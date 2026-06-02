Nebezpečně chytrý Mythos míří k dalším firmám. Anthropic přibírá 150 organizací
Americký startup Anthropic rozšiřuje projekt Glasswing, v jehož rámci dává vybraným firmám a institucím přístup k modelu Claude Mythos Preview. Ten dokáže vyhledávat závažné softwarové zranitelnosti. Do projektu se nově zapojí zhruba 150 dalších organizací ve více než 15 zemích.
Společnost Anthropic rozšíří projekt Glasswing o přibližně 150 nových organizací. Celkový počet partnerů se tak zvýší zhruba na dvě stovky. Noví účastníci působí ve více než 15 zemích a zahrnují i odvětví, která v první fázi projektu nebyla výrazně zastoupena, například energetiku, vodárenství, zdravotnictví, komunikace nebo hardware, píše CNBC. Přístup k modelu ale nedostanou automaticky. Každá organizace bude muset nejprve splnit bezpečnostní požadavky Anthropicu.
„Toto rozšíření je dalším krokem k našim dlouhodobým cílům,“ uvedl Anthropic na svém blogu s tím, že chce, aby umělá inteligence zvýšila bezpečnost softwaru a pomohla odvětví přizpůsobit se tomu, jak AI mění základní předpoklady kybernetické bezpečnosti.
AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.
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Trhy
AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.
AI, která umí hledat kritické chyby
Claude Mythos Preview je citlivý právě kvůli tomu, co umí. Anthropic už při spuštění projektu Glasswing uvedl, že model dokáže vyhledávat a analyzovat softwarové zranitelnosti na úrovni, která se blíží nejlepším expertům. Firma projekt založila proto, aby tyto schopnosti nejprve využili obránci, ne útočníci.
Podle Anthropicu partneři projektu odhalili více než 10 tisíc bezpečnostních chyb s vysokou nebo kritickou závažností. To ukazuje sílu modelu, ale zároveň i riziko: pokud by podobně schopné nástroje získali útočníci, mohli by zranitelnosti v softwaru hledat mnohem rychleji než dosud.
Kritická infrastruktura pod tlakem
Noví partneři projektu Glasswing podle Anthropicu často provozují nebo udržují software, na němž závisí další organizace, včetně vlád. Firma odhaduje, že u většiny nových partnerů by velký kybernetický útok mohl zasáhnout více než 100 milionů lidí a měl by dopady na globální i národní bezpečnost.
Anthropic zároveň upozorňuje, že podobně výkonné AI modely s kybernetickými schopnostmi se mohou během příštích šesti až dvanácti měsíců objevit i u dalších firem. Pokud by byly zveřejněny bez dostatečných pojistek, mohly by podle společnosti vést k častějším a hůře předvídatelným kyberútokům.
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Názory
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Mezi partnery jsou technologičtí obři
Projekt Glasswing už při svém spuštění spojil velké technologické a kyberbezpečnostní firmy. Mezi počátečními partnery byly například Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorgan Chase, Linux Foundation, Microsoft, Nvidia a Palo Alto Networks.
Anthropic nezveřejnil seznam nových organizací, které se do rozšířené fáze zapojí. Uvedl ale, že řada z nich patří mezi dodavatele nebo neziskové organizace, které udržují kód využívaný dalšími firmami a institucemi po celém světě.
IPO se blíží
Rozšíření projektu Glasswing přichází krátce poté, co Anthropic důvěrně podal u americké Komise pro cenné papíry a burzy návrh registračního dokumentu. Jde o krok směřující k primární veřejné nabídce akcií (IPO). Počet akcií ani jejich cena zatím stanoveny nebyly a případný vstup na burzu bude záviset na regulatorním procesu i tržních podmínkách.
Firma stojící za chatbotem Claude tak může být jedním z prvních velkých hráčů nové vlny umělé inteligence, který zamíří na veřejný trh. Zároveň se tím dostává pod ještě větší pozornost investorů, regulátorů i bezpečnostních expertů.
Stejný nástroj může chránit i škodit
Project Glasswing dobře ukazuje dilema nové generace umělé inteligence. Stejný model, který může obráncům pomoci rychleji najít a opravit chyby v kritickém softwaru, může v jiných rukou práci hackerů výrazně urychlit.
Anthropic proto sází na kontrolovaný přístup. Model Mythos zatím neposílá široké veřejnosti, ale jen vybraným partnerům, kteří mají posílit obranu důležitých systémů. Pro technologický sektor to může být test, zda dokáže nasazovat stále silnější AI tak, aby náskok získali obránci, ne útočníci.
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