„Úprk před Donaldem“. Z USA odchází rekordní počet Američanů a míří do Evropy
Ze Spojených států se loni odstěhovalo více lidí, než kolik se jich do země přistěhovalo. Podle listu The Wall Street Journal se to nestalo od dob Velké hospodářské krize. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa označila vývoj za naplnění svého slibu zvýšit počet deportací a omezit vydávání nových víz. Vedle přísné imigrační politiky ale USA zažívají i jiný trend – rekordní počty samotných Američanů odcházejí do zahraničí.
Spojené státy od éry prezidenta Dwighta D. Eisenhowera nesledují souhrnné statistiky o počtu občanů, kteří zemi opouštějí. Data z více než 50 zemí – od povolení k pobytu přes nákupy nemovitostí až po zápisy ke studiu – však podle WSJ ukazují, že Američané „hlasují nohama“ v dosud nevídané míře. Milionová diaspora studuje, pracuje na dálku nebo tráví důchod v zahraničí. Pro některé se novým americkým snem stává Ameriku opustit.
Například v Lisabonu Američané skupují tolik bytů, že si nově příchozí stěžují, že kolem sebe slyší spíše angličtinu než portugalštinu. V dublinské čtvrti Grand Canal Dock se podle makléřů narodil v USA každý patnáctý obyvatel. Na Bali, v Kolumbii či Thajsku místní protestují proti zdražování bydlení kvůli přílivu digitálních nomádů placených v dolarech.
Studium v zahraničí si kvůli dostupnějšímu školnému vybralo kolem 100 tisíc amerických vysokoškoláků. Na mexickém pohraničí mezitím vznikají nové domovy důchodců zaměřené na klientelu z USA.
Stěhování jako byznys
Relokační společnost Expatsi zaznamenává prudký nárůst zájmu. Na lednový konferenční hovor o možnosti přestěhovat se do Albánie se přihlásilo téměř 400 Američanů. Albánie nabízí zvláštní vízum, které občanům USA umožňuje žít a pracovat v zemi a po dobu jednoho roku neplatit daň z příjmů ze zahraničí.
„Dříve byli Američané, kteří odcházeli, velmi dobrodružní a vysoce kvalifikovaní. Teď jsou to obyčejní lidé, jako jsem já,“ uvedla zakladatelka Expatsi Jen Barnettová, která se přestěhovala do mexického státu Yucatán. Zatímco loni firma uspořádala tři průzkumné cesty pro klienty, letos jich plánuje 57. Cílem je podle Barnettové přestěhovat jeden milion Američanů.
„Úprk před Donaldem“
Někteří komentátoři označují současnou vlnu za „úprk před Donaldem“, protože počty emigrantů výrazně vzrostly během druhého funkčního období prezidenta Trumpa. Podle WSJ se však trend začal projevovat už dříve, mimo jiné kvůli rozšíření práce na dálku, rostoucím životním nákladům a touze po jiném životním stylu.
V roce 2025 zaznamenaly Spojené státy čistou zápornou migraci, odhadovanou ztrátu zhruba 150 tisíc lidí. Think tank Brookings Institution očekává, že v roce 2026 se odliv ještě zvýší.
Loni bylo ze Spojených států deportováno 675 tisíc osob a dalších 2,2 milionu se podle údajů „samo-deportovalo“. Analýza 15 zemí, které poskytly data za loňský rok, ukázala, že se k nim připojilo nejméně 180 tisíc Američanů. Skutečné číslo bude pravděpodobně vyšší.
Ve Spojeném království žije více než 325 tisíc Američanů, což je část z více než 1,5 milionu občanů USA žijících v Evropě, uvedla Asociace Američanů žijících v zahraničí. Ve většině z 27 členských států EU je počet Američanů přicházejících žít a pracovat rekordní a dál roste. V Portugalsku se jejich počet od pandemie covidu-19 zvýšil o více než 500 procent, jen v roce 2024 o 36 procent. V posledních deseti letech se počet amerických rezidentů téměř zdvojnásobil ve Španělsku a Nizozemsku a více než zdvojnásobil v České republice. Do Německa se loni přistěhovalo více Američanů než Němců do USA, stejně jako do Irska.
Americká vláda zároveň čelí několikaměsíčnímu zpoždění ve vyřizování žádostí o vzdání se občanství. V roce 2024 jejich počet vzrostl o 48 procent a loni byl podle odhadů ještě vyšší.
Podle výzkumnice Caitlin Joyceové rostoucí počet Američanů odcházejících do zahraničí zpochybňuje obraz USA jako země s nejlepší kvalitou života. „Američané se stěhují do zahraničí a zjišťují, že se jim tam líbí víc, že se jim líbí sociálnědemokratická politika,“ uvedla.