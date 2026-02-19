Dopravní peklo v Praze? Místo cyklopruhů mají růst parkovací domy
Doprava a parkování je podle průzkumu STEM/MARK pro ANO jedním z klíčových témat před podzimními komunálními volbami. Pro 88 procent respondentů jde o důležitou otázku, která není dobře řešená. Politické strany hledají řešení, jedním z nich má být masivní výstavba parkovacích domů.
Hlavní město má v sekci doprava v rozpočtu na letošní rok 31 miliard korun. Parkovat ve městě je však čím dál složitější. „Řada lidí u nás parkuje takzvaně na prasáka,“ říká Michal Frauenterka, místostarosta pro dopravu Prahy 15, kam spadá například Hostivař.
Podle průzkumu, jehož se zúčastnilo přes osm set respondentů, trápí Pražany nejvíce právě přetížená doprava a špatné parkování. Zatímco se současné vedení města, kde má dopravu na starosti Pirát Zdeněk Hřib, zabývalo rozvojem cyklocest a přísnějšími postihy za špatné parkování, odtah auta v hlavním městě už stojí přes čtyři tisíce korun, 3800 korun odtah, pět set korun první den „parkování“, političtí konkurenti hledají řešení v růstu parkovacích míst. Zejména v okrajových částech města.
Palčivé téma
Rozvíjí se myšlenka fondu, který by shromažďoval peníze na výstavbu parkovacích domů na sídlištích. Základní myšlenkou, ve kterou souzní zástupci ANO nebo ODS je, že by peníze vybrané za parkování byly využity na projekty nových parkovacích kapacit. Z části by půjčky platilo město, z části městské části. „S myšlenkou fondu, který by takovou výstavbu umožnil, souhlasíme,“ tvrdí Martin Benkovič (ODS), místostarosta Prahy 17, což jsou třeba Řepy.
Parkování je palčivé téma zejména pro části, které jsou v sousedství se středočeským krajem. Z něj tisíce lidí míří každý den za prací do Prahy. Současná kapacita záchytných parkovišť P+R je necelých pět tisíc vozů. Dvanáct projektů tohoto typu parkování je nyní v různém stádiu řízení. Podle starostů částí na okraji města to však neřeší situaci.
Spojení „prstence“
Řešení vidí jednak ve spojení „prstence“ do jedné parkovací zóny, a za druhé ve výstavbě parkovacích míst s podporou hlavního města. V Praze je registrováno už víc než 1,3 milionu aut, každý rok jich přibývají desítky tisíc. Ve hře je kromě budování parkovacích domů i výstavba nadzemních pater nad již hotovými parkovacími plochami. Jde o relativně levné a v případě potřeby dočasné řešení.
Důležité je, aby místa pro parkování byla co nejblíže k městské hromadné dopravě, metru. „Kilometr vám nikdo šlapat nebude,“ uvedl Benkovič na pracovním setkání kolem dopravy ve městě na pražském magistrátu.
Cena za modré zóny půjde nahoru
Klíčovou otázkou je cena za parkování. To je to, co městské části nyní nejvíce řeší. Podle architekta Jiřího Řezáka, jehož studio Quarta vyprojektovalo několikapodlažní parkovací dům v Nových Butovicích, se cena jednoho stání vyšplhala nad osm set tisíc korun. Městské části chtějí, aby se na takových projektech hlavní město podílelo. Z debaty vyplynulo, že na budoucím magistrátu se bude řešit také cena za modré zóny. Půjde nahoru. Část těchto peněz by se podle návrhů ODS nebo ANO měla vracet do výstavby infrastruktury parkování.
Podle průzkumu STEM/MARK jsou dvě třetiny Pražanů ochotné za kryté parkovací stání platit. Nejvíce z nich by si představovalo cenu do tisíce korun (45 procent) nebo od tisíce do dvou tisíc (17 procent). Kryté parkování by podle průzkumu mezi starosty městských částí mělo být maximálně do pěti minut chůze od domu. Na projektech nového parkování nyní pracuje většina městských částí.
