. Nvidia se díky boomu umělé inteligence stala symbolem nové technologické éry a slova jejího šéfa investoři bedlivě sledují. Když tedy Huang označí některou firmu za klíčovou pro další fázi AI infrastruktury, trh reaguje okamžitě.

Marvell je ale od bilionové hranice stále daleko. I po prudkém růstu se jeho tržní hodnota pohybovala zhruba kolem čtvrt bilionu dolarů. Aby se skutečně dostal mezi firmy s hodnotou přes bilion dolarů, musel by svou valuaci ještě několikanásobně zvýšit.

Newstream | Akcie

Marvell Technology

Aktuální tržní data a vývoj akcie MRVL na burze Nasdaq.

NASDAQ: MRVL
Aktuální cena a denní změna
 
Vývoj ceny v čase
 
Zdroj dat: TradingView, symbol NASDAQ:MRVL. Údaje mohou být zpožděné podle pravidel burzy a poskytovatele dat. Widget neslouží jako investiční doporučení.

Přesto je úterní reakce trhu výmluvná. Investoři stále více sázejí na to, že další vlna růstu v umělé inteligenci nebude jen o Nvidii, ale i o firmách, které pomáhají stavět celé technologické zázemí AI revoluce.

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Odolnost českých firem roste. Obávají se ale kromě Hormuzu i novinek z USA

Odolnost českých firem roste. Obávají se ale kromě Hormuzu i novinek z USA
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Malé a střední podniky kvůli válce v Perském zálivu vidí situaci méně optimisticky než na podzim. Pokud jde o vývoj na domácí scéně, převládá nespokojenost.

ČSOB Index očekávání firem, který už od roku 2013 v segmentu malých a středních firem pravidelně zpracovává ČSOB, se od loňského podzimu snížil o 11,5 bodu a s hodnotou minus 4,4 body tak spadl do pásma pesimismu. Jde o nejhorší výsledek od roku 2024. Důvody jsou jednoznačné: válka kolem Perského zálivu a růst cen energetických a dalších surovin a obecně nejistota spojená s geopolitickým vývojem a jeho dopady na ekonomiku.

České ekonomice se ale i nadále daří ačkoliv se na ní po šocích v podobě covidu a války na Ukrajině projevují důsledky dalšího šoku v podobě uzavření Hormuzského průlivu. A bylo by divné, kdyby se neprojevily, zhodnotil výsledky průzkumu výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.

„Jsem rád že se české ekonomice, českým firmám i nadále daří a to, že dochází k určité korekci, určité reflexi, považuji za velmi zdravé,“ podtrhl Prokop. „Potvrzuje se, že odolnost českých podniků vzrostla,“ uvedl následně a dodal, že propad indexu je třeba posuzovat na pozadí toho, že předchozí výsledky byly dost vysoko.

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Firmy chtějí rozšiřovat byznys

Index stáhly dolů očekávaná poptávka, investice i plány na rozšiřování podnikání. I přesto ale chce 78 procent firem ze sledovaného segmentu, tedy od živnostníků až po firmy s ročním obratem 300 milionů korun, své podnikání zachovat anebo rozšiřovat. Růst nebo zachování investiční aktivity na stejné úrovni plánuje 58 procent firem. A 61 procent podnikatelů či podniků počítá se stabilitou či růstem poptávky.

Rostoucí zájem podnikatelů a malých a středních podniků o investování potvrzuje také vývoj objemu firemních úvěrů tomuto segmentu, který se meziročně zvýšil o 11 procent.  

Dopady války na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu jsou často srovnávány s vlivem druhé vlny pandemie covidu. ČSOB Index očekávání firem se v důsledku toho v posledním čtvrtletí 2020 propadl na minus 39,4 bodu.

Výzva číslo jedna: kvalitní lidé 

Respondenti, celkem 400 firem (od živnostníků až po společnosti s obratem 300 milionů korun), vidí největší příležitosti a zároveň výzvy pro další rozvoj svého byznysu především v získávání kvalitních zaměstnanců.  K této prioritě se v průzkumu přihlásilo 54,2 procenta respondentů. Jak podtrhl hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka, na českém trhu práce sice dochází ke strukturálním změnám, ale trh je stále strnulý a je otázkou, nakolik odpovídá poptávka po určitých profesích jejich nabídce.

Jak dále vyplynulo z průzkumu, který pro ČSOB připravila na základě dubnového šetření agentura Datank, více než polovina firem (51,2 procenta) má za svou prioritu úspory a zvyšování efektivity, dalších 43,5 procenta klade enormní důraz na zavádění nových technologií. A zhruba devět z deseti firem inovuje, přičemž hlavním směrem je využívání umělé inteligence.  

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Bitcoin se znovu dostal pod silný tlak. Největší kryptoměna světa poprvé za téměř dva měsíce klesla pod hranici 70 tisíc dolarů, když náladu investorů zasáhly obavy z války mezi USA a Íránem, rekordní odliv peněz z bitcoinových ETF i neobvyklý prodej ze strany společnosti Strategy.

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Největším ohrožením podnikání je podle výsledků průzkumu růst cen energií a paliv (70 procent respondentů), válečné konflikty (62,8 procenta) a kroky americké administrativy (56,2 procenta). Pokud jde o situaci na domácí scéně, tu vnímají čeští podnikatelé a podniky ze segmentu malých a středních odlišně. Zatímco 45 procent ji hodnotí pozitivně, 55 procent je nespokojeno.

Největší firmy trpí rostoucí intenzitou regulace

A jak podle šéfa firemního bankovnictví ČSOB Pavla Prokopa vypadá srovnání výzev segmentu malých a středních firem se segmentem velkých podniků? „Větší firmy více trpí nedostatkem pracovní síly, protože rychleji rozšiřují, rychleji inovují a více investují do rozšiřování svého podnikání. Největší firmy musejí jít hledání nových zaměstnanců více naproti. Musejí mimo jiné více sledovat regulatoriku a legislativu v této oblasti,“ uvedl Prokop.

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Šéf UniCredit Andrea Orcel pokračuje ve snaze získat Commerzbank. Zvýšením podílu těsně nad 30 procent chce svého německého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi. Proti transakci je ale německá vláda, která vlastní v Commerzbank více než 12 procent akcií.

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